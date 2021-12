Matches



Troppo poco per sperare di vincere

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:25

E' terminata 0-0 anche la seconda frazione di gioco della gara valida per il recupero contro la Carrarese e francamente è stato il risultato più giusto. La Lucchese ha tenuto sempre in mano il gioco ma si è resa pericolosa soltanto in una circostanza con Fedato. Sappiamo che anche per i giocatori non è stato assolutamente facile giocare solo un tempo della partita, ma la Lucchese non è riuscita a scardinare il pacchetto difensivo avversario e forse avrebbe potuto osare qualcosa di più.

Prendiamoci un punto e pensiamo alla trasferta di Pistoia contro la Pistoiese del neo tecnico Lopez, dove la Lucchese deve sicuramente migliorare nella fase realizzativa. Andando alla cronaca della partita i rossoneri da subito si sono dimostrati padroni del gioco cercando di far valere la superiorità numerica ed al 4' su bel cross di Corsinelli, Fedato non ha sfruttato l'ottimo movimento fatto e l'impatto con il pallone è risultato debole così da permettere un facile intervento a Mazzini. Al 7' ancora un cross di Corsinelli e Nanni da buona posizione ha cercato di deviare verso la rete degli ospiti ma debolmente. Al 40' ancora un iniziativa di Corsinelli che dalla destra ha crossato per l'accorrente Fedato. Impatto con il pallone è stato perfetto ma Mazzini sulla linea ha respinto con il piede.

Lucchese-Carrarese 0-0

Lucchese: Coletta, Visconti, Bachini, Nannini (33' st Semprini), Bellich, Frigerio, Nanni (44' st Babbi), Corsinelli, Fedato, Belloni, Minala. Cucchietti, Bensaja, Gibilterra, Picchi, Dumbravanu, Eklu, Schimmenti, Lovisa, Brandi, Baldan. All. Pagliuca.

Carrarese: Mazzini, Battistella, Luci, Galligani (41' st Imperiale), Tunjov (24' st Figoli), Rota, Kalaj, Dombia, Grassini, Khailoti. A disp. Barone, Capponi, Santochirico, Girgi, D'Auria, Energe, Bertipagani, Semprini, Bramante. All. Di Natale.

Arbitro: Calzavara di Varese

Note. Ammoniti: Tunjov, Corsinelli, Mazzini, Galligani, Rota e il tecnico rossonero Pagliuca. Espulso Vettorel nel primo tempo. Angoli: 4-4. La gara si è disputata per il primo tempo il 4 dicembre, per la ripresa il 15 per l'interruzione decisa dall'arbitro a causa dello stato del terreno di gioco. Spettatori 1060.