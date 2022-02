Matches



Bentornata vittoria!

giovedì, 24 febbraio 2022, 22:59

di diego checchi

Una Lucchese semplicemente fantastica quella che si è vista contro l’Entella, che ha dato tutte le risposte che ci si aspettava. Guido Pagliuca non ha sbagliato una mossa ed anche schierare Belloni accanto a Nanni con dietro Visconti è stata una scelta azzeccatissima. La Lucchese ha letteralmente messo al tappeto un’Entella che non è mai stata veramente in campo ed ha subito i colpi dell’indemoniata compagine rossonera. La squadra ha lottato su tutti i palloni ed è andata in vantaggio dopo pochi minuti con un gran gol di Belloni, ha poi raddoppiato con Collodel e nel secondo tempo ha continuato a macinare gioco chiudendo i conti con Corsinelli.

L’Entella, una delle squadre più accreditata per una stagione da protagonista anche nei play off, non ha quasi mai passato la metà campo e questo per merito della Lucchese. Una Lucchese veramente perfetta in ogni reparto, con un Belloni super che ha cantato e portato la croce facendo davvero la differenza. Ci è piaciuto anche che la curva abbia incitato la squadra dal primo al novantesimo ed ha lanciato un coro anche per Bruno Russo, forse la cosa più bella di questa serata dopo le polemiche dei giorni scorsi. Andando alla cronaca della partita, la Lucchese è passata in vantaggio al 14’ con un diagonale di Belloni, servito da una sponda di Nanni su cross di Corsinelli. Dopo 5’ ci ha provato Visconti con un tiro da fuori che è terminato di poco a lato. Al 20’ Belloni si conquista una punizione che batte personalmente costringendo la difesa ligure in calcio d’angolo.

Sulla battuta del corner i rossoneri hanno raddoppiato: ancora Belloni che ha messo in area, Nanni l’ha piazzata di testa sul secondo palo e Collodel ha solo dovuto appoggiare in rete. Al 39’ Belloni ha confezionato un assist per Nanni che ha calciato al volo da buona posizione ma Borra è stato bravo a respingere mandando fuori la palla; sugli sviluppi del fallo laterale Nanni ha poi colpito il palo con un colpo di testa. Nella ripresa, al 25’ Coletta è stato impegnato seriamente per la prima volta da Palmieri, direttamente da calcio d’angolo. Al 39’ Morra ha calciato al volo da dentro l’area ma ha trovato pronto il numero uno rossonero. La Lucchese ha chiuso i conti al 46’ con Corsinelli, servito davanti al portiere da Collodel al termine di un contropiede in cui il centrocampista ha portato palla dalla propria metà campo.

Lucchese - Entella 3 - 0

Lucchese:1 Coletta, 3 Visconti (22’ st 4 Tumbarello), 5 Bachini, 6 Nannini, 13 Bellich, 15 Collodel, 16 Frigerio (31’ st 27 Baldan), 18 Nanni, 21 Corsinelli, 30 Belloni (34’ st 8 Picchi), 58 Minala. A disposizione: 12 Plai, 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 14 Quirini, 17 D’Ancona, 19 Ubaldi, 23 Zanchetta, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.

Entella: 24 Borra, 3 Barlocco (16’ st 17 Kari), 7 Dessena (37’ st 11 Morra), 9 Magrassi, 10 Schenetti (16’ st 34 Meazzi), 15 Pellizzer, 21 Coppolaro, 26 Silvestre, 28 Rada (1’ st 27 Palmieri), 31 Di Cosimo, 32 Lescano (1’ st 33 Merkaj). A disposizione: 22 Siaulys, 6 Alesso, 14 Lipani, 19 Chiosa, 35 Pavic, 36 Sadiki. Allenatore: Volpe.

Arbitro: Sig. Madonia di Palermo.

Assistenti: Sig. Zezza di Ostia Lido e Sig. Pinna di Oristano.

Note. Ammoniti: 20’ pt Barlocco (E), 11’ st Merkaj (E), 24’ st Minala (L), 35’ st Collodel (L) Espulsi: 25’ st Baldini (L) Angoli: 4 - 5 Spettatori: 676.

Reti: 14’ pt Belloni (L), 21’ pt Collodel (L), 47’ st Corsinelli (L).