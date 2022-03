Matches



Brusca frenata

martedì, 15 marzo 2022, 23:25

Senza Minala e nuovamente senza Papini, oltre agli assenti di lungo corso e a qualche giocatore acciaccato ma che è in campo, la Lucchese non riesce a dare continuità alla striscia positiva su un campo tradizionalmente ostico come quello di Montevarchi dove i rossoneri non vincono ormai da quasi quarant'anni. E' il Montevarchi con una gara accorta e agonisticamente più valida di quella dei rossoneri a avere la meglio con un gol per tempo.

Il primo squillo è però rossonero, con Belloni che se ne va sulla fascia e conclude sul primo palo con Giusti attento: è il 7'. Risposta dei valdarnesi due minuti dopo con Jallow che stacca di testa e conclude fuori. Ma sono solo schermaglie: la palla buona, tanto per cambiare, è sui piedi di Belloni che al 14' inventa un tiro impossibile da fuori che termina di un pelo fuori. I valdarnesi replicano con una conclusione di testa di Giordani, anche questa fuori non di molto. I padroni di casa sono in crescita, e iniziano a stringere i rossoneri nella loro metà campo. E puntualmente arriva il gol, al 34' pt, su una imbeccata quasi da biliardo per Jallow che si presenta solo davanti a Coletta e lo supera con un pallonetto. La Lucchese fatica a organizzare una reazione.

Nella ripresa, una palla buona capita a Visconti che però cincischia e sfuma l'azione. Così come la palla buona (nella porta sbagliata) capita sulla testa di Achy che per un soffio non infila la sua porta. Ma i rossoneri non riescono a trovare le misure giuste, anche per la gara di grande contenuto agonistico dei valdarnesi che sfiorano il raddoppio con Martinelli: Coletta mostra una reattività esplosiva e devia la conclusione davvero. I rossoneri passano il quarto finale di gara a buttare palloni in avanti, ma senza lasciare il segno e tra una girandola di A una manciata di minuti dal termine, il raddoppio di Carpani sigilla una sconfitta probabilmente evitabile con un diverso approccio, senza nulla togliere ai meriti dei padroni di casa.

Montevarchi-Lucchese 2-0

Montevarchi: Giusti, Achy, Martinelli, Tozzuolo, Dutu, Amatucci, Barranca (20' st Sorrentino), Boccadamo (32' st Carpani), Lischi, Jallow, Giordani (32' st Chiesa). A disp. Valentini, Lunghi, Intinacelli, Boiga, Mionic. All. Malotti.

Lucchese: Coletta, Visconti (12' st Babbi), Bachini, Nannini, Picchi (32' st Gibilterra), Collodel (38' st Ubaldi), Frigerio (38' st Tumbarello), Corsinelli, Ruggiero, Baldan, Belloni. A disp. Plai, Cucchietti, Tumbarello, Rodriguez, Bellich, D'Ancona, Ubaldi, Zanchetta. All. Pagliuca.

Arbitro: Cavaliere di Paola

Reti: 34' pt Jallow, 42' st Carpani

Note. Ammoniti: Bachini, Martinelli, Sorrentino, Chiesa. Angoli 6-5.