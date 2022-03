Matches



Gloria & Vittoria

venerdì, 11 marzo 2022, 23:42

di diego checchi

Una partita perfetta, a questa Lucchese non si poteva chiedere niente di più. Mister Pagliuca ha riproposto la stessa formazione che aveva vinto a Viterbo, con la sola eccezione di Baldan al posto dello squalificato Corsinelli. La squadra rossonera ha fornito una prova super in ogni reparto, facendo gioco contro la seconda in classifica e arrivando più volte al tiro. I ragazzi di Pagliuca hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra vera e di potersela giocare con chiunque e soprattutto nel primo tempo hanno messo sotto l'avversario che solo in fondo alla gara ha avuto uno squillo. Nel secondo tempo la Reggiana è entrata in campo con più cattiveria, ha colpito un palo e ha costretto Coletta ad una gran parata. Di conseguenza Pagliuca ha deciso di cambiare modulo passando al 3-5-2 e questa scelta è stata premiata perchè il neo entrato Papini, reduce da un lunghissimo infortunio, ha segnato il gol della vittoria. Una soddisfazione immensa per lui dopo i tempi duri che ha passato.

La Reggiana ha cercato in tutti i modi il pareggio ma non ci è riuscita e nel finale c'è stato anche molto nervosismo con le espulsioni di Minala per doppia ammonizione e quella di Luciani per la Reggiana e anche quella di Deoma dalla panchina rossonera. Insomma, quella della Lucchese è stata una prova da incorniciare e il merito più grande è stato dei giocatori, che hanno corso il triplo della Reggiana ma anche di mister Pagliuca che ha saputo interpretare al meglio ogni situazione. Un plauso va fatto anche al pubblico, che questa sera è stato veramente esaltante ed ha trascinato la squadra.

Andando alla cronaca della partita,la Lucchese è andata vicinissima al gol dopo nemmeno un minuto con Ruggiero, ma il suo tiro da sottomisura è terminato incredibilmente fuori. Al 21' i rossoneri si sono resi ancora pericolosi con Collodel, che servito in area da Belloni, ha calciato un bel diagonale che ha lambito il palo. Al 45' Sciaudone ha colpito il palo con un colpo di testa in seguito ad un calcio di punizione. Nella ripresa, all'8', Belloni ha servito una Frigerio sulla corsa e il centrocampista rossonero ha calciato da buona posizione ma il portiere Ventori è riuscito a mandare in angolo. Al 24' Rosafio ha impegnato Coletta in angolo, con una gran botta su punizione; sugli sviluppi del corner la Reggiana ha colpito un palo con Sciaudone. Alla mezz'ora la Lucchese ha avuto una buona occasione con il neo entrato Babbi, che ha eseguito una girata al volo su suggerimento di Collodel, senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 35' la Lucchese è riuscita a segnare con Papini ha superato Venturi con un diagonale dopo aver ricevuto l'assist di tacco di Belloni.

Lucchese - Reggiana 1 - 0

Lucchese: 1 Coletta, 3 Visconti (25' st 2 Papini), 5 Bachini, 6 Nannini, 13 Bellich, 15 Collodel, 16 Frigerio (43' st 4 Tumbarello), 25 Ruggiero (25' st 9 Babbi), 27 Baldan, 30 Belloni (47' st 8 Picchi), 58 Minala. A disposizione: 12 Plai, 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 11 Rodriguez, 14 Quirini, 19 Ubaldi, 23 Zanchetta, 26 Brandi. Allenatore: Pagliuca.

Reggiana: 22 Venturi, 4 Rozzio, 6 Camigliano, 8 Cigarini (30' st 5 Rossi), 9 Scappini (23' st 94 Lanini), 11 Neglia, 16 Luciani, 21 Radrezza (12' st 7 Rosafio), 30 Zamparo (12' st 20 Arrighini), 44 Guglielmotti (23' st 33 Cauz), 88 Sciaudone. A disposizione: 1 Voltolini, 12 Marconi, 17 Libutti, 26 Cremonesi, 32 Porcino, 96 Muroni. Allenatore: Diana.

Arbitro: Sig. Maranesi di Ciampino.

Assistenti: Sig. Piedipalumbo di Torre Annunziata e Sig. Torresan di Bassano del Grappa.

Note. Ammoniti: 33' pt Zamparo (R), 44' pt Bellich (L), 10' st Cigarini (R), 20' st Minala (L), 44' st Sciaudone (R),49' st Papini (L) Espulsi: 49' st Minala per somma di ammonizioni, 50' st Luciani (R) Angoli: 2- 5

Reti: 35' st Papini (L)