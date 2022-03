Matches



Rossoneri rimontati, ma va bene anche così

sabato, 19 marzo 2022, 20:25

di diego checchi

Un pareggio che va accettato con soddisfazione, è vero che la Lucchese è stata in vantaggio per ben due volte, ma è anche vero che la squadra di Pagliuca ha dovuto fare i conti con tantissime assenze a causa dell'influenza, gli ultimi in ordine di tempo Belloni e Frigerio, con quest’ultimo che ha alzato bandiera bianca addirittura nel riscaldamento pre-gara. Al suo posto ha giocato Picchi che è riuscito a fare anche gol, disputando una partita all’altezza della situazione. La Lucchese, per larghi tratti, è apparsa stanca e non sembrava in grado di reggere certi ritmi. Ha avuto comunque il merito di tornare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore battuto da Minala, senza dubbio il più positivo dei rossoneri. In seguito, però, quando ormai la partita sembrava indirizzata verso la vittoria, il Gubbio ha pareggiato. Per onestà intellettuale bisogna dire che il pareggio è stato però il risultato più giusto, perché la squadra di Torrente si è messa in campo con un 4-3-3 molto offensivo ed ha giocato bene, dimostrando di essere una delle poche squadre che al “Porta Elisa” sono riuscite a mettere in difficoltà la squadra di Pagliuca.

Con questo punto la Lucchese si è avvicinata ancora di più all’obiettivo salvezza, anche perché la Fermana ha perso a Pistoia, adesso ci vorranno ancora un paio di punti per brindare al mantenimento della categoria, tenendo sempre in mente anche l’obiettivo play off, perché in queste ultime 5 partite la Lucchese ha la possibilità di raggiungerlo. Andando alla cronaca della partita, la Lucchese è passata in vantaggio all’8’ con Picchi, che ha trafitto Meneghetti con un gran diagonale. Al 22’ il Gubbio ha mancato il pareggio con Bulevardi, che ha calciato incredibilmente fuori dopo la respinta corta di Coletta sul tiro di Sainz Maza. Gli ospiti hanno colpito una traversa al 27’ con un colpo di testa di Spalluto che ha concluso un’azione di contropiede. Nella ripresa, al 30’ il Gubbio ha pareggiato con un calcio di rigore di D’Amico, ma nemmeno il tempo di ripartire che Ubaldi è stato atterrato in area e l’arbitro ha assegnato la massima punizione per i rossoneri, dal dischetto Minala ha riportato in vantaggio la Lucchese. Al 37’ gli ospiti sono riusciti ad acciuffare nuovamente il pareggio con Malaccari, che ben imbeccato in area da D’Amico, non ha lasciato scampo a Coletta.

Lucchese - Gubbio 2 - 2

Lucchese: 1 Coletta, 3 Visconti (1’ st 4 Tumbarello), 5 Bachini, 6 Nannini, 8 Picchi (7’ st 27 Baldan), 13 Bellich, 15 Collodel, 18 Nanni (44’ st 9 Babbi), 27 Corsinelli, 25 Ruggiero (1’ st 19 Ubaldi), 58 Minala. A disposizione: 12 Plai, 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 14 Quirini, 16 Frigerio, 17 D’Ancona, 23 Zanchetta. Allenatore: Pagliuca.

Gubbio: 22 Meneghetti, 4 Bonini (26’ st 33 Righetti), 5 Redolfi, 11 Spalluto, 15 Signorini, 19 Malaccari, 20 Sainz Maza (11’ st 9 Sarao), 23 Tazzer (26’ st 7 Fantacci), 27 Bulevardi, 28 Di Noia (4’ st 17 Francofonte), 30 Arena (26’ st 29 D’Amico). A disposizione: 1 Ghidotti, 16 D’Angelo, 21 Sergiacomi, 25 Lamanna. Allenatore: Torrente.

Arbitro: Sig. Diop di Treviglio.

Assistenti: Sig Merciari di Rimini e Sig. Cadirola di Milano.

Note. Ammoniti: 2’ st Picchi (L), 34’ st Signorini (G), 39’ st Bulevardi (L) Angoli: 1-5.

Reti: 8’ st Picchi (L), 30’ st rig D’Amico (G), 32’ st rig. Minala (L), 37’ st Malaccari (G)