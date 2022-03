Matches



Un altro passo verso la salvezza

domenica, 27 marzo 2022, 20:07

di diego checchi

Un 1 a 1 che ci avvicina sempre di più alla matematica salvezza. Mister Pagliuca ha schierato la squadra in maniera leggermente differente rispetto al solito, mettendo in campo un 4-3-3 con Ruggiero e Belloni larghi con Nanni punta centrale. La Lucchese ha giocato sul campo del Siena a viso aperto anche se la partita si è messa fin da subito in salita perché su un calcio da fermo, Tommaso Bianchi ha trovato il gol dell'1 a 0 con un colpo di testa dopo solo 2'.In quel momento, la Lucchese avrebbe potuto tranquillamente subire un contraccolpo psicologico e invece ha cercato di venire fuori come sempre attraverso il gioco e ha creato diverse occasioni di gol. Il pareggio è arrivato grazie ad un rigore di Minala, ma quello che ci ha confortato di più è che la Lucchese non ha mai veramente sofferto, se non sui calci piazzati. Per carità, il Siena, soprattutto nel primo tempo, ha provato un po' di più a forzare i tempi ma con il passare dei minuti la squadra di Padalino si è affievolita e a un certo punto sembrava accontentarsi del pareggio. La Lucchese, quanto meno, ha provato a vincere sia con l'occasione di Nanni che con quella di Collodel. Domenica prossima al "Porta Elisa" arriverà il Pescara, partita che si potrà affrontare a viso aperto e con serenità, magari proprio domenica si potrà sancire ufficialmente la permanenza in categoria.

Andando alla cronaca della partita, i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo soli 2' quando Bianchi ha colpito di testa su calcio d'angolo battuto da Disanto trafiggendo un incolpevole Coletta. La reazione dei rossoneri è arrivata al 6' con Belloni, che dopo essersi accentrato ha lasciato partire un missile dal limite che è uscito di poco sopra la traversa. All'11' ci ha provato Nannini, ma la sua conclusione è stata centrale e Lanni non ha avuto problemi a bloccare la sfera. Al 34' Belloni ha messo un cross sul secondo palo per Collodel che ha inzuccato mandando la palla a lato. Allo scadere della prima frazione un cross di Frigerio è stato toccato di mano da Disanto in area, l'arbitro ha assegnato il penalty e dal dischetto Minala ha riportato i rossoneri in parità. Nella ripresa la Lucchese è partita forte e Corsinelli ha impegnato Lanni in angolo con un tiro da fuori. All'8' Coletta è stato bravo a respingere il colpo di testa da distanza ravvicinata di Bianchi e al 19' Coletta si è superato su una punizione insidiosa di Caccavallo. Al 21' la Lucchese ha avuto una grande occasione ma Collodel è non è arrivato per un soffio sulla palla spizzata da Belloni che è sfilata quindi sul secondo palo, dopo 2' Nanni, lanciato da Visconti, si è trovato a tu per tu con il numero uno avversario ma quest'ultimo gli ha chiuso bene lo specchio della porta.

Siena - Lucchese 1 - 1

Siena: 1 Lanni, 7 Disanto, 8 Pezzella (25' st Mora), 9 Fabbro, 10 Caccavallo (37' st 27 Meli), 13 Crescenzi, 17 Guberti (16' st 21 Cardoselli), 19 Terzi, 24 Bianchi (37' st 14 Bani), 33 Favalli, 89 Laverone (25' st 32 Ardemagni). A disposizione: 12 Mataloni, 22 Bastianello, 50 De Francesco. Allenatore: Padalino.

Lucchese: 1 Coletta, 5 Bachini, 6 Nannini, 13 Bellich, 15 Collodel, 16 Frigerio (1' st 3 Visconti, 28' st 27 Baldan), 18 Nanni (47' st 9 Babbi), 21 Corsinelli, 25 Ruggiero (13' st 8 Picchi), 30 Belloni, 58 Minala. A disposizione: 12 Plai, 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 14 Quirini, 17 D'Ancona,19 Ubaldi, 23 Zanchetta. Allenatore: Pagliuca.

Arbitro: Sig. Gualtieri di Asti.

Assistenti: Sig. Cataldo di Bergamo e Sig. Ceolin di Treviso.

IV Ufficiale: Sig. Angelillo di Nola.

Note. Ammoniti: 20' pt Corsinelli (L), 22' pt Frigerio (L), 31' pt Pezzella (S), 6' st Minala (L) Espulsi: 34' st Crescenzi (S) Angoli: 6 - 5

Reti: 2' Bianchi (S), 46' pt rig. Minala (L)