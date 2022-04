Matches



E ora viene il bello

domenica, 3 aprile 2022, 17:55

di diego checchi

La partita perfetta, è questo la sintesi che si può coniare per entrare nelle pieghe di Lucchese-Pescara. I ragazzi di Pagliuca hanno fatto veramente una partita super e hanno messo in campo tutto quello che era stato preparato in settimana. Di fronte avevano una squadra importante che era venuta a Lucca con l’obiettivo di vincere ma purtroppo per loro la Lucchese non glielo ha permesso. I rossoneri hanno fatto un grande primo tempo, accorti in tutti i reparti e abili nelle ripartenze, con Belloni, Visconti e Nanni deputati alla fase d’attacco. Poi, ci sono stati anche gli inserimenti dei centrocampisti. A proposito, Tumbarello, alla prima da titolare, ha fatto molto bene e questo vuol dire che anche chi gioca meno si allena sempre con la giusta mentalità e applicazione. Il merito di questo va ovviamente a mister Pagliuca e al suo staff.

E ora All’inizio del secondo tempo, poi, la Lucchese è passata in vantaggio prima con Visconti e ha raddoppiato subito dopo con Belloni. Dobbiamo dire che il Pescara, a parte il gol di Ferrari, per altro scaturito in seguito a un fallo su Minala, non si è mai reso pericoloso dalle parti di Coletta. Adesso la salvezza è cosa fatta e alla portata c’è l’obiettivo play off, un sogno per la città e per questa società. Ancora una volta la Lucchese è stata perfetta con le cosiddette grandi del campionato e lo è stata sotto ogni profilo. In campo, al termine della gara, è esplosa la festa e la squadra è andata a festeggiare con i suoi tifosi. Al Porta Elisa, oggi, c’era una buona cornice di pubblico che ha sostenuto dal primo al novantesimo la squadra. Chiudiamo con una nota di colore: il presidente Vichi, oltre a festeggiare la salvezza, oggi festeggia anche il suo compleanno. Auguri! Andando alla cronaca della partita, gli ospiti hanno avuto una occasione dopo soli 5’ con un colpo di testa di Ferrari che è uscito di poco a lato mentre i rossoneri hanno risposto dopo 2’ con una gran botta dal limite di Visconti che ha impegnato il numero uno avversario in angolo. Al 26’ Nanni, servito da Minala ha calciato un potente diagonale che ha sfiorato il palo alla destra di Sorrentino.

Dopo nemmeno un minuto Nannini ha messo in mezzo un cross perfetto su cui è arrivato in corsa Tumbarello che però ha alzato troppo la traiettoria. Nella ripresa, la Lucchese è passata in vantaggio con Visconti, che ha concluso un’azione di contropiede con un sinistro dal limite. Uno-due dei rossoneri che al 4’ hanno raddoppiato con Belloni, complice il portiere avversario che non ha trattenuto la palla calciata dal fantasista. Il Pescara ha accorciato le distanze al 9’ con un tiro dal limite di Ferrari, anche se i rossoneri hanno giustamente protestato per un fallo dell’attaccante marchigiano su Minala in precedenza. Al 12’ ci ha provato D’Ursi, ma il suo tiro è stato centrale e Coletta non ha avuto difficoltà a bloccare la sfera.

Lucchese - Pescara 2 - 1

Lucchese: 1 Coletta, 3 Visconti (15’ st 16 Frigerio), 4 Tumabarello (15’ st 27 Baldan), 5 Bachini, 6 Nannini, 13 Bellich, 15 Collodel, 18 Nanni (22’ st 9 Babbi), 21 Corsinelli, 30 Belloni (39’ st 19 Ubaldi), 58 Minala. A disposizione: 12 Plai, 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 14 Quirini, 17 D’Ancona, 23 Zanchetta, 25 Ruggiero, 26 Brandi. Allenatore: Pagliuca.

Pescara: 22 Sorrentino, 7 D’Ursi (28’ st 16 Diambo), 8 Memushaj (20’ st 97 Clemenza), 9 Ferrari, 13 Zappella, 17 Rauti (1’ st 11 Cernigoi), 19 De Risio, 20 Pontisso (37’ st 29 Nzita Theto), 28 Ingrosso, 38 Frascatore, 68 Ierardi. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 5 Illanes Minucci, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 40 Delle Monache. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Sig. D’Eusanio di Faenza. Assistenti: Sig. Tomasello Andulajevic di Messina e Sig. Renzullo di Torre del Greco.

Note. Ammoniti: 45’ pt De Risio (P), 46’ st Ingrosso (P) Angoli: 2 - 3 Spettatori: 1224

Reti: 2’ Visconti (L), 4’ Belloni (L), 9’ Ferrari (P)