Fantastica Lucchese

giovedì, 14 aprile 2022, 23:38

di diego checchi

La Lucchese ha compiuto un altro miracolo sportivo perchè dopo la salvezza, adesso è matematicamente ai play off, anche se la posizione definitiva potrà essere stabilita solo sabato prossimo. Quello che è certo, però, è che la squadra di Pagliuca andrà a giocarsi gli spareggi promozione. La Lucchese, a Grosseto, è entrata in campo con la giusta cattiveria e determinazione e si è rivisto dal primo minuto Semprini in attacco, insieme a Belloni e Nanni. Dopo pochi minuti è stato proprio Belloni a sbloccare il risultato con una bella punizione a girare sul secondo palo, un gol di pregevole fattura. I rossoneri hanno poiraddoppiato su calcio di rigore al quarto d’ora con Minala.

C’è da dire che la Lucchese, per l’occasione in completo nero, ha sempre avuto in mano la partita e i padroni di casa hanno agito solo con la forza della disperazione. Anche nella ripresa, la Lucchese ha legittimato il risultato e nelle poche occasioni in cui Cucchietti è stato chiamato in causa, ha risposto presente. Insomma, una partita da incorniciare per i rossoneri, che a fine gara hanno festeggiato con i propri tifosi, accorsi in buon numero in Maremma. Nel Grosseto, c’è scoramento perchè adesso la retrocessione è matematica e ci sarà da rifondare tutto mentre il sogno della Lucchese continua, complimenti a tutti. Andando alla cronaca della partita, la Lucchese ha sbloccato il risultato dopo soli 5’ con una punizione magistrale di Belloni che si è infilata sul secondo palo, Al 15’ i rossoneri hanno raddoppiato con Minala, freddo nel battere il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un tocco di mano in area.

Al 26’ i padronio hanno provato a reagire andando vicini al gol con un tiro da sotto misura di Nocciolini ma Cucchietti è stato bravo a deviare in angolo, sugli sviluppi del calcio d’angolo lo stesso Nocciolini si è ripetuto senza miglior fortuna. Al 37’ Collodel ha fatto partire un missile dalla lunga distanza impegnando il numero uno Barosi in corner. Nella ripresa, la Lucchese è partita bene e dopo soli 2’ si è resa pericolosa con Picchi, che dopo aver raggiunto il limite dell’area, ha calciato di sinistro sfiorando il palo. Al 9’ Nocciolini ha colpito la palla dopo aver ricevuto un lancio lungo di un compagno ma Cucchietti non si è lasciato sorprendere.Al 15’ è ancora Nocciolini a impensierire Cucchietti con un colpo di testa insidioso, ma il numero uno rossonero si è salvato in angolo.

Grosseto - Lucchese 0 - 2

Grosseto: 1 Barosi, 2 Raimo (37’ st 11 Scaffidi), 4 Cretella, 5 Ciolli, 6 Gorelli, 14 Piccoli (1’ st 3 Semeraro), 19 Siniega (33’ pt 21 Arras), 65 Bruzzo (22’ st 25 Artioli), 71 Capanni, 77 Mauceri, 99 Nocciolini. A disposizione: 12 Di Bonito, 22 Fallani, 7 Marigosu, 9 Moscati, 16 Salvi, 30 Boccardi, 66 Rabiu, 70 Saporiti. Allenatore: Maurizi.

Lucchese: 22 Cucchietti, 5 Bachini, 6 Nannini, 8 Picchi (19’ st 4 Tumbarello), 10 Semprini (30’ st 9 Babbi), 13 Bellich, 15 Collodel, 18 Nanni (37’ st 16 Frigerio), 21 Corsinelli, 30 Belloni (19’ st 27 Baldan), 58 Minala. A disposizione: 1 Coletta, 7 Gibilterra, 14 Quirini, 17 D’Ancona, 19 Ubaldi, 23 Zanchetta, 25 Ruggiero, 26 Brandi. Allenatore: Pagliuca.

Arbitro: Sig. Monaldi di Macerata.

Assistenti: Sig. Testi di Livorno e Sig. Salvalaglio di Legnano. Quarto Ufficiale: Sig. Iacopetti di Pistoia.

Note. Ammoniti: 5’ Mauceri (G), 7’ Coletta (L), 18’ Cretella (G), 44’ st Belloni (L), 45’ pt Minala (L), 7’ st Gorelli (G), 18’ st Cucchietti (L), 27’ st Tumbarello (L), 42’ st Saporiti (L). Espulsi: 36’ st Tumbarello per somma di ammonizioni. Angoli: 7 - 3

Reti: 5’ pt Belloni (L), 15’ pt rig Minala (L)