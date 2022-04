Matches



Rossoneri a caccia di punti pesanti

sabato, 2 aprile 2022, 13:35

di diego checchi

Quella di domani, per la Lucchese, potrebbe essere una giornata speciale perché se la squadra rossonera riuscisse a vincere contro il Pescara e se Fermana e Viterbese perdessero, allora la categoria sarebbe matematicamente salva. Di fronte, però, c'è un Pescara che verrà a Lucca per fare la partita, giocherà a viso aperto e tenterà di vincere per ottenere un piazzamento migliore in vista dei play off. La squadra di Auteri ha giocatori di grande valore ed è stata costruita sin da subito per tentare la scalata alla Serie B. La Lucchese di Pagliuca, però, contro le grandi squadre è sempre riuscita a fare ottime prestazioni e ottimi risultati (ci ricordiamo Entella e Reggiana). Per fare i tre punti ci vorrà una prestazione super dei rossoneri che prima dovranno essere bravi a curare la fase di non possesso palla e poi a sviluppare l'azione ed essere ficcanti in area di rigore. Sono principalmente due i dubbi che attanagliano la mente di Pagliuca, il primo è su chi giocherà come terzo centrocampista, in ballottaggio ci sono Picchi, Tumbarello e Frigerio; il secondo è su chi completerà l'attacco. Belloni giocherà di sicuro, gli atri saranno due fra Visconti, Nanni e Ruggiero. Al Porta Elisa ci aspettiamo una buona cornice di pubblico, anche perché la partita si giocherà in un orario molto accessibile, le 14,30, e poi perché questa squadra ha bisogno dei propri tifosi per poter compiere l'impresa. Solo dopo aver raggiunto la salvezza la Lucchese si potrà concentrare su un secondo traguardo: i play off. Come abbiamo già scritto ieri, il mese di aprile sarà fondamentale per il destino dei rossoneri.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 8 Picchi, 58 Minala, 15 Collodel, 30 Belloni, 18 Nanni, 25 Ruggiero. A disposizione: 12 Plai, 22 Cucchietti, 27 Baldan, 17 D'Ancona, 4 Tumbarello, 16 Frigerio, 23 Zanchetta, 26 Brandi, 3 Visconti, 9 Babbi, 7 Gibilterra, 19 Ubaldi. Allenatore: Pagliuca.