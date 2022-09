Matches



Pari decisamente amaro

mercoledì, 14 settembre 2022, 23:03

di diego checchi

Un pareggio che è veramente un peccato perché la Lucchese avrebbe meritat sicuramente di più soprattutto per quello che ha prodotto nel primo tempo. I rossoneri soprattutto nella prima frazione hanno sciolinato un ottimo calcio e hanno dimostrato di essere superiori all'avversario. Bisogna dare merito anche a mister Maraia perchè rispetto al classico 3-5-2 ha schierato un 4-4-2 un pò ibrido con Rizzo Pinna e Bruzzaniti che in fase di attacco agivano da ali pure. La Lucchese ha costruito tanto anche se non è riuscita poi a finalizzare e non ha rischiato per niente in difesa dove Tiritiello è stato un baluardo. nel secondo tempo finché ha avuto fiato la squadra rossonera non ha arretrato il baricentro ed è riuscita ad andare in vantaggio proprio con Tiritiello. A questo punto c'era solo da mantenere il risultato ma con un colpo di testa del neo entrato Nicastro la gara è stata riportata in parità.

All'apparenza sembrano due punti persi ma siamo convinti che se la Lucchese crescerà ancora di più di condizione, questa è una squadra che potrà torgliersi grandi soddisfazioni perché le qualità ci sono tutte e soprattutto questa è una rosa con giocatori intercambiabili in tutti i reparti. Andando alla cronaca della partita al 6' la Lucchese è andata vicino al vantaggio con un gran tiro dal limite di Romero, servito da un abile rimessa con le mani di Bianchimano, deviato in angolo da una gran parata di Siano. Al 20' c'è stata la risposta del Pontedera con un bel calcio di punizione di Cioffi ben parato a terra da Coletta. Alla mezz'ora ci ha provato Bruzzaniti da fuori area ma il suo tiro è finito alto, così come quello di Rizzo Pinna tre minuti più tardi. Al 37' è stata ancora la Lucchese a provare ad andare in vantaggio con Romero che dal limite ha scagliato un forte destro bloccato da Siano. Nella ripresa al 13' è arrivato il vantaggio della Lucchese a seguito di un calcio d'angolo battuto da D'Alena è stato Tiritiello con un colpo di testa ravvicinato a trovare la deviazione vincente. Al 26' è arrivato il pareggio del Pontedera con un colpo di testa di Nicastro su cross dalla destra che ha battuto da due passi Coletta. Al 94' occasionissima per i rossoneri per portare a casa i tre punti ma Bianchimano, involato per oltre 50 metri verso la porta avversaria si è allungato il pallone al momento di calciare a rete davanti all'uscita disperata di Siano.

Lucchese - Pontedera 1-1

Lucchese 3-5-2: 1 Coletta, 2 Alagna, 3 Maddaloni (17' st Merletti), 6 Tiritiello, 7 Rizzo Pinna (22' st Di Quinzio), 9 Romero (17' st Ravasio), 11 Bianchimano, 17 Bruzzaniti, 21 D'Alena (22' st Franco), 23 Benassai, 24 Mastalli (37' st Tumbarello). A disposizione: 12 Galletti, 22 Cucchietti, 4 Ferro, 5 Bachini, 8 Tumbarello, 10 Semprini, 14 Quirini, 16 Franco, 18 D'Ancona, 19 Visconti, 20 Catania, 26 Merletti, 35 Di Quinzio, 91 Ravasio. Allenatore: Ivan Maraia

Pontedera 4-3-1-2: 1 Siano, 3 Aurelio, 6 Shiba, 8 Ladinetti, 9 Petrovic (32' st Mutton)de, 10 Fantacci, 11 Cioffi (19' st Nicastro), 13 Catanese, 15 Bonfanti (1' st Martinelli), 16 Izzillo (1' st Perretta), 19 Espeche (19' st Guidi). A Disposizione: 12 Cagnina, 22 Stancampiano, 5 Pretato, 7 Mutton, 14 Di Bella, 17 Casadidio, 18 Guidi, 20 Benedetti, 21 Perretta, 25 Nicastro, 26 Tripoli, 27 Marcandalli, 29 Martinelli. Allenatore: Pasquale Catalano

Arbitro: sig. Djurdjevic di Trieste

Assistenti: sig. De Chirico di Molfetta e sig. Fracchiolla di Bari.

Reti: 13' st Tiritiello (L) e 26' st Nicastro (P).

Angoli: 6-2

Ammoniti: 11' pt Izzillo (P), 40' pt Bonfanti (P), 41' st Franco (L), 44' st Tiritiello (L) e 44' st Nicastro (P).

Recupero: 1' pt e 5' st.

Spettatori: 1269.