Disastro arbitrale, passa il Gubbio

domenica, 20 novembre 2022, 20:51

di diego checchi

Una partita strana, fortemente condizionata dall’operato dell’arbitro Carrione di Castellamare di Stabia. Non era assolutamente la sua giornata e lo si è visto sin da subito quando ha preso delle decisioni cervellotiche tipo il calcio di rigore a favore del Gubbio e la seconda ammonizione a Tiritiello perché anche se per regolamento ci poteva stare, è avvenuta soltanto dopo poco più di dieci minuti del calcio di rigore inesistente. Era tanto che non vedevamo un arbitro così in difficoltà nella gestione di una partita che non ha saputo mai controllare e ha dato delle ammonizioni a casaccio e non è stato all’altezza di una gara ritenuta importante per la classifica. È chiaro che il giudizio sulla partita della Lucchese è stato condizionato dal rigore e dall’espulsione. Poi la squadra di Braglia ha preso in mano il gioco ed è stata anche brava a raddoppiare.

Per onestà intellettuale bisogna sottolineare che il Gubbio è stata una delle migliori squadre vista a Lucca e lo testimonia anche la classifica: una squadra cattiva agonisticamente parlando ma anche imprevedibile e pronta a sfruttare le ripartenze che gli sono state concesse con un super Arena. Questo è un giocatore da categoria superiore. Diciamo chela Lucchese deve archiviare al più presto questa giornata pensando sin da subito alla trasferta di sabato a Fermo dove mancheranno Quirini e Tiritiello per squalifica e dove dovranno essere valutate le condizioni di Tumbarello e di Franco. Vendendo alla partita al 10’ la gara cambia per un generoso rigore fischiato ai danni di Tiritiello su Corsinelli. Arena realizza l’uno a zero per il Gubbio. Al 24’ grandissima occasione per Corsinelli che da pochi passi sbaglia e manda il pallone sul fondo. Al 32’ Rosaia calcia dal limite a botta sicura e la palla esce di un niente. Al 43’ si rivede la Lucchese con un tiro centrale e debole di Bruzzaniti. Nel secondo tempo, al 13’ grande occasione per Morelli che spreca di poco il due a zero. Ma al 20’ Arena dribbla tutti in area e mette a sedere Cucchietti segnando il 2 a 0.

LUCCHESE – GUBBIO 0 – 2

LUCCHESE: 22 Cucchietti, 2 Alagna (30’ st 9 Romero), 6 Tiritiello, 8 Tumbarello (17’ st 7 Rizzo Pinna), 10 Semprini (17’ st 11 Bianchimano), 14 Quirini (30’ pt 5 Bachini), 17 Bruzzaniti, 19 Visconti, 21 D’Alena (17’ st 26 Merletti), 23 Benassai, 24 Mastalli. A disposizione: 12 Galletti, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 16 Franco, 18 D’Ancona, 20 Catania, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.

GUBBIO: 12 Di Gennaro, 4 Bonini, 7 Bontà (13’ st 25 Toscano), 8 Rosaia, 9 Vasquez (37’ st 18 Mbakoku) , 15 Signorini, 19 Morelli (37’ st 20 Tazzer), 21 Corsinelli, 28 Spina (30’ st 5 Redolfi), 30 Arena, 90 Portanova. A disposizione: 22 Meneghetti, 3 Semeraro, 17 Francoforte, 26 Mersala, 27 Di Gianni, 33 Vitale. Allenatore: Braglia.

ARBITRO: Carrione di Castellamare di Stabia

ASSISTENTI: Ferrari di Rovereto e Bahri di Sassari

AMMONITI: Tiritiello, Quirini, Bruzzaniti, Bianchimano (L); Rosaia, Bontà, Corsinelli, (G);

ESPULSO: Tiritiello (L); Corsinelli (G)

RETI: 10’ pt Arena (Rig.), 20’ st Arena