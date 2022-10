Matches



Cade il bunker rossonero

sabato, 29 ottobre 2022, 20:27

di diego checchi

È un vero peccato perché per come si era messa la partita nel primo tempo quando la Lucchese era andata in vantaggio con il rigore di Bianchimano, fischiato per un fallo su Semprini, la possibilità di uscire almeno indenni dal Dorico sembrava esserci. La lucchese nella prima frazione aveva sicuramente meritato il vantaggio e sicuramente giocato meglio dell'Ancona. Nel secondo tempo invece è stato il contrario perché i padroni di casa hanno iniziato a spingere e a creare parecchie occasioni da rete. E prima con Simonetti e poi con Spagnoli hanno capovolto il risultato. Che dire, c'è amarezza perché la Lucchese nell'arco della partita era riuscita a colpire un palo con Semprini e sempre con lo stesso attaccante rossonero ha avuto l'occasione per cambiare il corso della partita. Si sapeva che il campo di Ancona sarebbe stato ostico ed una sconfitta non deve certo intaccare le certezze della Lucchese che è comunque una squadra forte e anche oggi lo ha dimostrato seppure a tratti. Andando alla cronaca della partita al 12' c'è stata la prima azione degna di nota con un tiro dal limite dell'area di Tumbarello finito poco alto sulla traversa. Al 31' la prima scossa della gara con il cross di Semprini che è andato direttamente ad incocciare il palo. Al 37' Semprini involato a rete entra in area e viene atterato. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Bianchimano batte Perrucchini per il vantaggio rossonero. Nella ripresa i padroni di casa sono partiti subito forte ed al 7' sono andati al tiro da fuori con Mezzoni ben parato da Cucchietti. Al 13' è arrivato il pareggio dell' Ancona con un colpo di testa ravvicinato di Simonetti su cui niente ha potuto Cucchietti. Cinque minuti piu tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo i padroni di casa sono andati vicino al vantaggio con un tiro a girare di Di Massimo uscito di pochissimo a lato. Al 21' c'è stata la replica della Lucchese con un bel tiro da fuori di Bruzzaniti respinto da Perrucchini e sulla ribattuta Semprini ha sprecato calciando alto. Al 27' il palo ha salvato la porta rossonera con il tiro di Moretti che non avrebbe dato scampo a Cucchietti. Al 35' è stato ancora bravo Cucchietti a respingere in angolo una punizione calciata da Di Massimo. Al 39' l'Ancona è passato in vantaggio. Calcio di punizione dal vertice dell'area calciato forte e tagliato di Di Massimo che ha trovato la spizzata vincente di Spagnoli.

Ancona - Lucchese 2-1

Ancona 4-3-3: 32 Perucchini, 3 Martina (32' Brogni), 5 Bianconi, 8 Gatto (32' st D'Eramo), 9 Spagnoli, 10 Di Massimo, 15 Petrella (4' pt Lombardi e 11' st Moretti) , 18 Simonetti, 76 Fantoni, 94 Mezzoni, 96 Prezioso. A disposizione: 1 Piergiacomi, 12 Vitali, 7 Lombardi, 11 Berardi, 17 Moretti, 23 D'Eramo, 27 Pecci, 28 Brogni, 70 Barnaba', 72 Mattioli. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Lucchese 4-3-3: 22 Cucchietti, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 8 Tumbarello (41' st Rizzo Pinna), 10 Semprini, 11 Bianchimano (36' st Ravasio), 14 Quirini (13' st Maddaloni) 16 Franco, 17 Bruzzaniti, 19 Visconti (13' st Mastalli), 23 Benassai. A disposizione: 12 Galletti, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 5 Bachini, 7 Rizzo Pinna, 18 D'Ancona, 20 Catania, 21 D'Alena, 24 Mastalli, 26 Merletti, 35 Di Quinzio, 91 Ravasio. Allenatore: Ivan Maraia.

Arbitro: sig. Burlando di Genova.

Assistenti: sig. Moretti di Bergamo e sig Cassano di Saranno.

Reti: 38' pt rig. Bianchimano (L), 13' st Simonetti (A) e 39' Spagnoli (A).

Ammoniti: 18' pt Prezioso (A), 19' pt Quirini (L), 36' pt Bianconi (A), 39' pt Bianchimano (L), 39' pt Gatto (A), 28' st Moretti (A), 36' st Alagna (L) e 38' st Maddaloni (L).

Angoli: 9-3

Recupero: 3' pt e 5' st.

Spettatori: 2500 circa di cui 80 da Lucca.