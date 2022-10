Matches



Sfuma la terza vittoria consecutiva

domenica, 9 ottobre 2022, 20:27

di diego checchi

Uno 0 a 0 tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo contro una Torres compatta e organizzata molto bene. La Lucchese ha cercato sin da subito di imporre il proprio gioco ma questa volta non ci è riuscita pienamente. Mister Maraia ha schierato la squadra con il 4-3-3 ma gli esterni non sono mai riusciti a sfondare e creare superiorità numerica. La cosa importante è che la Lucchese ha comunque dato continuità di risultati e non ha subito gol anche se dal punto di vista del gioco non è stata molto brillante e soprattutto veloce. Chiaramente il terreno del Porta Elisa non ha aiutato giocatori tecnici come quelli rossoneri ad esprimersi ma ripetiamo, bisogna dare merito all'avversario perché è una della squadre più rognose che si sono incontrate, è pur vero che se Franco fosse riuscito a segnare nel finale si sarebbe parlato di un'altra partita.

Però non si può sempre pretendere che la Lucchese sia al massimo delle potenzialità, prendiamoci questo pareggio e pensiamo alla Coppa Italia contro il Fiorenzuola e alle due trasferte consecutive contro Recanatese e Vis Pesaro. Questa Lucchese, lo ribadiamo ancora una volta, può fare un ottimo campionato e questo pareggio è solo un altro mattone.

Andando alla cronaca della partita, al 20' Bianchimano si è trovato solo davanti al portiere in seguito ad un lancio lungo di un compagno ma purtroppo a causa di una zolla si è vanificata la buona occasione. Al 35' la Torres ha risposto con un tiro da fuori di Campagna che è finito di poco alto. Nella ripresa la Lucchese ha sfiorato il vantaggio su calcio d'angolo con un colpo di testa di Tiritiello che ha sfiorato la traversa. Alla mezz'ora Rucco è entrato in area e ha calciato da ottima posizione ma Visconti è riuscito a intercettare il tiro deviando la palla in angolo. Al 42' la Lucchese è andata vicinissima al gol, Franco ha tirato una gran botta da fuori, il portiere sardo ha respinto e lo stesso centrocampista rossonero è piombato sul rimbalzo ma ha incredibilmente sparato su Salvato.

Lucchese - Torres 0 - 0

Lucchese: 22 Cucchietti, 6 Tiritello, 8 Tumbarello, 10 Semprini, 11 Bianchimano (20 st 7 Rizzo Pinna), 14 Quirini (33' st 26 Merletti), 17 Bruzzaniti, 19 Visconti, 21 D'Alena (20 st 16 Franco), 23 Benassai (20' st 5 Bachini), 24 Mastalli (33' st 2 Alagna). A disposizione: 12 Galletti, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 18 D'Ancona, 20 Catania, 28 Camaiani, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.

Torres: 22 Salvato, 4 Ferrante, 5 Dametto, 7 Liviero (40' st 20 Luppi), 10 Ruocco, 23 Antonelli, 27 Lora, 38 Girgi, 72 Gianola, 78 Campagna (9' st 8 Masala), 90 Scappini (9' st 11 Diakite). A disposizione: 1 Garau, 12 Carboni, 19 Pinna S, 24 Sanat, 28 Tesio, 30 Bonavolontà, 33 Pinna R, 34 Suciu, 44 Carminati. Allenatore: Greco.

Arbitro: Sig. Gigligotti di Cosenza.

Assistenti: Sig. Andulajevic di Messina e Sig. Pistarelli di Fermo.

Quarto ufficiale: Sig. Di Mario di Ciampino.Note. Ammoniti: 39' pt Bianchimano, 36' st Bachini, 39' Diakite Angoli: 2-3