Una vittoria da squadra matura

domenica, 2 ottobre 2022, 16:40

di diego checchi

La Lucchese ha vinto e ha convinto, dimostrando di essere una squadra forte. Il tecnico Maraia ha deciso di partire con il 4-3-3 con Di Quinzio davanti alla difesa, Visconti terzino sinistro e Bruzzaniti nel trio d'attacco insieme a Bianchimano e Semprini. Il giovane Quirini è stato riproposto a destra nella linea difensiva. La Lucchese è sempre stata padrona del campo e ha messo alle corde gli avversari facendo capire che oggi non era giornata. I rossoneri hanno giocato con la palla a terra e sono andati più volte sugli esterni. All'11' c'è stato il gol di Semprini che ha indirizzato la partita e nel primo tempo la Lucchese non ha mai sofferto anche perché la coppia difensiva è stata impeccabile, con un super Tiritiello. Gli ospiti hanno sempre tenuto i ritmi alti ma il 2 a 0 era nell'aria ed è stato conquistato grazie ad un calcio di rigore di Bianchimano che egli stesso si era procurato. La Lucchese, pochi minuti dopo, ha però perso Di Quinzio per un infortunio muscolare che sarà valutato nei prossimi giorni, al suo posto è entrato D'Alena.

Nella ripresa Magrini ha cambiato il modo di giocare passando dal 3-4-3 iniziale al 4-3-1-2 facendo soffrire un po' i rossoneri, tant'è vero che i padroni di casa hanno sfiorato il gol in paio di occasioni. Maraia ha quindi deciso di cambiare a sua volta lo spartito tattico passando al 3-5-2 per cercare di difendere il risultato e poi al 4-3-1-2. La Lucchese ha agito da squadra matura e la vittoria non è mai stata davvero in discussione, portando a casa 3 punti che la lanciano nei quartieri alti della classifica, ma quello che è importante è la costante crescita della squadra sia sul piano fisico che tattico. Inoltre, va rimarcato un dato: la Lucchese per la prima volta in campionato non ha preso gol e questa è un'ottima cosa da ripetere anche nel futuro. Mercoledì prossimo ci sarà la gara di coppa ed è logico che Maraia faccia un po' di turnover, con l'obiettivo di provare a passare il turno.

Andando alla cronaca della partita, la Lucchese ha sbloccato il risultato all'11' con Semprini, bravo ad anticipare l'uscita del portiere locale. Al 37' Bianchimano è stato atterrato in area e il direttore di gara ha concesso il penalty che lo stesso attaccante rossonero ha trasformato in modo perentorio. Allo scadere della prima frazione di gioco Bruzzaniti ha colpito la traversa con una bella punizione da fuori. Nella ripresa, i padroni di casa hanno provato a recuperare il risultato e al 14' hanno colpito una traversa con colpo di testa di Marzierli mentre 2' dopo è stato bravo Cucchietti a sventare un insidioso diagonale di Siniega.

San Donato Tavarnelle - Lucchese 0 - 2

San Donato Tavarnelle: 22 Cardelli, 3 Alessio (1' st 13 Carcani), 5 Nunziatini, 6 Gorelli, 9 Marzierli (30' st 91 Lozza), 14 Regoli, 19 Siniega, 25 Rossi (16' st 17 Sepe), 27 Brenna, 29 Montini (1' st 4 Calamai), 34 Ubaldi (10' st 24 Noccioli). A disposizione: 12 Campinotti, 80 Onori, 2 Ciurli, 8 Mascia, 15 Borghi, 32 Contipelli, 75 Giana, 76 Viviani. Allenatore: Magrini.

Lucchese: 22 Cucchietti, 6 Tiritiello, 8 Tumbarello, 10 Semprini (29' st 91 Ravasio), 11 Bianchimano (16' st 2 Alagna), 14 Quirini, 17 Bruzzaniti, 19 Visconti (29' st 7 Rizzo Pinna), 23 Benassai, 24 Mastalli (29' st 16 Franco), 35 Di Quinzio (40' pt 21 D'Alena). A disposizione: 12 Galletti, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 5 Bachini, 9 Romero, 18 D'Ancona, 20 Catania, 26 Merletti. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Sig. Castellone di Napoli.

Assistenti: Sig. Tini Brunozzi di Foligno e Sig. Di Meo di Nichelino.

Quarto ufficiale: Sig. Centi di Terni.

Note. Ammoniti: 46' pt Alessio, 15' st Nunziatini, 20' st Noccioli, 27' st Cucchietti, 38' st Ravasio, 45' st Bruzzaniti. Angoli: 7 - 2

Reti: 11' Semprini, 37' rig. Bianchimano.