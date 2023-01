Matches



La Lucchese non fa gol nemmeno con le mani

martedì, 31 gennaio 2023, 23:13

di diego checchi

La Lucchese ha manifestato ancora una volta il solito difetto: non è stata cinica sotto porta. Troppe occasioni non si sono concretizzate perché è giusto anche dire che le opportunità ci sono state. Dobbiamo comunque dire che questa gara è stata molto aperta, con il San Donato Tavarnelle che è venuto a Lucca senza timore riverenziale e soprattutto nel primo tempo ha messo in difficoltà la Lucchese con la rapidità dell'ex Russo, di Galligani e di Marzierli ma Cucchietti è stato bravo a chiudere la porta.

Che dire, l'impegno da parte dei rossoneri c'è stato ma queste sono partite da vincere se si vuole fare il salto di qualità, lo abbiamo ripetuto più volte, è una questione di mentalità e non di uomini perché Marai, anche oggi, le ha provate tutte ma il risultato non è cambiato e la partita è terminata 0 a 0 e questa squadra può e deve fare di più.

Analizzando meglio la prestazione della squadra, non ci sono piaciute alcune scelte sbagliate a centrocampo, troppo frenesia nei passaggi e poca lucidità nelle giocate. Adesso c'è la trasferta in Sardegna dove mancheranno per squalifica sia Tiritiello che Benassai e quindi in difesa bisognerà capire chi giocherà accanto a Bachini.

Andando alla cronaca della partita, gli ospiti sono partiti forte e dopo solo un minuto Cucchietti si è reso protagonista di una bella parata su Bovolon. I rossoneri hanno reagito subito e al 5' Rizzo Pinna ha costretto Biagini in angolo, poco dopo Mastalli ha sfiorato il palo con un tiro dal limite. Al 17' l'ex Russo è partito in contropiede e arrivato sulla tre quarti ha scaricato un bolide che ha impegnato Cucchietti con i pugni, sulla respinta è arrivato Marzierli ma il numero uno rossonero è stato pronto. Al 22' Benassai ha colpito di testa su calcio d'angolo ma la conclusione è stata centrale e Biagini non ha avuto problemi a bloccare la sfera. Al 28' Russo ha calciato da dentro l'area con la palla che si è alzata di poco sopra la traversa. Al 31' si è reso pericoloso ancora il San Donato con Galligani ma Cucchietti si è allungato e ha sventato. La Lucchese ci ha provato al 38' con Bruzzaniti che è entrato in area ma si è allungato troppo la palla e Biagini è stato rapido sull'uscita bassa. Nella ripresa, al 4' Rizzo Pinna ha sparato sul portiere da due passi conquistando solo un calcio d'angolo. Dopo 2' Mastalli non è riuscito a centrare la porta dopo il bel cross di Visconti. Al 7' Benassai ha trovato Rizzo Pinna in area ma il numero 7 rossonero si è fatto ancora un volta ipnotizzare dal portiere. Al quarto d'ora gli ospiti sono andati al tiro con Galligani ma Cucchietti ha fatto buona guardia. Al 20' il neo entrato Panico si è fatto subito vedere in area e ha scaldato le mani a Biagini.

Al 23' Bianchimano, ben imbeccato da Panico, ha impegnato il portiere in angolo con un buon colpo di testa. Al 25' Panico ha sfiorato il gol con un tiro dal limite ma un difensore ha salvato sulla linea a portiere battuto. Al 34' st ancora Panico ha calciato fuori su cross di Quirini e al 36' si è fatto parare incredibilmente una conclusione da due passi.

Lucchese - San Donato Tavarnelle 0 - 0

Lucchese: 22 Cucchietti, 6 Tiritiello, 7 Rizzo Pinna (35' st 2 Alagna),, 8 Tumbarello, 9 Romero (19' st 11 Bianchimano), 14 Quirini, 17 Bruzzaniti (19' st 10 Panico), 19 Visconti, 21 D'Alena (27' st 35 Di Quinzio), 23 Benassai (35' st 5 Bachini), 24 Mastalli. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 4 Ferro, 18 D'Ancona, 26 Merletti, 28 Camaiani. Allenatore: Maraia.

San Donato Tavarnelle: 1 Biagini, 6 Gorelli, 9 Marzierli, 10 Russo (31' st 21 Gerardini)11 Galligani, 13 Carcani, 14 Regoli (19' st 18 Bianchi), 23 Bovolon (31' st 24 Noccioli), 25 Rossi (38' st 19 Siniega), 27 Brenna, 30 Rossi (19' st 17 Sepe). A disposizione: 12 Campinotti, 22 Cardelli, 15 Borghi, 29 Montini, 32 Contipelli, 75 Ghana, 76 Viviani. Allenatore: Ghizzani.

Arbitro: Sig. Mirabella Di Napoli.

Assistenti: Sig. El Filali di Alessandria e Sig. Spataro di Rossano.

Quarto ufficiale: Sig. Mancini di Pistoia.

Note. Ammoniti: 19' pt Tumbarello, 1' st Tiritiello, 23' st Benassai, 48' st Bianchimano. Angoli: 7 - 3