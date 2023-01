Matches



Non mancano certo i rimpianti

sabato, 28 gennaio 2023, 20:31

di diego checchi

Se dovessimo trovare un difetto nella partita di oggi a Rimini, sarebbe sempre lo stesso e cioè il fatto di non riuscire mai a chiudere la partita e dare il colpo del KO all'avversario dopo una gara che si era messa in discesa dopo il gol di Mastalli.Nel primo tempo, la squadra di Maraia è stata superiore in tutto e per tutti agli avversari, ha tenuto sempre in mano il pallino del gioco ed è stata anche più volte pericolosa. Le scelte fatte dal tecnico sono state tutte azzeccate, ha deciso di schierare una punta non forte fisicamente andando in campo con tutti giocatori brevilinei in grado di mettere in difficoltà la difesa di casa.

Questa è anche stata la prima da titolare di Panico e fino a che ha avuto birra in corpo ha dimostrato tutte le sue qualità. A centrocampo, il tecnico ha deciso di schierare Franco dall'inizio mettendo la Lucchese in campo con una sorta di 4-3-1-2. Un'altra mossa a nostro avviso azzeccata è stata l'inserimento di Visconti come terzino sinistro con Alagna spostato sul lato opposto. Insomma, tutto lasciava presagire ad una gara senza grossi patemi anche perché il Rimini non si era mai reso pericoloso. Nel secondo tempo però, la squadra di Gaburro ha pareggio con Vano dopo solo un minuto e l'inerzia della partita si è spostata a favore dei padroni di casa che hanno tentato di impensierire i rossoneri soprattutto di rimessa ma la difesa ha retto benissimo grazie a un sontuoso Tiritiello. La Lucchese è quindi riuscita a portare a casa un punto e a portarsi in nona posizione.

Andando alla cronaca della partita, la Lucchese ha avuto la prima occasione all'8' quando Mastalli, in contropiede, ha servito Panico che ha calciato al volo mandando la palla di poco a lato. Al 18' i rossoneri sono passati in vantaggio con Mastalli, abile a trovare l'angolino con un colpo di testa in seguito al cross di Visconti. Al 32' Panico ha messo in mezzo una bella palla su cui è arrivato di testa Alagna costringendo Zaccagno in angolo. Nella ripresa i padroni di casa si sono presentati subito in avanti e dopo solo 1' Santini ha impegnato Cucchietti alla parata con i pugni, sulla respinta è arrivato Vano che non ha lasciato scampo al numero uno rossonero. La Lucchese ha cercato subito la reazione e al 4' Tiritiello ha colpito di testa, trovando pronto Zaccagno. Dopo soli 2' ci ha provato Rizzo Pinna con un tiro dal limite. Al 22' Ravasio ha trovato Rizzo Pinna in buona posizione, il numero 7 rossonero ha calciato ma il portiere romagnolo è riuscito a bloccare la sfera.

Rimini - Lucchese 1 - 1

Rimini: 12 Zaccagno, 3 Haveri (25' st 13 Regioni), 4 Tanasa, 6 Panelli, 10 Gabbianelli, 26 Biondi (8' st 5 Pasa), 27 Laverone, 29 Santini (39' st 16 Rossetti Mattia), 31 Pietrangeli, 38 Rossetti Matteo, 99 Vano (25' st 9 Mencagli). A disposizione: 1 Galeotti, 15 Gigli, 20 Accursi, 25 Allievi, 32 Tofanari, 83 De Rinaldis. Allenatore: Gaburro.

Lucchese: 22 Cucchietti, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 7 Rizzo Pinna, 8 Tumbarello (25' st 14 Quirini) 10 Panico (12' st 17 Bruzzaniti), 16 Franco (1' st 35 Di Quinzio), 19 Visconti, 23 Benassai, 24 Mastalli 91 Ravasio. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 4 Ferro, 5 Bachini, 9 Romero, 11 Bianchimano, 18 D'Ancona, 26 Merletti. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Sig. Vergato di Bari.

Assistenti: Sig. Cardona di Catania e Sig. De Vito di Napoli.

Quarto ufficiale: Traini di San Benedetto del Tronto.

Note: Ammoniti: 22' pt Biondi, 23' pt Franco, 29' st Regioni, 37' st Ravasio. Espulsi: 35' st Tommei.

Angoli: 5 - 1

Reti: 18' pt Mastalli, 1' st Vano.