Matches



Il gol di Panico non basta per tornare alla vittoria

sabato, 4 febbraio 2023, 17:03

di diego checchi

Peccato, perché la vittoria è sfuggita di mano a una Lucchese che era riuscita a passare in vantaggio con il primo gol in rossonero di Panico dopo una partita equilibrata dove i rossoneri, per l'occasione in maglia gialla, avevano rischiato solo in una circostanza sul tiro Diakite, terminato di poco fuori. L'episodio che ha condizionato la partita è stato però un fallo di mano di Merletti su tiro di Saporiti che è valso il secondo giallo al giocatore e il calcio di rigore in favore dei sardi che ha sancito l'1 a 1.

Dopo il pareggio la Torres ha trovato più fiducia e determinazione e ha addirittura colpito due pali rischiando anche di vincere la partita. A parte questo, la gara si è svolta sul filo dell'equilibrio visto che sia Torres che Lucchese non avevano creato grandi azioni da gol; per la Lucchese c'è da annoverare una traversa di Bruzzaniti e un paio di buone conclusioni di Panico e Di Quinzio.

Maraia era riuscito a studiare bene la gara e aveva cambiato modulo a sorpresa, rinunciando a Rizzo Pinna e schierando Di Quinzio dietro alle due punto Panico e Ravasio. I rossoneri si sono schierati con il 3-4-1-2 rispetto al solito 4-3-3 anche in seguito alle squalifiche dei due difensori centrali Tiritiello e Benassai. Adesso ci sarà le sfide interne con Recanatese e Vis Pesaro dove la Lucchese dovrà per forza cercare di vincere entrambe per poter rimanere in zona play off.

Andando alla cronaca della partita, i padroni di casa si sono fatti vedere dopo solo 1' con un tiro da fuori di Lisai che è uscito di poco e al 4' Scappini ha agganciato un tiro cross di Masala e ha calciato da due passi ma Bachini ha deviato in angolo. Al 12' Di Quinzio ha sorpreso tutti con un calcio dalla lunga distanza che però è terminato di poco a lato. Al 18' Panico ha trovato lo spazio per un tiro dal limite ma la sua conclusione è stata debole e centrale Salvato non ha avuto problemi a bloccare la palla. Al 35' la Torres è andata vicinissimo al gol con Diakitè, che è stato bravo a colpire al volo da buona posizione ma non ha inquadrato lo specchio della porta. Nella ripresa dopo un minuto di gioco Panico si è inserito bene ed ha calciato di destro mandando la palla sul fondo. Al 17' Panico ha sbloccato la gara bruciando la difesa sarda per girare in rete un cross perfetto di Di Quinzio.

Al 24' c'è stato batti e ribatti in area rossonera al termine del quale Dametto ha battuto a rete ma Bachini è riuscito a murare il tiro. Alla mezz'ora Bruzzaniti ha colpito in pieno la traversa con un gran tiro dalla distanza. Sul ribaltamento di fronte, Merletti ha deviato con la mano un tiro di Saporiti da sottomisura, l'arbitro ha assegnato il calcio di rigore, dal dischetto si è presentato Scappini

non ha lasciato scampo a Cucchietti. Nell'occasione Merletti ha rimediato il secondo cartellino giallo ed ha quindi lasciato in 10 la Lucchese. Al 36' i padroni di casa colpiscono il palo per ben due volte prima con 77 Omoregbe e poi con Saporiti. Al 47' Bonavolontà ha colpito di testa su calcio di punizione sfiorando il palo alla sinistra di Cucchietti.

Torres - Lucchese: 1 - 1

Torres: 22 Salvato, 32 Fabriani, 7 Liviero (40' pt 28 Girgi), 5 Dametto, 23 Antonelli, 8 Masala (33' st 77 Omoregbe), 27 Lora, 72 Gianola (11' st 70 Saporiti), 11 Diakite (11' st 10 Ruocco), 21 Lisai (34' st 30 Bonavolontà), 90 Scappini. A disposizione: 1 Garau, 33 Pinna, , 44 Carminati, 28 Tesio, 6 Lombardo, 12 Carboni. Allenatore: Sottili.

Lucchese: 22 Cucchietti, 5 Bachini, 8 Tumbarello, 10 Panico (28' st 31 Fabbrini), 14 Quirini, 16 Franco, 17 Bruzzaniti (38' st 18 D'Ancona), 19 Visconti (38' st 24 Mastalli), 26 Merletti, 35 Di Quinzio (18' st 2 Alagna), 91 Ravasio (18' st 9 Romero). A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 4 Ferro, 21 D'Alena, 97 De Maria. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Sig. Djurd Jenic di Trieste.

Assistenti: Sig. Baraccini di Macerata e Sig. Rizziello di Casarano.

Quarto Ufficiale: Sig. Raineri di Como.

Note: Ammoniti: 37' pt Merletti, 5' st Diakite, 15' st Bruzzaniti, 32' Fabbrini, 38' st Antonelli, 44' st Bonavolontà. Espulsi: 31' Merletti per somma di ammonizioni. Angoli: 5 - 4

Reti: 18' st Panico, 32' st rig. Scappini