La Lucchese si butta via

domenica, 5 marzo 2023, 17:02

di diego checchi

Tre punti buttati via, è inutile nasconderlo. Queste partite vanno chiuse e dopo il primo gol la Lucchese avrebbe dovuto continuare a giocare invece di rinchiudersi dietro cercando di tenere il risultato. Nel primo tempo Lucchese e Ancona non si sono fatte male e onestamente la gara è stata sì agonisticamente valida ma con pochi tiri in porta. La svolta c'è stata alla fine del primo tempo quando Preziosi si è fatto espellere per una gomitata a Panico e l'Ancona è rimasta in 10 e nella ripresa, al 6', la Lucchese è passata in vantaggio proprio con Panico in seguito ad un calcio d'angolo di Visconti. A questo punto, tutto sembrava in discesa anche perché l'Ancona sembrava non averne più ma la Lucchese ha avuto il demerito se non la colpa di non chiudere la gara e i dorici, nell'unica occasione che hanno avuto, hanno raggiunto il pareggio con Simonetti.

L'errore di Maraia, se c'è stato, è di aver cercato di gestire il risultato mettendo un centrocampista al posto di una punto arretrando così il baricentro della squadra. Un vero peccato, perché con una vittoria la Lucchese sarebbe salita in una posizione importante della griglia play off.

Andando alla cronaca della partita, la Lucchese ha avuto la prima occasione utile al 25', quando Panico ha colpito di testa in seguito al cross dalla sinistra di Rizzo Pinna mandando però la palla sopra la traversa. La risposta degli ospiti è arrivata 5' dopo con un colpo di testa di Di Massimo che Cucchietti è stato bravo a spedire in angolo. Al 34' Rizzo Pinna ci ha provato dalla lunga distanza ma non ha inquadrato lo specchio della porta. Al 47' Bruzzaniti ha impegnato il numero uno bianco rosso con una potente punizione. Al 6' della ripresa la Lucchese è passata in vantaggio grazie ad un gol di testa di Panico in seguito ad un calcio d'angolo. Poco dopo la mezz'ora Bruzzaniti è stato servito in posizione favorevole da Di Quinzio ma ha sprecato malamente calciando fuori. Al 42' Simonetti ha anticipato la difesa su un calcio di punizione mettendo la palla in rete per il pareggio.

Lucchese - Ancona 1 - 1

Lucchese: 22 Cucchietti, 6 Tiritiello, 7 Rizzo Pinna (20' st 31 Fabbrini), 8 Tumbarello (46' st 9 Romero), 10 Panico (39' st D'Alena), 14 Quirini, 16 Franco (20' st 35 Di Quinzio) 17 Bruzzaniti, 19 Visconti, 23 Benassai, 24 Mastalli (20'st 2 Alagna). A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 4 Ferro, 5 Bachini, 11 Bianchimano, 18 D'Ancona, 26 Merletti, 77 Pirola, 91 Ravasio, 97 De Maria. Allenatore: Maraia.

Ancona: 32 Perucchini, 3 Martina, 4 De Santis, 6 Camigliano, 8 Gatto (27' st 7 Lombardi), 10 Di Massimo (15' st 72 Mattioli), 11 Melchiorri, 15 Petrella (1' st 99 Basso), 18 Simonetti, 94 Mezzoni, 96 Prezioso. A disposizione: 12 Vitali, 93 Pierri, 19 Mondonico, 27 Pecci, 28 Brogni, 70 Branabà, 76 Fantoni.

Allenatore: Colavitto.

Arbitro: Sig.ra Marotta di Sapri.

Assistenti: Sig. Croce di Nocera Inferiore e Sig. Cleopazzo di Lecce.

Quarto ufficiale: Sig. Mirri di Savona.

Note. Ammoniti: 20' pt Franco, 41' pt De Santis, 13' st Gatto Espulsi: 46' pt Prezioso. Angoli: 6 - 5

Reti: 6' st Panico,42' st Simonetti.