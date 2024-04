Matches



Un pari che allontana la zona play off

lunedì, 8 aprile 2024, 23:14

di gianluca andreuccetti

In una cornice di pubblica buona, la Lucchese blocca sull' 1-1 l'Arezzo. Ospiti sostenuti da circa 400 tifosi. Gorgone che conferma l'undici iniziale che giovedì scorso ha battuto fuori casa la Vis Pesaro con un'unica novità, data dal rientro in regia di Gucher al posto di Astrologo.

Tolto il filtrante interessante di Tumbarello per Quirini, nei primi minuti la Lucchese decide di lasciar giocare l'Arezzo. Al 3', Chiorra respinge in modo maldestro il tiro di Guccione, da pochi passi Gaddini fallisce il tap-in vincente. Ospiti che in avanti si muovono bene, cercando di dare pochi punti di riferimenti alla retroguardia di casa. Al 15', arriva la scintilla che potrebbe sbloccare la partita della Pantera con il rigore conquistato da Gucher. Dagli undici metri, Rizzo Pinna perde il duello con Trombini, facendosi ipnotizzare dall'estremo difensore amaranto. La gara si accende. Al 18', Arezzo ancora in avanti con Gaddini che dal limite calcia alto. Il rigore fallito scuote la Lucchese che inizia a giocare e a tentare di imporre il proprio ritmo. Al 22', proteste dei padroni di casa per un contatto dubbio tra Quirini e Polvani ma l'arbitro in questo caso lascia giocare. Un minuto più tardi, azione cost-to-cost dalla destra di Tumbarello che mette in mezzo un cross sanguinoso, respinge bene però la difesa aretina. Diversi gli errori tecnici commessi dalla due squadre che in compenso però disputano una prima frazione dall'alto tasso agonistico. Al 38', palla pericolosa persa in mezzo al campo da Tumbarello che però viene graziato da Pattarello, il quale calibra male il passaggio per Gaddini e non approfitta della superiorità numerica. Nessun cambio all'intervallo per mister Gorgone che decide di schierare l'undici iniziale del primo tempo.

Lucchese che inizia la seconda frazione con buona personalità sfiorando subito il gol del vantaggio. Al 50', uscita fuori tempo di Trombini che lascia la porta sguarnita, da pochi passi Benassai viene murato dalla difesa amaranto. Cinque minuti più tardi, punizione potente di Gucher respinta con i pugni da Trombini, sulla ribattuta Yeboah viene anticipato dal recupero in extremis di Risaliti. Arezzo che lascia il pallino dei gioco ai padroni di casa, provando a sfruttare al meglio gli spazi a campo aperto. Sulla fascia destra, Benassai sembra in difficoltà a contenere gli strappi di Pattarello, cliente scomodo quando parte in velocità. Permane l'equilibrio con Gorgone che decide di gettare nella mischia Disanto e Astrologo. La Lucchese crea e gestisce il pallino del gioco ma a passare in vantaggio è l'Arezzo. Al 78' su sviluppi di calcio d'angolo, Risaliti svetta più in alto di tutti e di testa batte Chiorra. Gol dell'ex per il difensore amaranto che corre sotto i tanti tifosi arrivati da Arezzo. Una doccia fredda. Nel finale, triplice cambio nei rossoneri con l'ingresso in campo anche di Fedato, al rientro dopo 6 mesi di assenza. Nel finale, saltano gli schemi. Alla Lucchese non è rimasto niente, se non l'orgoglio. Al 89', sponda di testa di De Maria che sul secondo palo libera Yeboah il quale con un leggero scavetto supera Trombini. Pareggio rossonero che negli ultimi minuti avrebbe anche l'opportunità di tentare il colpaccio con Fedato che però da pochi centimetri calcia sopra la traversa. Pareggio che comunque dà morale alla Lucchese che si avvicina alla zona playoff.

Lucchese 1-1 Arezzo

Lucchese: Chiorra; Tiritiello, Benassai (80' Benassai), Sabbione, Quirini; Tumbarello (65 Disanto), Cangianiello (70' Astrologo), Gucher; Rizzo Pinna (80' Fedato), Yeboah, Guadagni (80' Russo). A disp: Coletta, Berti; Alagna, Perotta, Toma, Fedato, Disanto, Astrologo, Djibril, Russo, Fazzi, Ndiaye, De Maria, Magnaghi. All: Gorgone

Arezzo: Trombini; Montini, Polvani, Risaliti, Renzi; Damiani, Catanese (65' Catanese); Gaddini (65' Foglia), Guccione (85' Settembrini), Pattarello (90' Ekhuban); Gucci. A disp: Borra, Ermini, Donati, Settembrini, Ekuban, Chiosa, Lazzarini, Castiglia, Foglia, Coccia, Sebastiani. All: Indiani

Arbitro: sig. Castellone sez. Napoli

Reti: 78' Risaliti (A), 89' Yeboah (L)

Note. Ammoniti: Sabbione (L), Risaliti (A), Tiritiello (L), Cangianiello (L), Benassai (L), Gucci (A), De Maria (L), Pattarello (A). Angoli: 4-3. Spettatori 2820.