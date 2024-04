Matches



La Lucchese centra il dodicesimo posto: ecco la sintesi del campionato

domenica, 28 aprile 2024, 22:01

di gianluca andreuccetti

Si conclude con un pareggio la stagione della Lucchese che al "Del Conero" non va oltre lo 0-0 contro l'Ancona. Formazione rimaneggiata quella messa in campo da Gorgone che, oltre agli squalificati Tiritiello e Disanto, deve fare a meno anche di Gucher e Sabbione. Oltre a Fazzi, da segnalare anche il rientro dall'inizio di Russo, titolare dopo più di quattro mesi. Curioso la posizione occupata da Quirini, schierato come braccetto destro nella difesa a tre. Undici iniziale molto giovane quello rossonero, con ben sei under in campo.

Ancona che sin dai primi minuti prova a prendere il pallino del gioco, schiacciando all'indietro la compagine ospite. Al 10', primo squillo dei dorici con Saco che di testa però non inquadra lo specchio della porta. Schierato nella posizione di trequartista, l'ex Milan grazie ai suoi strappi e alla sua potenza fisica crea qualche grattacapo alla retroguardia della Lucchese. Nove minuti più tardi, viene annullato il gol dei biancorossi, a causa della posizione irregolare proprio del francese. Pantera che sceglie di far giocare i padroni di casa, provando a colpire in contropiede. Diversi gli errori tecnici anche da parte dell'Ancona che nel complesso mantiene un possesso palla sterile. Al 37', tentativo in acrobazia di Russo, la palla però finisce abbondantemente sopra la traversa. Nessuno squillo nel finale, con entrambe le squadre che vanno al riposo in parità.

Nessun cambio all'intervallo, con entrambe le squadre che scendono in campo con lo stesso undici iniziale. Al 49', break sulla sinistra di Visconti che crossa in mezzo per Yeboah anticipato all'ultimo da Mondonico. Due minuti più tardi, primo squillo del secondo tempo anche per l'Ancona con Paolucci che da ottima posizione viene però ostacolato dall'uscita di Coletta. Al 54', biancorossi ancora pericolosi con Spagnoli che di testa spedisce fuori. Lucchese che, complice diversi errori tecnici, non riesce a sfruttare al meglio il tanto spazio lasciato dai giocatori dorici. Al 62', respinta poco decisa di Mondonico, ne approfitta Yeboah che però da pochi centimetri calcia a lato. Si accende la Pantera che sette minuti più tardi sfiora ancora il vantaggio con Russo, murato sulla riga dal miracolo di Perucchini. Nel finale, da segnalare l'esordio tra i professionisti di Leone e Ndiaye, entrambi calciatori classe 2005. Pareggio a reti bianche per la Lucchese, che conclude la propria stagione al dodicesimo posto. Ancona che invece, complice la sconfitta della Fermana, riesce a strappare la salvezza diretta.

Ancona 0-0 Lucchese

Ancona: Perucchini; Martina (79' Agyemang), Cella, Mondonico (87' Clemente), Pasini; Basso, Gatto; Cioffi (79' Barnabá), Saco (87' Giampaolo), Paolucci; Spagnoli. A disp: Vitali, Testagrossa, Energe, Marenco, D'Eramo, Pellizzari, Prezioso, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. All: Boscaglia

Lucchese: Coletta; Fazzi, De Maria, Quirini, Alagna; Astrologo, Visconti (75' Djibril), Cangianiello (84' Ndiaye); Guadagni (63' Perotta), Yeboah, Russo (84' Leone). A disp: Berti, Chiorra, Toma, Rizzo Pinna, Tumbarello, Fedato, Benassai, Magnaghi. All: Gorgone

Arbitro: sig. Leone sez. Barletta

Note. Ammoniti: Alagna (L), Martina (A), Russo (L), Cella (A), Basso (A) Angoli: 8-4 Spettatori: 5.580