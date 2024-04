Matches



Fine delle ambizioni, fine della corsa

domenica, 14 aprile 2024, 16:18

di gianluca andreuccetti

Sconfitta amara per la Lucchese che all'ultimo respiro perde per 2-1 contro la Fermana. Sfida complessa sulla carta per i rossoneri, i quali affrontavano una squadra in piena lotta salvezza. Diverse le assenze per Gorgone che deve fare a meno per squalifica di De Maria e degli infortunati Cangianiello e Guadagni. Rientro dall'inizio per Visconti, out da più di un mese.

Inizio di studio tra le due formazioni, con la Lucchese che cerca diverse verticalizzazioni per Yeboah. Al 6', primo squillo dei gialloblù con Sorrentino che si libera bene dei difensori ma di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Pochi i guizzi da parte degli ospiti che però al 16' trovano il vantaggio con Yeboah, lesto da pochi centimetri a battere Borghetto. Sesto centro in campionato per l'attaccante ghanese. La rete subita dà una scossa alla Fermana: un minuto più tardi, Chiorra si supera con due parate ravvicinate prima su Sorrentino e poi su Fort. La Lucchese si addormenta ed ecco che al 19' i padroni di casa trovano il pareggio con il tiro da fuori dell'area di Paponi. Azione che si è aperta con il brutto pallone perso a centrocampo da Tumbarello. Pantera che abbassa il proprio baricentro, lasciando tanto spazio alla manovra dei ragazzi di Mosconi. Diversi gli errori tecnici sia da una parte che dall'altra. Tra il 36' e il 41' la Fermana costruisce due nitide occasioni prima con Santi e poi soprattutto con Scorza, che da pochi passi non riesce a trovare il tap-in vincente. Nonostante i rossoneri appaiano in affanno, nel finale Yeboah sfiora il gol del sorpasso, calciando di poco a lato.

Nessun cambio all'intervallo, con entrambe le squadre che scendono in campo con gli stessi ventidue. Seconda frazione che si apre con Chiorra che è costretto a rifugiarsi in angolo dopo il cross pericoloso di Carosso. Al 52', break sulla sinistra di Petrungaro che in mezzo cerca Paponi, provvidenziale la chiusura di Quirini. Lucchese che sembra avere poche idee in attacco, con Yeboah che spesso rimane isolato. Al 58', l'attaccante ghanese vince il duello con Fort ma da ottima posizione viene anticipato dall'uscita di Borghetto. Al 64', ennesimo errore in uscita dei rossoneri, da pochi passi però Sorrentino calcia alto. Lucchese che soffre l'aggressività della Fermana, alla ricerca disperata dei tre punti. Rossoneri che non hanno quasi mai il pallino del gioco, cercando la via del contropiede. Al 84', ripartenza di Quirini che serve sulla destra Yeboah, il classe 2002 però di sinistro non inquadra la porta. Due minuti più tardi, arriva l'episodio che potrebbe cambiare in negativo la partita della Lucchese, con il rigore conquistato da Giovinco. Sul dischetto, l'ex Virtus Francavilla viene ipnotizzato da Chiorra. Al 87', il direttore di gara annulla il gol di Spedalieri, autore di un fallo ai danni dell'estremo difensore ospite. Nel finale, Gorgone prova il tutto per tutto con gli ingressi di Fedato, Russo e Fazzi. Nel recupero, arriva la beffa con il gol allo scadere di Niang. Esplode di gioia il "Recchioni", increduli i giocatori della Lucchese, convinti di poter portare a casa quantomeno un punto. Quindicesima sconfitta in campionato per la Pantera, costretta molto probabilmente a dire addio ai playoff.

Fermana 2-1 Lucchese

Fermana: Borghetto; Fort, Santi (50' Petrungaro), Heinz; Carosso (81' Spedalieri), Malaccari (71' Pistolesi), Scorza, Giandonato (71' Niang), Misuraca; Paponi (71' Giovinco), Sorrentino. A disp: Furlanetto; Cicero, Eleuteri, Spedalieri, Bonfigli, Condello, Marcandella, Gianelli, De Santis, Locanto, Semprini. All: Mosconi

Lucchese: Chiorra; Benassai, Tiritiello, Sabbione; Visconti, Gucher, Tumbarello (65' Astrologo), Quirini (88' Fazzi); Rizzo Pinna (88' Russo), Yeboah (88' Fedato), Disanto (71' Magnaghi). A disp: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fedato, Djibril, Ndiaye. All: Gorgone

Arbitro: sig. Caldera sez. Como

Reti: 16' Yeboah (L), 19' Paponi (F), 95' Niang (F)

Note. Ammoniti: Rizzo Pinna (L), Heinz (F), Tumbarello (L) Angoli: 7-1