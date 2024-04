Matches



Le ambizioni playoff si schiantano contro la dura realtà

domenica, 21 aprile 2024, 19:22

La Lucchese chiude nel peggiore dei modi la sua stagione al Porta Elisa riuscendo a non regalare nemmeno un'ultima soddisfazione ai suoi tifosi e trovando il modo di perdere per la settima volta davanti al suo pubblico. Un mezzo disastro, condito da una prestazione davvero modesta e dalla ora matematica uscita dalla zona play off che la squadra di Gorgone ha ampiamente dimostrato di non meritare. Basti un dato: non vince due gare consecutive dal settembre scorso. E buon per la Lucchese che dietro arrancano e che la zona play out anche in caso di sconfitta a Ancona non interesserà i rossoneri.

Contro una Carrarese che si permette di tenere in panchina uno come Belloni che due stagioni fa era inamovibile a Lucca, Gorgone ha presentato uno schieramento più prudenziale, con Disanto escluso a favore di un centrocampo più folto per contenere la forza offensiva degli ospiti che hanno il merito di partire un pizzico più forte. I primi quindici, la Lucchese li passa quasi tutti rintanata nella propria metà. La gara fatica a decollare, al 21' sono gli apuani a creare qualche apprensione, ma la palla, in una mischia furiosa, scivola sul fondo. Al 26' Cicconi scalda le mani a Chiorra. Lo squillo rossonero è al 32' con un cross di Visconti su cui Bleve deve anticipare in uscita Gucher. E' ancora il centrocampista austriaco che prova un'imbucata per Yeboah al 40', ma la difesa ospite neutralizza. Un minuto dopo la prima palla gol: è sulla testa di Capello che conclude di poco a lato. Poi una leggerezza di Quirini offre all'ex Panico una occasione: palla sull'esterno. Dopo 45 minuti, il piatto piange. Yeboah fa tenerezza lassù davanti, Rizzo Pinna si accende una sola volta.

Gorgone leva uno spento Gucher per Disanto nel tentativo di costruire qualcosa di più del quasi nulla visto nel primo tempo. Ma come far decollare la gara i protagonisti non ne hanno la più pallida idea. Ci pensa un mani in area di Visconti che offre il rigore agli apuani dopo che è stato assegnato un angolo a favore degli ospiti probabilmente viziato da un fallo su Sabbione: dal dischetto trasforma Finotto. E' il 28'. Poco dopo viene espulso Gorgone. La reazione della Lucchese, comunque, non c'è. Tutto quello che i rossoneri riescono a fare è alzare un po' il baricentro di una formazione che è ormai in alto mare. Finisce l'illusione playoff, non prende quota l'incubo playout solo perché i punti dalla penultima sono tredici e anche in caso di sconfitta a Ancona lascerebbero il margine per non disputare lo spareggio. Una considerazione imbarazzante per una squadra e una società ambiziose. Si diceva così, no?

Lucchese-Carrarese: 0-1

Lucchese: Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna, Tumbarello, Quirini (42' st Fedato), Astrologo (35' st Cangianiello), Sabbione (35' st Fazzi), Benassai, Gucher (8'st Disanto), Yeboah, Visconti. A disp. Coletta, Berti, Alagna. Perotta, Fedato, Djibril, Russo, Ndiaye, Guadagni, De Maria, Magnaghi. All. Gorgone.

Carrarese: Bleve, Imperiale, Illanes Minucci, Panico (27' st Giannetti), Cicconi, Di Gennaro, Zuelli (27' st Della Latta), Capello (16' st Morosini), Finotto, Zanon (42' st Schiavi), Capezzi (42' st Grassini). A disp. Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Palmieri, Coppolaro, Belloni, Boli. All. Calabro.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Reti: 28' st Finotto (r)

Note. Ammoniti: Tiritiello, Minucci, Rizzo Pinna. Espulso il tecnico Gorgone e Disanto. Angoli 2-9. Spettatori 2536 di cui 400 da Carrara.