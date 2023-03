Matches



Decide (purtroppo) Cucchietti

sabato, 18 marzo 2023, 20:15

di diego checchi

Lo scontro diretto fra Gubbio e Lucchese è andato alla squadra di Braglia. I rossoneri, nel primo tempo, avevano anche fatto abbastanza bene ma al 47' un incredibile errore di Cucchietti ha cambiato la partita, il portiere aveva la palla in mano e l'ha messa a terra per rinviare ma non si è accorto di Arena dietro di lui che si è avventato sulla sfera e il portiere rossonero non ha potuto fare altro che atterrarlo. Un errore inconcepibile per un portiere del suo calibro che ha portato al calcio di rigore per il Gubbio e dal dischetto, Arena ha trafitto il numero uno rossonero.

E pensare che la Lucchese era scesa in campo con propositi bellicosi, un classico 4-3-3 con Romero punta centrale e Fabbrini e Bruzzaniti sugli esterni. A proposito, Bruzzaniti è stato costretto a uscire per un infortunio alla spalla, sostituito poi da Rizzo Pinna. Proprio Romero ben imbeccato da Bruzzaniti ha creato la prima e unica occasione per i rossoneri ma De Gennaro ha respinto il colpo di testa del centravanti lucchese e in seguito Tumbarello ha sparato alto.

In seguito la partita è filata via senza particolari emozioni a parte un colpo di testa di Redolfi respinto da Cucchietti. La ripresa è stata poi di marca egubina con la Lucchese che si è vista veramente poco e anzi il Gubbio è riuscito a raddoppiare. I cambi di Maraia non ha sortito gli effetti sperati e di conseguenza il risultato non è più cambiato. Possiamo dire quindi una giornata non positiva per i colori rossoneri.

Andando alla cronaca della partita, Quirini ha provato la conclusione da fuori al 6', con la palla che è terminata tra le braccia di Di Gennaro. Al 12' la prima buona occasione del match: Bruzzaniti è sceso sulla fascia destra è ha crossato per la testa di Romero, il portiere ha respinto con i pugni e Tumbarello è riuscito a calciare al volo mandando però la palla alta sopra la traversa. Al 20' Arena ha pennellato una punizione e Redolfi ha incocciato di testa ma Cucchietti è stato bravo a respingere. Il Gubbio è passato in vantaggio al 47' con un calcio di rigore di Arena, dopo che Cucchietti lo aveva atterrato in modo ingenuo. Nella ripresa, al 21', Bianchimano sbaglia malamente da due passi dopo un tiro di Rizzo Pinna deviato dalla difesa egubina. Al 37' Di Stefano ha sigillato il risultato con una gran botta dal limite che si è infilata sotto la traversa. Al 45' Bianchimano ha provato una girata al volo da centro area ma non ha inquadrato lo specchio della porta.

Gubbio - Lucchese 0 - 2

Gubbio: 12 Di Gennaro, 4 Bonini, 5 Redolfi, 7 Bontà (1' st 10 Bulevardi), 8 Rosaia, 9 Vazquez (20' st 51 Arras), 11 Di Stefano, 19 Morelli (26' st 21 Corsinelli), 30 Arena (20' st 25 Toscano), 38 Nicolao, 90 Portanova (1' st 6 Dutu). A disposizione: 77 Greco, 3 Semeraro, 15 Signorini, 18 Buzzi, 20 Tazzer, 33 Vitale,. Allenatore: Braglia.

Lucchese: 22 Cucchietti, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 8 Tumbarello (28' st 35 Di Quinzio), 9 Romero (15' st 11 Bianchimano), 14 Quirini, 16 Franco, 17 Bruzzaniti (18' pt 7 Rizzo Pinna), 23 Benassai, 24 Mastalli (15' st 19 Visconti), 31 Fabbrini (28' st 4 Ferro). A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti,, 5 Bachini, 18 D'Ancona, 21 D'Alena, 26 Merletti, 77 Pirola, 91 Ravasio, 97 De Maria. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Sig. Ramondino di Palermo.

Assistenti: Sig. Morra di Molfetta e Sig. Fedele di Lecce.

Quarto ufficiale: Sig. Bonci di Pesaro.

Note. Ammoniti: 13' pt Tiritiello, 36' pt Vazquez, 45' pt Redolfi, 47' pt Cucchietti, 1' st Romero, 36' st Quirini Angoli: 8 - 0

Reti: 47' pt rig Arena, 37' st Di Stefano