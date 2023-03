Matches



Missione compiuta, non senza fatica

sabato, 11 marzo 2023, 19:54

Finalmente tre punti per accendere i motori nel finale di stagione. La Lucchese, non senza fatica, sbanca il Moccagatta di Alessandria grazie a un gol di Rizzo Pinna nella prima frazione di gioco, con la squadra di Maraia che gioca decisamente meglio il primo tempo e che nella ripresa, tanto per cambiare, subisce la reazione dei padroni di casa che vanno vicini in più occasioni al pari, ma il bunker rossonero tiene stavolta e consente di incamerare tre punti pensanti. Pesantissimi guardando la classifica che ora vede non solo virtualmente salva la Lucchese, ma potenzialmente in grado di scalare posizioni in chiave play off.

Partenza al rallentatore, con i rossoneri anche oggi in maglia oro con banda diagonale con i colori sociali. E' proprio degli uomini di Maraia la prima occasione: al 10' Mastalli di testa inquadra la porta su un cross di Bruzzaniti, Liverani sembra battuto, ma quasi sulla linea spazza Sini. Tre minuti dopo ancora Bruzzaniti che stavolta sbaglia clamorosamente l'assist, una volta lanciatosi in area. La reazione dei padroni di casa è una punizione finita in curva di Sini. I sussulti sono impercettibili, i minuti scorrono senza lasciare brividi. Giusto uno stop mancato da Tiritiello in avanti e Silla che non riesce a concludere sul contropiede susseguente. Ma il colpo giusto lo trova al 39' Rizzo Pinna che su un batti e ribatti al limite dell'area piemontese trova il diagonale vincente con una conclusione scagliata appena dentro l'area molto precisa. Il vantaggio per quanto poco si sia visto, ci sta. L'Alessandria prova a reagire, ma è solo sui nervi e un po' di agonismo che punta.

La ripresa presenta un'Alessandria inevitabilmente più sbilanciata in avanti con l'innesto di Lamesta, una scelta che permette ai grigi di spingere con più continuità. Ma con la solita poca incisività e precisione. Ma è soprattutto l'atteggiamento dei rossoneri a incuriosire, dopo tante vittorie gettate al vento per eccessiva prudenza e volontà, più o meno inconscia, di giocare di conserva. Un atteggiamento che stavolta non avvolge almeno subito la squadra di Maraia che al 9' sfiora il raddoppio con una punizione di Panico dal limite: palla fuori davvero di un soffio. Al 15' sono i padroni di casa a andare vicini alla segnatura con Speranza, la cui conclusione finisce fuori con una deviazione provvidenziale di un difensore. Ai quattro attaccanti schierati dai grigi, Maraia risponde levando Rizzo Pinna e Mastalli e buttando dentro due difensori, con Visconti, sempre più tuttofare, portato a centrocampo. Davanti restano in due a fare la guerra: Bruzzaniti e Panico. E la partita prende la piega di altre già viste e riviste: Lucchese dietro a guardia dell'unico gol di vantaggio. L'Alessandria, però, nonostante tutta la buona volontà, colleziona angoli e poco più, pur mettendo alle corde i rossoneri. Maraia, evidentemente con la preoccupazione di subire il pari, leva anche Panico e Visconti mettendo dentro Di Quinzio e D'Alena. Il verbo sacro è: prima non prenderle. Di Quinzio si fa subito notare con una conclusione che impegna Liverani. Ma la palla vera è per Mionic che al 39' colpisce il palo e con Cucchietti che devia quanto basta per evitare il gol. Finisce qui? Manco per sogno con cinque difensori e quattro centrocampisti in campo, al 41' la Lucchese va a un passo dal capitolare sull'ennesimo angolo dei grigi: Gazoul alza di testa da tre metri. Poi in pieno recupero Cucchietti salva anche su Martignago. Finisce qui: finalmente è vittoria.

Alessandria-Lucchese: 0-1

Alessandria: Liverani, Checchi, Sylla (12' st Martignago), Galeandro, Nunzella, Perseu (12' st Mionic), Rota (36' st Baldi), Sini, Speranza, Guidetti (1' st Lamesta), Cori (36' st Gazoul). A disp. Marietta, Rossi, Renault C., Renault G., Lombardi, Ghiozzi, Pagani, Sabbione. Lamesta. All. Lauro.

Lucchese: Cucchietti, Tiritiello, Rizzo Pinna (21' st Bachini), Tumbarello (45' st Romero), Panico (34' st Di Quinzio), Quirini, Franco, Bruzzaniti, Visconti (34' st D'Alena), Benassai, Mastalli (21' st Alagna). A disp. Coletta, Galletti, Ferro, Bianchimano, Merletti, Fabbrini, Pirola, Ravasio, De Maria. All. Maraia.

Arbitro: Baratta di Rossano.

Reti: 39' pt Rizzo Pinna

Note. Ammoniti: Benassai, Guidetti, Panico. Angoli: 9-2.