Falsa partenza al Porta Elisa

venerdì, 30 agosto 2024, 23:21

Parte male il campionato casalingo dei rossoneri che finiscono per perdere contro il Gubbio al termine di una gara piuttosto bruttina, con davvero poche giocate da una parte e dall'altra.

Per l'esordio al Porta Elisa Gorgone recupera Sabbione e Costantino, in forse durante la settimana, e ritrova Gasbarro, che ha scontato la sua giornata di squalifica, ma non riabbraccia il pubblico dello scorso anno: i quattromila e passa visti contro il Perugia, giusto un anno fa, sono uno sbiadito ricordo, visto che sugli spalti sono poco più della metà i presenti, ma non per questo il tifo è meno caldo: serve solo accendere la passione. L'inizio è di studio, la prima conclusione (telefonata) è di D'Ursi al 17'. Ma il primo vero squillo è al 31': Costantino incrocia un bel pallone che finisce, con una leggera deviazione, per sfiorare il palo a portiere battuto. A tempo scaduto è invece Quirini con un colpo di testa beffardo a costringere al colpo di reni Venturi. Sono le uniche azioni degna di nota di un primo tempo davvero avaro di emozioni, ma non di cartellini: sono ben tre i gialli sventolati sulla faccia degli umbri, oltre a uno al rossonero Antoni, dall'attento Angelillo.

Si riparte con i soliti ventidue, e con la solita musica, fatta di buona volontà, errori evidenti e assenza quasi totale di fantasia e guizzi sottoporta. Tommasini ci prova al 13' ma viene anticipato da Palmisani con i piedi. Due minuti dopo Proietti sfiora l'eurogol con un tiro dalla distanza che supera il portiere rossonero e si stampa sulla traversa. Gorgone prova a ravvivare l'attacco togliendo uno spento Fedato e facendo esordire il giovane Selvini che aveva già allenato a Frosinone.

Al 25' il patatrac: Gasbarro sgambetta D'Ursi che era lontano dalla porta e di spalle: rigore. Dal dischetto è lo stesso giocatore a trafiggere per la prima volta in campionato Palmisani. E la notte scende sul Porta Elisa. La Lucchese accusa il colpo e Palmisani deve salvare la sua porta dalla conclusione di Ravaglia appena entrato. A poco serve l'inserimento, se non a innescare Costantino che spara alto da dentro l'area: siamo al 38'. I minuti passano, Fazzi ci prova al 42' ma il suo tiro è deviato. Nei cinque minuti di recupero si accendo mischie, palloni buttati con la forza dei nervi, ma è davvero poco per sperare in un gol. L'esordio è davvero amaro.

Lucchese-Gubbio: 0-1

Lucchese: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello (48' st Gemignani), Fazzi, Quirini, Fedato (20' st Selvini), Visconti, Welbeck, Antoni, Sabbione, Costantino. A disp. Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Ndiaye, Botrini, Leone, Moschella, Giacchino.

Gubbio: Venturi, Tozzuolo, D'Ursi, Rosaia, Tommasini. (32' st Rovaglia), Corsinelli, David (23' st Zallu), Maisto (40' st Conti), Pirrello, Rocchi, Proietti (40' st Faggi) A disp. Bolletta, Signorini, Arpaia, Bita, Duro. All. Taurino.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Reti: 26' st D'Ursi (r)

Note. Ammoniti: Rosaia, Proietti, D'Ursi, Antoni, Tumbarello, Sabbione, Quirini e Rocchi. Angoli 6-1. Spettatori 2380, di cui una ventina da Gubbio.