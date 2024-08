Matches



Più Lucchese che Pineto ma è solo pari

venerdì, 23 agosto 2024, 23:04

di fabrizio vincenti

E' partito da una località di mare abruzzese (bandiera blu) il campionato dei rossoneri, ed è partito sotto gli occhi del presidente Bulgarella che ha deciso di stare accanto alla squadra nell'esordio che si è concluso a reti bianche. Più Lucchese che Pineto, ai punti, ma nel calcio, come sempre contano i gol, e ancora una volta sono mancati, nonostante un paio di buone occasioni. Assenti, a metà strada tra l'infortunio e le questioni di mercato che ancora non riescono a trovare un epilogo, Gucher e Magnaghi, oltre a Gasbarro squalificato, mister Gorgone ha dovuto ancora una volta di necessità virtù e presentarsi con gli uomini contati nel piccolo ma accogliente impianto del Pineto in un clima davvero torrido. Costantino, che è nato da queste parti e su cui si appuntano le speranze di tutti in attacco, è sceso in campo dal primo minuto, solo panchina per gli ultimi arrivati Gemignani e Giacchino. Il primo squillo è dei rossoneri, che fanno il loro esordio con la prima maglia: è il 5' quando Antoni trova un buco e mette al centro un pallone invitante, ma la difesa di casa spazza. La risposta è affidata a Del Sole che gira, sarebbe meglio dire appoggia, tra le braccia di Palmisani. Ma la prima palla gol è per Quirini che al 22' viene imbeccato davanti alla porta e spara al volo altissimo. E' un gol mangiato, un po' come quello di Fazzi a Vercelli. Al 30' ci pensa Palmisani a respingere una conclusione velenosa di Del Sole. Con i minuti la gara prende un po' quota, Palmisani rischia un mezzo pasticcio su Bruzzaniti, l'ex di turno, ma rimedia. Al 36' Visconti ha la palla buona per lanciare Costantino, ma sbaglia abbastanza grossolanamente il passaggio e l'occasione sfuma. Il primo tempo finisce tra gli sbadigli e un caldo opprimente anche se Antoni prova a regalare un brivido finale.

Nella ripresa, che inizia senza cambi, il tema tattico non cambia: Lucchese più propositiva, ma che arriva con difficoltà al tiro. Poi il lampo: con Tumbarello che a tu per tu con Tonti si fa ipnotizzare, sulla respinta Quirini non riesce a concludere verso la porta. Che peccato. Ma è giusto un lampo: la gara torna nei suoi binari, fatti di movimento e impegno, con i portieri però che non vengono chiamati in causa. Con il passare dei minuti i rossoneri crescono, con i padroni di casa che si ranicchiano nella loro metà campo, affidandosi a delle sortite sempre più rare. Al 30' Fedato spara sull'esterno della rete e mister Cudini effettua un triplo cambio per scuotere i suoi. Gorgone risponde buttando nella mischia Saporiti e Djibril a meno di dieci dalla fine. Brivido nella schiena al 40': la difesa rossonera si apre su una incursione abruzzese e Bruzzaniti spara su Palmisani quando il gol sembrava cosa fatta.

Pineto-Lucchese: 0-0

Pineto: Tonti, Villa, De Santis, Marafini (43' st Baggi) , Borsoi, Schirone (43' st Dutu), Amadio, Bruzzaniti, Del Sole (33' st Pellegrino), Chakir (33' st Gambale), Fabrizi (33' st Marrancone). A disp. Marone, Barretta, Germinario, Giovannini, Nebuloso, Foglia, Iaccarino. All. Cudini.

Lucchese: Palmisani, Frison, Tumbarello (Djibril), Fazzi, Quirini, Fedato, Visconti (37' st Saporiti), Welbeck, Antoni, Sabbione, Costantino (43' st Giacchino). A disp. Coletta, Allegrucci, Ciucci, Ndiaye, Botrini, Gemignani, Leone, Moschella. All. Gorgone.

Arbitro: Tropiano di Bari

Note. Ammoniti: Chakir, Fazzi, Schirone, Marafini, Baggi. Angoli: 1-4.