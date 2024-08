Matches



Lucchese fuori dalla Coppa Italia ai supplementari

domenica, 11 agosto 2024, 20:44

In un caldo torrido e in uno stadio che ha fatto la storia del calcio nazionale, la Lucchese saluta sin dal primo turno la Coppa Italia che dunque non la vedrà protagonista come nella scorsa stagione. I rossoneri escono battuti, ma solo dopo i tempi supplementari e al termine di una gara orgogliosa, nella quale nessuno si è risparmiato. A decidere, un gol di Dell'Aquila nel primo tempo supplementare.

Eppure Mister Gorgone, senza Gucher, Quirini, Botrini, Tumbarello, De Maria, Magnaghi e persino, a sorpresa, l'ultimo arrivato Costantino, ha dovuto ricorrere a una formazione che definire di emergenza è solo un riguardo per chi è sceso in campo e ha comunque dato tutto ma proprio tutto quello che aveva. Basti pensare che in panchina c'erano solo sei giocatori, il più vecchio escluso Coletta, era un classe 2001 come Saporiti, gli altri tutti sotto i venti anni. I rossoneri, oggi con la seconda maglia bianca antico eche prima della gara sono andati a salutare gli oltre 100 tifosi giunti da Lucca, partono con il piglio giusto, ma a rendersi pericolosi sono i padroni di casa al 16' con Comi la cui conclusione è respinta da un difensore. Tre minuti dopo è Biagetti di testa a costringere Palmisani a rifugiarsi in angolo. Il primo tiro, scagliato a lato, dei rossoneri è di Fedato: siamo al 22', un secondo prima della pausa che l'arbitro concede ai giocatori per dissetarsi. Alla ripresa, sempre Fedato prova un pallonetto dal termine ma il tiro è strozzato: nessun problema per Rizzo. Ma è sempre Fedato che sguscia sulla sinistra al 29' e mette un pallone invitante al centro: nessuno de compagni è pronto e allora Visconti ci prova da fuori, sulla respinta di Rizzo, Fazzi spara alto dall'altezza del dischetto. In pieno recupero Palmisani, convincente il suo esordio, si supera su una punizione dal limite di Comi. E' zero a zero al duplice fischio.

La ripresa parte senza cambi, e sempre in un caldo soffocante. Ed è ancora Fedato a dare lo spunto: un suo bellissimo filtrante per Ndiaye viene vanificato dal giovane ex Pescara che si fa recuperare da un difensore a pochi metri dalla porta dei piemontesi. Al 20' in uno scontro fortuito ha la peggio Welbeck che riporta una ferita alla testa e deve uscire: al suo posto, da una panchina praticamente vuota, spunta Moschella, classe 2007. I minuti scorrono, ma la Lucchese non abbassa la guardia e tantomeno la concentrazione, a partire da Palmisani che mette in angolo una conclusione di Comi. Saporiti, entrato nei primi minuti della ripresa, ci prova dal limite: il tiro è velenoso, ma non abbastanza potente, Rizzo è attento. C'è spazio anche per i giovane Leone quando lo spettro dei supplementari inizia a materializzarsi. Comi, a due minuti dalla fine, prova a evitarli ma il suo tiro sfila di poco a lato. E Coppola un minuto dopo alza sopra la traversa di testa. La Lucchese comincia a essere sulle gambe. Dell'Aquila, nel recupero, spreca un rigore in movimento. Segno proprio che serve andare oltre i 90'. Entra anche Ciucci, classe 2005, e per poco non si trova subito a tu per tu con il portiere di casa. Ma sono i piemontesi, complice una errata lettura a centrocampo, a sbloccare la gara al 9' del primo tempo supplementare: Dell'Aquila trafigge Palmisani da pochi metri. Due minuti dopo Sabbione con un recupero prodigioso evita il bis. La Lucchese non ha più benzina, ma ha comunque l'orgoglio, i nervi e una identità per cercare il pari. Fedato ha la palla buona, la spreca malamente. Negli ultimi quindici minuti, c'è solo una punizione di Saporiti che si infrange sulla barriera e la voglia dei rossoneri di non arrendersi. Resta l'immagine di una squadra che ha già una sua identità, prima di tutto grazie al lavoro di mister Gorgone. Ma servono rinforzi, e alla svelta.

Pro Vercelli-Lucchese: 1-0

Pro Vercelli: Rizzo, Biagetti, Marchetti, Bunino (1' sts Casazza), Iotti, Emmanuello (28' st Louati), Vigiani (38' st Clemente), Rutigliano (28' st Dell'Aquila), Comi (44' st Coppola), Carosso (38' st Iezzi), Serpe. A disp. Passador, Lancellotti, Fiumanò, Cugnata, Ronchi, Martiner, Da Pra, Foti. All. Cannavaro.

Lucchese: Palmisani, Frison, Gasbarro, Djibril (1' pts Ciucci), Ndiaye (34' st Leone), Fazzi (15' st Saporiti), Fedato, Visconti, Welbeck (20' st Moschella), Antoni, Sabbione. A disp. Coletta, Allegrucci. All. Gorgone.

Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 9' pts Dell'Aquila

Note. Angoli: 5-4. Ammoniti: Frison, Fedato, Louati.