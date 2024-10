Matches



Tutto nel primo tempo

lunedì, 30 settembre 2024, 22:43

Ancora un pari per la Lucchese nel secondo match casalingo consecutivo con i rossoneri che si fatti riprendere dal Milan B e poi mancano il colpo del ko finale nella ripresa.

Mister Gorgone opta per confermare Gemignani sugli esterni e riproporre Quirini nella linea a tre. A centrocampo ecco Visconti con Catanese in panchina, mentre in avanti Sasanelli viene preferito a Costantino non ancora al cento per cento dopo l'infortunio. Buona cornice di pubblico, ma con la Curva Ovest deserta nella parte centrale per la protesta, più che fondata, dei gruppi organizzati contro la presenza delle squadre B delle formazioni della serie maggiore in C.

La Lucchese parte subito forte con Gasbarro che spara alto al 2' da buona posizione. Al 15' è già vantaggio: Saporiti, da posizione defilata, batte una punizione che è una via di mezzo tra un tiro e un cross, la palla passa tra tante gambe, nessuna la tocca e si deposita nel sacco. I padroni di casa non fanno l'errore di arretrare, ma anzi si continuano a proporre con una serie di scambi veloci. Con il passare dei minuti, però, gli ospiti iniziano a uscire dal loro guscio e la Lucchese a disinursi. Niente di grosso, per carità, ma la sensazione è di esser pronti a infilarsi nell'occasione giusta. Che arriva al 44', al secondo angolo consecutivo: Hodzic è il più lesto sottoporta a fare centro e riportare in pari il match. Con la difesa rossonera non è impeccabile, tanto per cambiare.

Tutto da rifare, dunque, a inizio ripresa che parte su ritmi più blandi e con più di un errore da ambo le parti. E la prima palla buona è per gli ospiti: al 6' Fall serve male un compagno che si sarebbe trovato solo davanti a Palmisani, nemmeno un giro di lancette e Sasanelli, ben servito da Antoni, controlla bene ma spara alto. Al 17' è Jimenez che si fa mezzo campo e spara di poco a lato, poi è Camarda a sparare a lato. Ma al 26' è Tumbarello a andare a un passo dal gol: la sua conclusione è respinta quasi sulla linea da Minotti. Che peccato! Da lì in poi la gara è un batti e ribatti, tra sostituzioni e palloni spediti in avanti, persi, ripresi e ancora ripersi. Tanta volontà, forse un pizzico di lucidità che manca. Ma un altro punto nel carniere, con qualche rimpianto.

Lucchese-Milan B: 1-1

Lucchese: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello, Quirini, Sasanelli (28' st Selvini), Visconti, Welbeck, Antoni, Gemignani, Sabbione, Saporiti (32' st Fedato). A disp. Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Magnaghi, Ndaye, Botrini, Catanese, Leone, Moschella, Giacchino. All. Gorgone.

Milan B: Raveyre, Jimenez (28' st Alesi), Bartesaghi (28' st Bozzola), Hodzic, Camarda (36' st Turco), Martinez (21' st Malaspina), Coubis, Fall, Zeroli, Sandri (21' st Traore), Minotti. A disp. Mastrantonio, Dutu, D'Alessio, Zukic. All. Bonera.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Reti: 15' pt Saporiti, 44' pt Hodzic

Note. Ammoniti: Sandri, Jimenez, Camarda, Sabbione, Quirini. Angoli: 5-5. Spettatori 3908.