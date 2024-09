Matches



Pari gravemente condizionato dall'arbitro

mercoledì, 25 settembre 2024, 20:45

Una partita rocambolesca, condizionata da una terna arbitrale pessima, ma che regala emozioni e la conferma che questa Lucchese ha carattere: il 3-3 finale non rende giustizia ai rossoneri autori di una gran bella prestazione che meritava altra fortuna.

Mister Gorgone conferma Fedato in avanti, con Costantino che si accomoda per precauzione in panchina, mentre Gemignani parte titolare come esterno e Quirini retrocede nei tre centrali. In un orario di un giorno lavorativo che solo una Lega Pro senza nessuna intenzione di fare le cose serie, sono in pochi, anche tra gli abbonati, a ritrovarsi sui gradoni del Porta Elisa al fischio d'inizio.

Il primo squillo lo suona Catanese al 7': il centrocampista prova a involarsi in porta, ma alla fine l'azione sfuma. La gara fatica a decollare, almeno a livello di occasioni. Al 18' ci prova l'ex Sorrentino, protagonista nell'anno memorabile della salvezza sul campo a Bisceglie, ma spara a lato. E' come se il motore rossonero fosse un diesel e stentasse a prendere giri, oltretutto ben imbrigliato da una ordinata Pianese. I minuti scorrono mentre i padroni di casa provano a far crescere il ritmo con un pressing al limite dell'area ospite. Al 36', il lampo: colpo di testa di Antoni e traversa piena con la palla che non varca la linea. Il gol lo trovano gli ospiti con una imbucata di Mignani che si presenta solo davanti a Palmisani e lo fulmina allo scadere. Molti, ma molti dubbi sulla posizione di partenza, con in guardalinee che pare in ritardo nel seguire in linea l'azione. E' una doccia fredda che sposta gli equilibri quando l'arbitro ha ormai il fischio in bocca per il duplice fischio.

La ripresa parte col botto: Gemignani fa subito pari su una mischia (e un sospetto penalty per i rossoneri) al 4'. Primo gol del giocatore nativo di Lucca con la maglia della sua città. Nemmeno il tempo di esultare e Fedato con una grande stacco di testa raddoppia al 7'. In tre minuti la gara è ribaltata. I rossoneri non abbassano i ritmi, Saporiti con uno slalom travolgente scalda le mani a Boer. E al 17' arriva il terzo gol firmato da un altro lucchese: Ettore Quirini imita Fedato e la mette imparabilmente dentro di testa. Porta Elisa che si stropiccia gli occhi. Finita? Macché Gasbarro spinge un avversario e l'arbitro fischia il rigore: dal dischetto accorcia Odjer. E' il 23'. Manca un'infinità. Gorgone cambia l'attacco e butta nella mischia Sasanelli e Selvini. E' proprio quest'ultimo al 35' a sfiorare il pokek, bravo Boer a opporsi. Poco dopo è Mignani a avere la palla del 3-3. Ma i rossoneri non mollano e continuano a attaccare, con gli ospiti che nei minuti finali restano in dieci per l'espulsione di Odjer.: altro errore dell'arbitro che non ha concesso l'elementare norma del vantaggio. Roba da scuola calcio. E nonostante questo, gli ospiti con una carambola trovano il pari al 90' con Colombo. Poi l'arbitro, disastroso al pari dei suoi collaboratori, totalmente inadeguato, rischia di combinare una ulteriore frittata: non vede un mani clamoroso di un attaccante ospite che si invola verso la porta rossonera e buon per lui che il giocatore cicca l'occasione. La Lucchese chiude all'attacco ma non trova il gol. Che peccato. La società, dopo l'ennesima direzione di gara insufficiente, si farà sentire?

Lucchese-Pianese: 3-3

Lucchese: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello, Quirini, Fedato (26' st Selvini), Welbeck, Antoni, Gemignani (36' st Ndiaye), Catanese, Sabbione, Saporiti (26' st Sasanelli). A disp. Coletta, Allegreucci, Ciucci, Dumbravanu, Djibril, Magnaghi, Visconti, Botrini, Leone, Moschella, Costantino. All. Gorgone.

Pianese: Boer, Simeoni (16' st Colombo), Mignani, Odjer, Polidori, Nicoli (16' st Da Pozzo), Chesti (36'ì st Spinosa), Indragoli, Proietto (16' st Mastropietro, Sorrentino (26' st Falleni), Baccadamo. A disp. Filippis, Reali, Pacciardi, Reali, Papini, Barbetti. All. Prosperi.

Arbitro: Toro di Catania.

Reti: 45' pt Mignani, 4' st Gemignani, 7' st Fedato, 17' st Quirini, 23' st Odjer (r), 45' st Colombo.

Note. Ammoniti: Antoni, Odjer, Saporiti, Chiesti, Selvìni. Espulso Odjer. Angoli: 3-1. Spettatori 1917.