Matches



Lucchese, sei fantastica

domenica, 30 marzo 2025, 17:33

Fantastica. Una Lucchese incerottata con gli ormai noti problemi societari, tira fuori la migliore prestazione della stagione, battendo per 4-1 la Ternana, in corsa per la promozione diretta. Una partita di carattere, grande coraggio per la Pantera che manda un chiaro messaggio alle dirette concorrenti per la salvezza diretta. Diverse novità rispetto alla trasferta di Legnago, con il passaggio al 3-4-1-2. Emergenza a centrocampo per Gorgone, che deve fare a meno di Tumbarello Catanese e Gemignani con il rientro dall'inizio da parte di Welbeck. In attacco, spazio a Fedato dietro le due punte Magnaghi e Selvini.

Pronti via e la Pantera dopo nemmeno due minuti è subito in vantaggio. Controllo spaziale di Selvini che da ottima posizione colpisce in pieno il palo, nella stessa azione cross di Antoni per Magnaghi, che all'altezza dell'area di rigore batte con un tiro controbalzo Vannucchi. Decima rete per l'ex Pontedera che esulta sotto la gradinata. La prima parte di gara è un rollercoaster di emozioni. I rossoneri attaccano, gestiscono bene il pallone provando diverse verticalizzazioni. Molta confusione per la Ternana, con la Pantera che all'11' trova il raddoppio. Giocata da futsal da parte di Selvini che supera con un tunnel un avversario, servizio per Visconti che dal limite dell'area infila Vannucchi. Primo gol in stagione per il classe 2000, altro calciatore cresciuto in maniera esponenziale in questa seconda parte di stagione. Nelle fila ospiti, Abate decide di ricorrere ai ripari con l'ingresso di Vallocchia al posto di Capuano. Dopo il doppio schiaffo, Ternana che prova a riversarsi in avanti, con Zito che al 19' sfiora di poco la traversa. Sei minuti più tardi, accenno di proteste da parte degli ospiti per un tocco di mano di Fedato, con il direttore di gara che lascia giocare. I primi trenta minuti della Lucchese sono semplicemente da incorniciare. Al 31', Magnaghi si inventa il gol dell'anno, facendo partire un tiro che si stampa sotto l'incrocio dei pali. Esplode di gioia il Porta Elisa, con i rossoneri che volano sulle ali dell'entusiasmo. La Ternana sembra in grande difficoltà, ma al 37' accorcia le distanze con Cicerelli. Punizione ingenua concessa dai padroni di casa, con l'ex Frosinone che dai venticinque metri batte Melgrati. Un minuto dopo, buco della difesa della Lucchese con Melgrati che con i piedi nega il 3–2. Gol che ha dato un po' di fiducia agli umbri, che provano a rinchiudere i padroni di casa nella loro metà campo. Al 43', altra iniziativa di Cicerelli con dialoga con Curcio, il suo tiro viene bloccato da Melgrati. Primo tempo da incorniciare della Lucchese, con l'unica pecca dovuta al gol subito nel finale.

Tre sostituzioni all'intervallo per la Ternana, con l'ingresso in campo tra gli altri di due ex, ovvero Ferrante e Fazzi. Nessun cambio invece per la Lucchese, che scende in campo con gli stessi undici iniziali. Inizio aggressivo degli ospiti, che al 47' vanno vicini al gol su palla inattiva. Decisiva la deviazione di Gucher che si rifugia in angolo. Inizio aggressivo della formazione di Abate, con i rossoneri che non mollano però di un centimetro Due minuti più tardi, incursione centrale di Antoni che serve Magnaghi, parata sicura di Vannucchi che blocca in due tempi. Al 55', Pantera che prova a rendersi pericolosa su sviluppi di palla inattiva con Benedetti, che prende i tempi giusti al diretto avversario ma non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo, Gorgone che opta per il primo cambio della partita con l'ingresso di Badje al posto di uno stremato Magnaghi, che esce giustamente tra gli applausi di tutto il Porta Elisa. Nonostante il tour de force della Ternana, Lucchese che non abbandona la propria filosofia di gioco, cercando di colpire in ripartenza. Al 60', gioco di gambe di Selvini che di destro, che non è il suo piede, impegna Vannucchi in una parata non semplice. Con grande cuore e grinta. La Lucchese sembra avere una dose di energie infinite e al 70' cala il poker. Uscita sulla trequarti di Vannucchi che spiana la strada a Badje, che da posizione defilata segna. Primo gol in rossonero per l'attaccante arrivato a gennaio dalla Cavese. Impatto ottimo per il classe 2000 che, oltre alla rete, dimostra grande voglia e dinamicità. Una giornata da incorniciare. Quarto risultato utile consecutivo per la formazione di Gorgone, che sale a 33 punti e rimane in piena corsa per la salvezza diretta. A fine gara, i giocatori dedicano la vittoria a Catanese, il cui infortunio di Legnago lo costringerà a un lungo stop.

Lucchese 4-1 Ternana

Marcatori: 2' 24' Magnaghi (L), 11' Visconti (L), 37' Cicerelli (T), 73' Badje (L)

Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Magnaghi (56' Badje), Selvini, Fedato (84' Salomaa), Visconti, Ballarini, Welbeck, Gucher, Antoni. A disp: Coletta, Allegrucci, Paula Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Badje, Cartano, Ciro Plutnik, Moschella, Gheza, Galli. All: Gorgone

Ternana: Vannucchi; Tito (45' Tito), Capuano (14' Vallocchia), Maestrelli, Casasola, De Boer, Corradini (45' Ferrante); Cicerelli, Curcio (66' Romeo), Donati (45' Fazzi), Cianci. A disp: Vitali, Fazzi, Vallocchia, Millico, Ferrante, Aloi, Romeo, Ciammaglichella, Martella, Donnarumma. All: Abate

Arbitro: sig. Mbei sez. Cuneo

Note. Ammoniti: Fedato (L), Cicerelli (T), Melgrati (L), Vallocchia (T), Badje (L), Romeo (T) Angoli: 3-9. Spettatori 2688 di cui oltre 600 da Terni.