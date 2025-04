Matches



La Lucchese resta a casa

sabato, 5 aprile 2025, 19:26

Una Lucchese svuotata, irriconoscibile rispetto a quanto visto contro la Ternana, esce battuta da Pontedera e paga con ogni probabilità le tensioni di una gara che sino a ieri non si sapeva nemmeno, con lo sciopero annunciato, se si sarebbe giocata. I rossoneri, oggi in beige, sono apparsi sin da subito non in partita, distratti, senza quella carica nervosa che sinora li aveva sostenuti. E l'esito finale è stato imbarazzante.

Gorgone conferma il trio Fedato-Selvini-Magnaghi, che è stato devastante con la Ternana, e ritrova in panchina Gemignani e Saporiti, quest'ultimo assente da Pescara. I rossoneri sono reduci da una settimana a dir poco complicata, tesa, con la scelta di giocare giunta solo nella giornata di ieri. Ad accoglierli, senza purtroppo i tifosi della Pantera ancora alle prese con il divieto di trasferta, il solito vento che al Mannucci non manca mai.

Inizio di studio per le due formazioni, ma dura poco: al 4' i granata sono già in vantaggio grazie a uno sfondamento centrale che permette a Lipari di battere Coletta con la difesa che non è certo impeccabile. E' subito in salita la gara. Lo diventa ancora di più al 14' quando Italeng fora per vie centrali la molle difesa degli ospiti, scarta Coletta e deposita in rete. La Lucchese non c'è, si vede chiaramente. Al 21' Lipari prende un clamoroso palo su punizione. E' un monologo. Interrotto solo da un colpo di testa di Fedato, allontanato da un difensore. Poco dopo va registrata anche una conclusione strozzata di Magnaghi, timidi segnali di risveglio. Ma ogni volta che i padroni di casa partono in avanti, sono dolori. Al 41' Guidi sfiora la traversa dal limite, ma è la difesa non è schierata bene. Un minuto dopo la palla buona è per Visconti ma un difensore libera. E' il preludio al terzo gol: difesa ancora a presepe e Italeng fa centro di testa da due passi. Per il primo tempo basta, anzi avanza.

Nella ripresa Gorgone butta dentro Gemignani e Galli, al posto di Benedetti, in difficoltà sistematica con Italeng, e Welbeck. Non cambia nulla, se non che il Pontedera con la difesa rossonera ancora una volta molle, trova il quarto gol con Italeng al 9'. Sipario sulla partita e su una prestazione che, con tutte le giustificazioni del caso, è sconcertante. E non viene resa meno amara da gol di Selvini giunto al 37'. Più confortante, semmai, l'ingresso in campo di Saporiti dunque recuperato. Potrà servire, sempre che una Lucchese sia in grado di tornare a scendere in campo.

Pontedera-Lucchese: 4-1

Pontedera: Tantalocchi, Migliardi, Italeng, Scaccabarozzi, Lipari (21' st Van Ransbeck), Vitali (21' st Gaddini), Guidi (26' st Pietra), Espeche, Perretta (32' st Sarpa), Ladinetti (21' st Sala), Moretti. A disp. Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Martinelli, Coviello, Maiello. All. Menichini.

Lucchese: Coletta, Rizzo, Benedetti (1' st Gemignani), Magnaghi (21' st Saporiti), Selvini, Fedato (21' st Badje), Visconti, Ballarini, Welbeck (1' st Galli), Gucher, Antoni. A disp. Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Cartano, Moschella, Gheza. All. Gorgone.

Arbitro: Nigro di Prato.

Reti: 4' pt Lipari, 14' e 43' pt e 9' st Italeng, 37' st Selvini

Note. Ammoniti: Rizzo. Angoli: 1-11. Spettatori 568.