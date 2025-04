Matches



Il ruggito della Pantera

domenica, 13 aprile 2025, 17:58

di gianluca andreuccetti

Il ruggito della Pantera. Al termine dell'ennesima settimana di passione, la Lucchese batte con il cuore e con la grinta la Vis Pesaro, mandando un ulteriore messaggio alle dirette concorrenti per la salvezza diretta. Qualche novità rispetto al derby contro il Pontedera, il passaggio al 3-5-2. In cabina di regia c'è Galli e non Welbeck, che invece inizia dalla panchina. Da segnalare anche il rientro di Gemignani, schierato come esterno a tutta fascia. Inizio propositivo della Vis Pesaro, che nei primi minuti rinchiude la Lucchese nella propria metà campo. Al 6', azione personale di Cannavò che all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore fa partire un tiro pericoloso. Decisivo Melgrati, che con la punta delle dita si rifugia in calcia d'angolo. Trenta secondi dopo, biancorossi ad un passo dal vantaggio con Neri, che da pochi passi manca la deviazione vincente. Al 9', arriva la risposta della Lucchese: filtrante di Selvini per Magnaghi, con Vukovic che blocca facilmente la conclusione dell'ex Pontedera. Diversi errori tecnici da parte dei rossoneri, che però con il passare dei minuti provano a rendersi propositivi.

Al 19', iniziativa di Antoni che dal limite dell'area non inquadra lo specchio della porta. Lucchese che dà l'impressione di aver preso le misure ad una Vis Pesaro aggressiva ed organizzata. Pantera che si affida molto alle fasce, con Antoni e Gemignani che mettono in mezzo tanti cross. Al 32', gioco di gambe di Selvini che di rasoterra sfiora il primo palo. Primo tempo non semplice sia per l'ex Frosinone che per Magnaghi, complice il buon lavoro di marcatura svolto dalla retroguardia marchigiana. Prima parte di gara nel complesso povera di emozioni, con poche occasioni nitide, sia da una parte che dall'altra. Al 44', nell'ultima azione del primo tempo, cross invitate di Antoni per Magnaghi che da pochi centimetri manca la zampata vincente. Imprecisione e un pizzico di sfortuna. Nessun cambio all'intervallo, con Gorgone che riparte con lo stesso undici iniziale. Pronti via e la Lucchese ha la prima palla gol del secondo tempo. Ottimo lavoro di Magnaghi, cross al bacio di Antoni per Ballarini che in tuffo manca l'appuntamento con il gol. É solo questione di tempo. Al 52', la Pantera mette la freccia e passa in vantaggio. Azione cost-to-cost di Selvini che, dopo cinquanta metri di campo, spacca la porta con un tiro che finisce sotto l'incrocio dei pali. Un gol splendido. Sesto centro in campionato per l'ex Frosinone, cresciuto in maniera esponenziale in questa seconda parte di stagione. La Pantera è viva più che mai. Due minuti più tardi, padroni di casa pericolosi su sviluppi di palla inattiva con Benedetti, che però non impatta bene il pallone. Vis Pesaro che prova subito a reagire con Di Paola, che al 59' impegna Melgrati in una parata non semplice. I biancorossi provano il tour de force, ma è la Lucchese ad andare vicino al raddoppio.

Al 65', errore in fase di impostazione di Vukovic, prova ad approfittarne Selvini che da pochi centimetri calcia sopra la porta. Un grande peccato. Gorgone che intanto opta per un cambio in avanti: dentro Badje al posto di Magnaghi. Ospiti che cercano di tenere il pallino del gioco, faticando però a trovare spazi. Al 76', Lucchese che si divora il match point. Errore in mezzo al campo della Vis Pesaro che dal il via alla staffetta Badje-Selvini con il classe 2004 che, invece di servire l'ex Cavese, decide di calciare in porta, trovando l'opposizione di Vukovic. Un'altra occasione gettata al vento. Al 85', colpo di tacco di Selvini che, dopo aver superato un paio di avversari, finisce a terra nell'area di rigore avversaria. Proteste accese del Porta Elisa, con il direttore di gara che lascia correre. Nei minuti finali, Lucchese che si difende con le unghie e con i denti, sventando così l'assedio ospite. Vittoria fondamentale della Pantera, al momento a +9 sul Sestri Levante.

Lucchese 1-0 Vis Pesaro

Marcatori: 52' Selvini (L)

Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Magnaghi (65' Badje), Selvini, Visconti, Ballarini (86' Fedato), Gucher, Antoni, Gemignani, Galli. A disp: Coletta, Allegrucci, Paula Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Mozzillo, Fedato, Badje, Welbeck, Cartano, Ciro, Saporiti, Moschella, Gheza. All: Gorgone

Vis Pesaro: Vukovic; Zoia, Tonucci (62' Tavernaro), Pucciarelli (79' Raychev), Nicastro, Di Paola, Neri (79' Lari), Schiavon (54' Orellana), Paganini, Coppola, Cannavò (62' Peixoto). A disp: Pozzi, Mariani, Rabbini, Ceccacci, Raychev, Orellana, Tavernaro, Peixoto, Di Renzo, Lari. All: Stellone

Arbitro: sig. Liotta sez. Castellammare di Stabia

Note. Ammoniti: Di Paola (V), Rizzo (L), Gucher (L), Tavernaro (V), Galli (L) Angoli: 3-2. Spettatori 1492.