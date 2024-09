Matches



Cuore, grinta e coraggio

lunedì, 16 settembre 2024, 22:42

In una buonissima cornice di pubblico, la Lucchese pareggia 2-2 al Porta Elisa contro il Rimini. Secondo risultato utile consecutivo per i rossoneri che danno continuità alla vittoria di Ferrara.

Gorgone che ha confermato l'undici iniziale che domenica ha battuto la Spal. L'unico assente è Catanese sostituito da Visconti. Partenza con il freno a mano tirato per i rossoneri, che al 4' subiscono la rete del Rimini, grazie al colpo di testa in mischia di De Vitis. Ospiti che approfittano delle indecisioni della Pantera che creare diverse trame offensive. All 11', tiro dalla distanza di Garetto che però colpisce l'esterno della rete. Quattro minuti più tardi, miracolo di Palmisani che con un intervento reattivo nega la gioia del gol a Parigi. Al 17', arriva la reazione della Lucchese con il cross di Antoni per Costantino che però da ottima posizione spedisce la palla sopra la traversa. Lucchese che, complice anche le condizioni condizioni ancora critiche del campo, non riesce a gestire bene il possesso, ricorrendo spesso al lancio lungo. Rossoneri che con il passare dei minuti crescono in termini di intensità, affidandosi spesso alle discese sulla sinistra di Antoni. Al 32' cross al pennello di Visconti, sul secondo palo Costantino però viene anticipato all'ultimo da un difensore avversario. Clima che si scalda nel finale di tempo complice qualche decisione arbitrale al limite. Primo tempo che si conclude con la Lucchese in svantaggio.

Doppio cambio ad inizio secondo tempo per la Pantera, con gli ingressi di Gemignani e Frison al posto di Visconti e Fazzi. Al 48', arriva un'altra doccia fredda per i rossoneri: punizione velenosa di Megelaitis respinta male da Palmisani, sulla respinta Cernigoi riesce a ribattere in rete. Esultanza rabbiosa del centravanti avversario che corre ad esultare verso il settore ospite. Gara movimenta, con la Lucchese che reagisce subito con Costantino che dopo aver colpito il palo, riesce a battere a porta vuota Colombi. Il gol della speranza. Nel frattempo, l'arbitro decide di espellere per proteste mister Gorgone. Sfida che inevitabilmente si accende con la formazione di casa che si proietta in avanti. Al 60', grande parata di Colombi su Gemignani che però al momento del tiro era in offside. Al 69', si riaffaccia in avanti il Rimini e lo fa in modo pericoloso con Fiorini che su punizione colpisce in pieno la traversa. A venti minuti dalla fine, cambio offensivo per la Pantera, con l'ingresso del neo acquisto Sasanelli al posto di Gasbarro. Lucchese che nel complesso fa fatica a tenere il possesso della palla, affidandosi principalmente a delle giocate individuali. Al 74', palla velenosa persa da Quirini, ripartenza sprint di Cernigoi che però viene murato in angolo da Palmisani. Al 78', altro errore in fase di impostazione per la Pantera, con l'ex Ubaldi che da pochi passi calcia in diagonale fuori. La Lucchese non demorde ed ecco che al minuto 86' arriva la svolta: azione confusionaria, sponda acrobatica di Costantino respinta male dalla difesa del Rimini, sul secondo palo sbuca Quirini che firma il gol del pareggio. Un minuto più tardi arriva una brutta notizia con Costantino costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Nei minuti finali, Lucchese che attacca senza trovare la rete della vittoria. Secondo risultato utile consecutivo per i rossoneri, che risalgono in classifica.

Lucchese 2-2 Rimini

Lucchese: Palmisani; Gasbarro (70' Sasanelli), Fazzi (45' Frison), Sabbione, Antoni, Visconti (45' Gemignani), Welbeck, Tumbarello, Quirini, Saporiti (89' Fedato), Costantino (89' Magnaghi). A disp: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Djibril, Magnaghi, Selvini, Ndiaye, Sasanelli, Fedato, Botrini, Leone. All: Gorgone.

Rimini: Colombi; Fiorini (80' Lepri), Gorelli, Longobardi (63' Lombardi), Falbo, Megelaitis, De Vitis (39' Bellodi), Langella; Garetto Cernigoi (80' Cinquegrano), Parigi (64' Ubaldi). A disp: Vitali, Semeraro, Accursi, Piccoli,Dobrev, Lepri. All: Buscè.

Arbitro: sig. Gemelli sez. Messina

Reti: 4' De Vitis (RI), 49' Cernigoi (RI), 50' Costantino (L), 86' Quirini (L)

Note. Ammoniti: Antoni (L) Cernigoi (RI), Longobardi (RI), Bellodi (RI), Saporiti (L), Gemignani (L) Angoli: 3-5. Spettatori 2854 di cui una cinquantina da Rimini.