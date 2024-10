Matches



Con le polveri bagnate

domenica, 20 ottobre 2024, 19:27

Dopo alcuni turni nei quali la Lucchese avrebbe meritato sicuramente di più per quanto visto in campo, a Carpi i rossoneri, nella giornata dedicata al 115° del club emiliano, collezionano un altro pari con qualche rammarico per il primo tempo e per l'ennesimo episodio arbitrale, ma poi, nella ripresa rischiano di capitolare sul finire di gara. E' 0-0, e le polveri in attacco sembrano bagnate. Gorgone sceglie Dumbravanu e Visconti per rimpiazzare gli assenti Gasbarro e Antoni,

Nel piccolo e vetusto impianto dei biancorossi, comunque affascinante per la presenza della pista di quel che un tempo era un velodromo, il primo tentativo è dei padroni di casa con Tcheuna: palla abbondantemente alta. Il primo episodio rilevante è semmai il giallo a Catanese, al secondo fallo in pochi minuti. Al 10' Welbeck ci prova da fuori e Sorzi si difende in angolo. E proprio sullo sviluppo di un angolo, con la difesa rossonera non irreprensibile, Saporetti prende il palo da pochi passi. La gara, comunque, fa fatica a decollare, ma al 23' un bello scambio della Lucchese si conclude con un tiro debole di Welbeck da centro area. Al 29', sull'ennesimo angolo della squadra di Gorgone, Dumbravanu a due passi dal portiere viene affossato: per l'arbitro è incredibilmente tutto regolare. Altro episodio da annotare in una stagione pessima da un punto di vista arbitrale. La Lucchese, che continua a attaccare, è padrona del gioco, il Carpi si limita a giocare di rimessa, provando a sfruttare qualche limite strutturale della difesa rossonera. Ma è ancora la formazione ospite, nel recupero, a sfiorare il gol: Costantino trova il diagonale che viene leggermente deviato dal portiere quel tanto che basta per far traversare al pallone tutta la linea di porta e andare in angolo. Il tempo finisce 0-0: è stretto, tanto per cambiare.

In avvio di ripresa ci prova Saporetti in diagonale, palla alta. La Lucchese riprende quasi subito il controllo delle operazioni, pressa, spinge, imposta. Ma non trova il tiro. E così al 22' Gorgone rompe gli indugi: toglie Tumbarello per Sasanelli, nel tentativo di aumentare il peso offensivo. E pochi istanti dopo l'attaccante mette un bel pallone in mezzo, ma Costantino non ci può arrivare. Pochi minuti dopo, ecco anche Magnaghi in campo al posto proprio di quest'ultimo. Palloni in area continuano a arrivarne, ma la stoccata non c'è. E i minuti passano con i cambi che non sembrano produrre gli effetti sperati. Anzi Calanca divora a porta vuota il pallone del vantaggio a una manciata di minuti dalla fine. Da brvidi.

Carpi-Lucchese: 0-0

Carpi: Sorzi, Rossini (29' st Calanca), Zognoni, Panelli, Tcheuna, Forapani, Contiliano, Figoli (29' st Amayah), Verza (12' st Cecotti), Saporetti, Gerbi (37' st Sall). A disp. Pezzolato, Lorenzi, Zoboletti, Mazzali, Puletto, Nardi, Sereni, Stanzani. All. Serpini.

Lucchese: Palmisani, Sabbione, Dumbravanu, Fazzi, Quirini, Catanese, Tumbarello (22' st Sasanelli), Welbeck, Visconti, Saporiti (29' st Djibril), Costantino (29' st Magnaghi). A disp. Allegrucci, Coletta, Frison, Botrini, Cartano, Gemignani, Leone, Ndiaye, Selvini. All. Gorgone.

Arbitro: Zago di Conegliano Veneto.

Note. Ammoniti: Catanese, Figoli, Tumbarello, Fazzi, Quirini, Amayah. Angoli: 3-6.