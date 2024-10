Matches



Pari di sostanza in casa della terza forza del campionato

mercoledì, 30 ottobre 2024, 23:09

A tre giorni di distanza dalla sconfitta patita, con tanto di code polemiche, contro il Pescara, la Lucchese è tornata a fare punti su un campo tutt'altro che facile come quello dell'Entella.

Mister Gorgone ritrova la sua ossatura, con Antoni, Quirini e Tumbarello semplicemente indispensabili. Avvio subito con una clamorosa buca difensiva e Casarotto che viene fermato a due metri da Palmisani. Pochi istanti e l'attaccante ligure si invola ancora, stavolta viene fermato con una robusta spallata. Partenza, insomma, in linea con quello visto con il Pescara, stavolta con un pizzico di fortuna in più. Ci prova anche Zappella al 10' ma il tiro è telefonato. I rossoneri sono rattrappiti e balbettanti in difesa. Il primo squillo al 15': da fuori ci prova Magnaghi, palla a lato. Niente di che, ma, come dimostreranno i minuti successivi, il segno di un ritrovato minimo equilibrio con i rossoneri che iniziano a macinare gioco e guadagnare qualche metro. Dura poco però: ancora dei buchi difensivi e Casarotto si presenta solo davanti a Palmisani bravo a rifugiarsi in angolo, sugli sviluppi del quale l'ex Tiritiello colpisce da fuori la parte superiore della traversa: siamo al 23'. In attacco sgomita e ci prova il solito Magnaghi al termine di una bella combinazione: palla alta. Ma sono ancora i liguri a scaldare i guantoni di Palmisani con un tiro di Lipani. Un pallone sanguinoso perso da Sabbione lancia Castelli, poi recuperato da Tumbarello. C'è da soffrire. Ma del resto si sapeva. Come al 43', quando Casarotto si ritrova solo davanti a Palmisani, incerto se uscire o meno, e sul rimpallo tra i due la palla finisce sul fondo. Allo scadere l'occasione: punizione dal limite battuta da Saporiti, ma Del Frate c'è e para con qualche difficoltà. Finiscono così i primi quarantacinque.

La ripresa, che inizia con i soliti giocatori in campo, e che offre la prima emozione al 12': Quirini si trova a sorpresa il pallone in piena area avversaria, ma non può fare molto. Peccato. La Lucchese, comunque, continua a palesare sofferenza sugli scambi rapidi dei liguri. Se poi ci si mette anche Saporiti a perdere un pallone gratuito sugli sviluppi di un angolo avversario, e buon per la Lucchese che su Parodi ci mette una pezza Palmisani al 16'. E allora ci prova ancora Magnaghi ma conclude sul fondo in diagonale. Gorgone prova la carta Selvini al posto di Saporiti: siamo quasi alla mezzora. I minuti passano mentre i padroni di casa continuano a pressare ma con non molta precisione. I rossoneri provano qualche sortita, ma ormai è l'assalto finale. L'ultimo brivido in pieno recupero, ma il pallone di Guiu Vilanova attraversa tutto lo specchio e si perde sul fondo. E' un bel punto, è un punto per provare a ripartire che arriva sotto gli occhi dell'amministrato delegato Lo Faso, stasera in tribuna a seguire la squadra.

Entella-Lucchese: 0-0

Entella: Del Frate, Tiritiello, Castelli (38' st Santini), Casarotto (23' st Guiu Villanova), Manzi, Lipani, Parodi, Franzoni, Di Mario (38' st Ndrecka), Zappella (19' st Tomaselli), Di Noia (38' st Corbari). A disp. Paroni, Siaulys, Siatounis, Marconi, Piredda, Santini, Costa, Ndrecka, Portanova All. Gallo.

Lucchese: Palmisani, Dumbravanu, Tumbarello, Magnaghi (39' st Sasanelli), Fazzi, Quirini, Welbeck (39' st Djibril), Antoni, Catanese, Sabbione, Saporiti (28' st Selvini). A disp. Coletta, Frison, Selvini, Ndiaye, Visconti, Botrini, Cartano, Gemignani, Leone. All. Gorgone.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Note. Ammoniti: Welbeck, Quirini, Corbari. Angoli: 6-3.