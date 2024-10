Matches



Una sconfitta senza attenuanti

domenica, 6 ottobre 2024, 20:02

In uno stadio che ha fatto la storia del calcio italiano, ma da sempre amaro di soddisfazioni per il colori rossoneri, la Lucchese affonda senza nessuna attenuante finendo con un passivo imbarazzante, addirittura peggiore del 3-0 subìto nello scorso campionato. Il 4-0 finale è lo specchio di una gara a dir poco preoccupante, giocata senz'anima, quelle che sinora non era mancata, con una difesa groviera. Una battuta di arresto pesantissima, che rimette in discussione i limiti della squadra che vanno oltre la partita grintosa giocata dagli umbri.

Mister Gorgone ritrova Catanese, ma preferisce confermare la freschezza giovanile di Sasanelli in avanti, con il bomber Costantino che parte dalla panchina. Parte bene la Lucchese, oggi in maglia beige, ma la prima palla gol è umbra con Seghetti che si beve mezza difesa, si accentra e da buona posizione spara alto. La gara è subito frenetica, a tratti sembra quasi un match di ping pong, con l'equilibrio che piuttosto pare precario. Al 14' Quirini perde una palla imperdonabile, Seghetti si invola in porta, ma spara, con sollievo, addosso a Palmisani. Ma la sensazione è che non ci sia equilibrio difensivo (tutti e tre i centrali vengono ammoniti in breve tempo) per quanto la formazione di mister Gorgone provi a rispondere cercando di non perdere la tramontana. Al 25' nell'ennesima incursione di Seghetti, ecco il rigore provocato da un intervento di Welbeck. Dal dischetto non sbagli Lisi. La reazione della Lucchese è blanda, la partita continuano a farla i grifoni, che paiono con più birra, cattiveria e grinta. Ma l'occasione giusta arriva con Saporiti che imbecca a pochi metri Catanese: la conclusione è in bocca a Gemello.

Non va meglio a Saporiti che al 40' spara alto poco dentro l'area dopo una sponda di Sasanelli. In pieno recupero, Sabbione, disastrosa la sua gara al pari degli altri compagni di reparto, prende il secondo giallo e si accomoda fuori. E a questo punto la montagna da scalare si fa ancora più dura. Probabilmente Gorgone avrebbe tolto almeno uno dei difensori nell'intervallo: troppo tardi. Lo fa alla ripresa lasciando negli spogliatoi Gasbarro e Gemignani per fare spazio a Fazzi e Dumbravanu. Lo schema non cambia, Lucchese che palleggia e Perugia che parte in quarta di rimessa: al 7' arriva il raddoppio al termine di un contropiede finalizzato da Ricci. Zero a due e un uomo in meno: gara finita. A riaprirla ci prova Saporiti, uno dei pochi a salvarsi nella mediocrità generale, ma la sua conclusione su punizione viene deviata da Gemello in angolo e Antoni scheggia la traversa con deviazione del portiere. Gorgone tenta il tutto per tutto è al 20' butta dentro, per la prima volta insieme, Costantino e Magnaghi,: fuori Welbeck e Sasanelli. Tre minuti dopo anche il Perugia rimane in dieci: sotto la doccia finisce con un rosso diretto Bacchin entrato da pochissimo.

La Lucchese ora ci prova con forza dei nervi, ma i minuti passano senza che Gemello sia impegnato, nonostante la ritrovata parità numerica. L'occasione buona è semmai sui piedi di Montevago ma Palmisani è bravo. Può far poco invece al 36' su un tiro a giro di Di Maggio. Tre a zero e tutti a casa? Nemmeno per sogno, i rossoneri, semplicemente imbarazzanti ormai, danno spazio anche a Mezzoni che fa poker. Gli ultimi minuti sono un incubo. Presente un pugile suonato che vaga per il ring? Ecco, anche peggio.

Perugia-Lucchese: 4-0

Perugia: Gemello, Angella, Giunti, Seghetti (17' st Bacchin), Amoran, Bartolomei, Cisco (29' st Montevago), Ricci (17' st Torrasi), Lisi (29' st Di Maggio), Mezzoni (39' st Squarzoni), Giraudo. A disp. Yimga, Albertoni, Viti, Matos, Palsson, Agosti, Plaia, Polizzi, Souare. All. Formisano.

Lucchese: Palmisani, Gasbarro (1' st Fazzi), Tumbarello, Quirini, Sasanelli (20' st Costantino), Welbeck (20' st Magnaghi)), Antoni (37' st Visconti), Gemignani (1' st Dumbravanu), Catanese, Sabbione, Saporiti. A disp. Coletta, Allegrucci, Frison, Djibril, Selvini, Ndiaye, Botrini, Leone, Giacchino. All. Sabbione.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Reti: 25' pt Lisi (r), 7' st Ricci, 36' st Di Maggio, 39' st Mezzoni

Note. Ammoniti: Quirini, Sabbione, Gasbarro, Giraudo. Espulsi Sabbione e Bacchin. Angoli: 2-5.