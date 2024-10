Matches



Tabù Porta Elisa

venerdì, 11 ottobre 2024, 22:57

Niente da fare, il tabù Porta Elisa regge anche stavolta e per i rossoneri si allunga l'astinenza da vittoria sul proprio terreno al termine di una gara a senso unico o quasi con il Sestri Levante che raramente si è affacciato dalla parti di Palmisani. Un palo, una traversa e numerose occasioni non sono bastate per trovare tre punti meritati.

Nel trio difensivo, falcidiato da infortuni e squalifiche, mister Gorgone sceglie Fazzi, Dumbravanu e Frison, riportando sull'esterno Quirini. Dunque difesa nuova di zecca rispetto a Perugia dove la sensazione di fragilità era stata palese. E nel riscaldamento anche Antoni deve dare forfait per un problema al polpaccio: al suo posto Visconti. In attacco, torna Costantino che conta sul supporto di Saporiti. E' proprio quest'ultimo a impegnare due volte in due minuti il portiere ospite: al 3' su punizione, al 5' con un tiro da centroarea. Al 10' Frison rischia la frittata con un controllo errato che favorisce Montebugnoli, alla fine sbrogliano Palmisani e Fazzi. Al 14' episodio molto dubbio in area ligure: Costantino viene visibilmente trattenuto mentre si invola in porta, l'arbitro, l'ennesimo debuttante in C propinato ai rossoneri in questa stagione, fa giocare.

La partita cresce di intensità con il passare dei minuti e gli ospiti non stanno a guardare ma se la giocano a viso aperto. E' ancora Saporiti a provarci dalla distanza: la palla sibila a fil di palo. Stesso copione al 29', ma stavolta Joyce deve smanacciare per evitare la capitolazione. E' l'ex Potenza il più ispirato: smista palloni, corre, serve assist e ci prova con il suo tiro sempre insidioso. Ma il gol non arriva e al riposo il risultato è quello di inizio gara. La ripresa comincia con una gran sventola di Nunziatini che termina fuori di un nulla. Come nulla è la resa offensiva dei rossoneri, nonostante l'impegno. Gorgone chiama fuori Welbeck claudicante e butta nella mischia Selvini. Poco dopo è la volta di Magnaghi e Gemignani: serve maggior spinta in avanti, ma i minuti passano, le occasioni latitano. Sino al 32' quando Frison stacca bene di testa in area, con la palla che si stampa sul palo a portiere battuto. Poco dopo è Quirini a colpire di testa, con il pallone che finisce fuori. Gli ultimi minuti sono tutti all'assalto, Magnaghi sfiora il gol ma un difensore respinge. Nei sei minuti di recupero Selvini spreca una gigantesca occasione di testa solo davanti al portiere. Mica è finita: traversa di Gemignani. Può bastare così, e la vittoria casalinga sfugge ancora, ma che rabbia.

Lucchese-Sestri Levante: 0-0

Lucchese: Palmisani, Quirini, Frison, Fazzi, Dumbravanu, Visconti (27' st Gemignani), Welbeck (21' st Selvini), Tumbarello, Catanese (44' st Djibril), Saporiti, Costantino (Magnaghi). A disp. Coletta, Allegrucci, Ndiaye, Mozzillo, Sasanelli, Botrini, Cartano, Antoni, Leone, Moschella, Giacchino. All. Gorgone.

Sestri Levante: Joyce, Furno, Valentini, De Felice (39' st Clemenza), Oneto (16' st Conti), Nenci, Nunziatini, Podda, Giorno, Brugognone (23' st Myuslyum), Montebugnoli. A disp. Sias, Fusco, Bordin, Rosetti, Pavanello, Calloni, Raineri, Raggio Garibaldi, Primasso. All. Scotto.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Note. Ammoniti: Catanese, Fazzi, Giorno. Angoli 5-3. Spettatori 2052, una sessantina dei quali da Sestri Levante.