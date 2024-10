Matches



Una gara durata meno di un tempo

domenica, 27 ottobre 2024, 21:35

Continua il momento difficile della Lucchese che in casa perde per 3-1 contro la capolista Pescara. Numerose le assenze per mister Gorgone, che opta per un cambio di modulo, passando al 3-4-1-2. In difesa, rientra Frison che prende il posto di Dumbravanu. A centrocampo, fiducia a Visconti, con Tumbarello e Antoni costretti al forfait e Quirini assente per squalifica. La grande novità è in attacco, con Saporiti alle spalle della coppia d'attacco formata da Sasanelli e Costantino.

Inizio shock della Lucchese, che dopo 53 secondi è in svantaggio. Cross rasoterra di Dagasso che in mezzo trova Merola, il quale colpisce prima il palo e poi grazie alla deviazione sfortunata di Palmisani, segna. Ritmi altissimi da parte del Pescara, che sfiora il raddoppio prima con Tonin e poi ancora con Merola. Diversi errori in fase di impostazione da parte della Pantera, che soffre l'organizzazione e il pressing alto della formazione di Baldini. Al 18', prima potenziale palla gol per i rossoneri, con Sasanelli che segna ma in posizione di fuorigioco. Due minuti più tardi, pennellata su punizione di Saporiti che si coordina bene, ma non inquadra lo specchio della porta. La Lucchese da timidi segnali ripresa. Al 25', tiro cross velenoso di Saporiti, in mezzo all'area Sasanelli va a millimetri dal pareggio. Un'occasione nitida che la squadra di casa paga carissimo. Al 30', scivola Sabbione che spiana la strada a Tonin, il numero 15 viene steso in area di rigore da Palmisani, conquistandosi così il penalty. Se ne incarica Merola che segna così il raddoppio. Un passivo difficile da digerire per i ragazzi di Gorgone. Sei minuti più tardi, il copione è lo stesso: slalom di Tonin che all'altezza del dischetto di rigore viene fermato in modo irregolare da Sabbione. Dagli undici metri, l'ex Juve Stabia spiazza Palmisani firmando così il tris. Questo l'ultimo episodio di un primo tempo da incubo.

All'intervallo, decide ci cambiare qualcosa mister Gorgone: escono Sabbione e Sasanelli ed entrano Selvini e uno degli ex di turno ovvero Ndiaye. Una serata da dimenticare, anche dal punto di vista degli infortuni, con Costantino costretto al forfait per un problema fisico. Pescara che, anche nelle ripartenze, sembra avere un altro passo, sfruttando al meglio i buchi lasciati dalla Lucchese. Al 55', biancazzurri che vanno vicini al poker con Cangiano che a giro colpisce la parte alta della traversa Al 63', azione confusionaria nell'area di rigore ospite, con Gemignani che di testa impegna Plizzari. Quattro minuti più tardi, buona girata di Magnaghi che da posizione defilata non inquadra per poco la porta. Dieci minuti più tardi, con l'orgoglio la squadra di Gorgone prova a rientrare in partita. Lancio millimetrico di Welbeck che in profondità pesca Magnaghi che supera in uscita Plizzari e a porta vuota segna. Primo centro in stagione per l'ex calciatore del Pordenone, che in campionato non segnava dal 29 ottobre dello scorso anno. Nel finale, rossoneri che tengono il pallino del gioco, senza però impensierire la squadra di Baldini. Terza sconfitta in campionato per la Lucchese, che si allontana dalla zona playoff.

Lucchese 1-3 Pescara

Marcatori: 1' aut Palmisani (P), 31' Merola (P), 37' Tonin (P), 74' Magnaghi (L)

Lucchese: Palmisani; Frison, Fazzi, Sabbione (45' Selvini); Visconti, Welbeck, Catanese, Gemignani; Saporiti, Costantino (54' Magnaghi), Sasanelli (45' Ndiaye). A disp: Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Djibril, Magnaghi, Mozzillo, Botrini, Cartano, Leone, Moschella. All: Gorgone

Pescara: Plizzarri; Moruzzi (45' Crialese), Brosco, Pellacani, Staver; Dagasso, Squizzato, Valzania (45' De Marco); Cangiano (78' Meazzi), Tonin (71' Vergani), Merola (64' Ferraris). A disp: Saio, Profeta, Giannini, Meazzi, Tunjov, Zeppieri, Bentivegna, Saccomanni, Mule, Pierozzi. All: Baldini

Arbitro: sig. Allegretta sez. Molfetta

Note. Ammoniti:Catanese (L), Sabbione (L), Costanino (L), Pellacani (P), De Marco (P) Calci d'angolo 2-3 Spettatori: 2.228 di cui 250 ospiti