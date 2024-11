Matches



Non ci siamo per niente

domenica, 3 novembre 2024, 16:59

Patratac. Rumoroso. Preoccupante. La Lucchese non c'è più nemmeno come grinta e schemi e affonda miseramente a Campobasso dove i rossoneri raccattano tre gol e danno la sensazione di essersi perduti. La sensazione è di una squadra che ha perso le sue (poche) certezze iniziali e che ora va alla deriva con il tecnico che prova inutilmente a cambiare interpreti: lo spartito resta il solito. E la classifica può divenire pericolosa.

Nella piccola e un po' vetusta arena, eppure ancora così ricca di fascino, i rossoneri scendono in campo con una formazione inedita: Gorgone lancia Ndiaye e Cartano dal primo minuto, recupera Costantino e Tumbarello, non al meglio, parte dalla panchina. L'inizio è senza particolari emozioni, si direbbe di studio, volendo fare accademia. Per i primi quindici sembra più un riscaldamento, anche se sono i padroni di casa a affacciarsi, molto timidamente, in avanti ma l'assetto rossonero, oggi in casacca crema, non vive momenti di apprensione. Al 17' ci prova Saporiti su punizione, ma la conclusione è telefonata. Qualche errore di misura, da una parte e dall'altra, impedisce la creazione di seri pericoli. E su uno di questi Catanese non coglie l'attimo giusto per mettere Costantino solo davanti al portiere: il guardalinee alza la bandierina. Poi entrano in scena gli errori degli uomini di Gorgone con la difesa ancora una volta, si fa per dire, sugli scudi. Prima si trova solo davanti a Palmisani Baldassin ma ciabatta fuori. Poco più di un giro di orologio e il bis è servito: stavolta D'Angelo non sbaglia. Siamo al 27' e la gara si mette in salita. E mica è finita: Palmisani si deve distendere per evitare il raddoppio di Di Stefano. Ma è il numero uno rossonero a consegnare definitivamente la partita ai molisani: al 41' trova il sistema di tirare un calcetto a un avversario, con il pallone tra le mani: rigore e espulsione. Roba da amatori. Dal dischetto Di Nardo mette in ghiaccio il risultato. Un disastro, a voler essere teneri. Nel recupero del primo tempo, una mischia potrebbe riaprire la gara, ma non succede nulla. E nemmeno l'intervallo può portare mutamenti a una squadra che pare in trance. Anzi, Coletta deve mettere una pezza su Pellitteri al 5'.

Dal 15', quasi per forza d'inerzia, con i padroni di casa arroccati in perfetto stile Braglia, la Lucchese avanza il raggio di azione, ma le occasioni latitano. Un po' di buona volontà, che a questo punto non basta. Proprio per niente. E al 18' dalle belle statuine rossonere della difesa arriva la terza rete con Di Nardo che va via in velocità a due difensori e fulmina Coletta: tutto molto imbarazzante. Il Campobasso gioca al gatto con il topo senza neppure soffrire: la Lucchese non c'è più e conclude la gara senza creare un serio pericolo alla porta dei padroni di casa, se si eccettua una conclusione di Selvini sparata sul portiere. E' tempo di guardarsi alle spalle: il fondo della classifica è davvero a un passo

Campobasso-Lucchese: 3-0

Campobasso: Forte F., Mondonico, Di Nardo (30' st Spalluto), Baldassin (30' st Serra), Pierno, Morelli, Pellitteri (22' st Bigonzoni), Calabrese, D'Angelo (22' st Prezioso), Mancini, Di Stefano (22' st Forte). A disp. Guadagno, Haveri, Celesia, Forte R., Scorza, Lombari, Bosisio. All. Braglia.

Lucchese: Palmisani, Dumbravanu, Ndiaye (1' st Djbril), Quirini, Welbeck (41' pt Coletta), Cartano, Antoni (32' st Visconti), Catanese, Sabbione (37' pt Frison), Saporiti, Costantino (32' st Selvini). A disp. Tumbarello, Magnaghi, Fazzi, Sasanelli, Botrini, Gemignani, Leone. All. Gorgone.

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Reti: 27' pt D'Angelo, 43' pt (r) e 18' st Di Nardo. Spettatori 4900 una sessantina dei quali da Lucca.

Note. Ammoniti: Frison. Espulso Palmisani. Angoli: 5-2.