Né con le buone né con le cattive

sabato, 9 novembre 2024, 17:15

di gianluca andreuccetti

In una cornice di pubblica modesta, la Lucchese non va oltre l'1-1 contro il Legnago. Sesto punto nelle ultime otto partite per i rossoneri, che scivolano in modo pericoloso verso la zona playout.

Squalificato mister Gorgone, al suo posto in panchina c'è il suo vice Emiliano Testini, il quale conferma come modulo il 3-4-1-2. Diverse le defezioni: fuori Sabbione, Fedato, Gasbarro e Palmisani. La sorpresa è l'esclusione di Welbeck, che parte inizialmente dalla panchina. Sempre in mezzo al campo, da registrare il rientro di Tumbarello. In avanti, a fianco di Costantino c'è Magnaghi, alla sua seconda presenza dall'inizio in campionato.

Inizio dai ritmi non elevati, con la Lucchese che mantiene il pallino del gioco. Al 3', si fa vedere Saporiti che trova con i tempi giusti Magnaghi, da posizione defilata il numero 9 calcia sull'esterno della rete. Pochi minuti più tardi, ancora protagonista l'ex Pontedera che, disturbato da un difensore avversario, non inquadra lo specchio della porta. Biancoblù che tengono basso il proprio baricentro, giocando di rimessa. Pantera che non approfitta di questa superiorità, commettendo diversi errori negli ultimi metri. Al 18', recupero sulla trequarti di Quirini, servizio in profondità per Costantino che al momento del tiro viene raddoppiato e di conseguenza murato. Il Legnago però è in partita: al 26', break di Bombagi che intercetta il passaggio di Fazzi e innesca il contropiede, servizio centrale per Svidercoschi che da pochi passi viene ipnotizzato da Coletta. Al 37', si fa vedere Cartano che su sviluppi di corner colpisce di testa con i tempi giusti trovando però l'opposizione con i pugni di Toniolo. La Lucchese sembra avere timore dei propri avversari: tanti errori in mezzo al campo e ritmi bassi. Uno dei migliori della prima parte di gara è Cartano, che al tramonto della prima frazione interrompe una ripartenza promettente di Svidercoschi.

Nessun cambio all'intervallo, con entrambe le squadre che scendono in campo con gli stessi effettivi. La musica non cambia: Lucchese che gioca con la stessa indecisione del primo tempo, gestendo il possesso in modo sterile. Al 54', verticalizzazione di Catanese per Quirini, anticipato dall'uscita poco sicura ma efficace di Toniolo. Non tarda ad arrivare la risposta del Legnago, con Svidercoschi che da pochi passi manca l'appuntamento con il gol. Al 62', la Pantera passa in vantaggio: fiammata di Saporiti che si fa 50 metri palla al piede, servizio a destra per Magnaghi che dal limite dell'area fa partire un tiro potente e preciso, imparabile per Toniolo. Secondo centro in sei presenze per l'attaccante, che porta avanti una Lucchese fino a quel momento scialba. Un gol che sembra dare fiducia: tre minuti più tardi, azione confusionaria nell'area di rigore ospite con Costantino che non riesce ad inquadrare la porta. Una semplice illusione: dieci minuti più tardi, dormita della difesa rossonera che sul secondo palo lascia completamente libero Martic, il quale di testa trafigge Coletta. Pareggio meritato del Legnago, tutto da rifare per i padroni di casa. Appare sconsolato e insoddisfatto mister Testini, che nel finale butta nella mischia Sasanelli, Gemignani e Selvini. Al 90', Fazzi ci prova da ottima posizione in acrobazia senza però trovare la porta. Tre minuti più tardi, super parata di Toniolo che devia sulla traversa il colpo di testa di Selvini. Continua il tabù Porta Elisa per la Lucchese, che in casa non vince dallo scorso 10 marzo ed esce con un pareggio dal confronto con il Legnago. Fischi da parte della Curva, con la posizione di mister Gorgone che inizia a farsi delicata.

Lucchese 1-1 Legnago

Marcatori: 62' Magnaghi (L), 72' Martic (L)

Lucchese: Coletta; Frison, Fazzi, Cartano; Antoni, Tumbarello, Catanese (83' Selvini), Quirini; Saporiti; Magnaghi (83' Gemignani), Costantino (77' Sasanelli). A disp: Allegrucci; Dumbravanu, Djibril, Ndiaye, Visconti, Botrini, Welbeck, Leone. All: Testini

Legnago: Toniolo; Pelagatti, Svidercoschi, Demirovic (78' Malumandsoko), Ruggeri (70' D'Amore), Muteba, Bombagi (70' Palazzino), Ampolloni, Majid (60' Viero), Martic, Franzolini. A disp: Rigon; Berto, Travaglini, Toma, Rossi, Banse,Noce, Maset, Ballan, Malumandsoko. All: Contini

Arbitro: sig. Pacella sez. Roma2

Note. Ammoniti: Majid (L), D'Amore (L), Svidercoschi (L) 6-3 Spettatori: 1700