Una boccata di ossigeno

lunedì, 25 novembre 2024, 22:52

260 giorni dopo la Lucchese torna a vincere al Porta Elisa. In una modesta cornice di pubblico, la formazione di Gorgone vince per 2-1 lo scontro salvezza contro il Pontedera, uscendo così dalla zona playout. Terza presenza di fila per Coletta, con Sabbione e Gasbarro che riprendono il loro posto in difesa. In mezzo al campo, fuori visconti e dentro Gemignani, con Welbeck che invece è ancora disponibile. In avanti, spazio al tridente inedito formato da Saporiti, Magnaghi e Quirini.

Buoni primi minuti dei rossoneri, che provano a colpire il Pontedera in contropiede. Al 3', break di Antoni che si fa 50 metri palla al piede ma non riesce a concludere bene. Al 6', serpentina di Saporiti che passa in mezzo a due avversari e serve in profondità Magnaghi, il quale da posizione leggermente defilata punisce sul secondo palo Tantalocchi. Gol dell'ex per il centravanti, che segna così la sua terza rete in otto presenze. Buon momento di forma per il classe 1992 che pochi minuti più tardi, vedendo il portiere fuori dai pali, cerca da posizione siderale l'eurogol. Lucchese che dopo il vantaggio acquisito prova a giocare con più tranquillità, provando a sfruttare da una parte l'estro di Saporiti e dall'altra la velocità di Quirini. Al 24', si fa vedere anche il Pontedera con il colpo di testa di Guidi, bloccato facilmente da Coletta. Granata che, complice un calo dei rossoneri, provano a prendere campo. Al 34', sprint di Saporiti che con un colpo di tacco manda fuori tempo due avversari, ma questa volta Tantalocchi è sulla traiettoria e blocca. Sei minuti più tardi, arriva il pareggio del Pontedera: palla velenosa persa da Antoni, ripartenza dei granata con Perretta che con un tiro cross trova sul secondo palo Italeng, il qualche da pochi passi batte Coletta. Tanti gli errori commessi in fase di impostazione da parte della Lucchese, che nel finale di primo tempo cala nettamente il proprio rendimento.

All'intervallo, nessun cambio per la Lucchese che scende in campo lo stesso undici. Al 50', primo squillo del secondo tempo dei padroni di casa con l'azione solitaria di Saporiti che dal limite dell'area di rigore calcia a pochi centimetri dal palo alla destra di Tantalocchi. Inizio timido dei rossoneri che, per paura di subire un altro gol, lasciano spazio al Pontedera. Sfida che nella seconda parte di gara si surriscalda: ne è la testimonianza la gomitata decisa (ma non cattiva) di Martinelli che ferma in modo irregolare la ripartenza di Quirini. Calo fisico della Lucchese, la quale abbassa il proprio baricentro, portando avanti una gara fatta di contenimento e ripartenze. Al 66', la Pantera torna in vantaggio: rinvio sbagliato della difesa granata, servizio di Catanese per Saporiti che dal vertice sinistro dell'area di rigore disegna una parabola imparabile per Tantalocchi. Terza rete per il fantasista, per distacco il migliore in campo di questa partita. Dieci minuti più tardi, Saporiti fallisce il probabile match point, colpendo da ottima posizione in pieno la traversa. Dopo il gol, la Lucchese sembra essere più in fiducia e si mette alla ricerca del tris ancora con il suo numero 70, che prova a creare un pericolo su punizione. Al 90', uscita a metà strada di Coletta che lascia sguarnita la propria porta, sul secondo palo Gagliardi tutto solo colpisce a lato. Da registrare, il rientro in campo dopo 218 giorni di Gucher. Nel finale, la Lucchese amministra il vantaggio, ritrovando così un successo che mancava dallo scorso 22 settembre.

Lucchese 2-1 Pontedera

Marcatori: 6' Magnaghi (L), 40' Italeng (P), 66' Saporiti (L)

Lucchese: Coletta; Gasbarro, Fazzi, Sabbione; Antoni (74' Ambrosini), Gemignani, Tumbarello, Catanese, Quirini (95' Gucher); Saporiti (83' Djibril), Magnaghi (83' Costantino). A disp: Palmisani; Allegrucci, Dumbravanu, Frison, Selvini, Ndiaye, Mozzillo, Visconti, Botrini, Cartano, Gucher, Moschella. All: Gorgone

Pontedera: Tantalocchi; Cerretti (73' Ambrosini), Espeche, Martinelli (64' Gagliardi), Guidi (45' Pretato); Ladinetti, Perretta, Sala (73' Corona), Pietra; Italeng, Ianesi. A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti All: Menichini

Arbitro: sig. Marotta sez. Sapri

Note. Ammoniti: Fazzi (L), Guidi (P), Martinelli (P), Quirini (L), Gagliardi (P), Espeche (P), Sabbione (L) Angoli: 2-5 Spettatori: 2104