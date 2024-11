Matches



A un punto dal baratro playout

domenica, 17 novembre 2024, 17:37

A un passo dal baratro, con una squadra che denota gravi, gravissime lacune e ormai in piena confusione nonostante l'impegno: anche Terni è una trasferta amara. Si sapeva delle difficoltà, ma la Lucchese si è letteralmente liquefatta incassando cinque gol e piazzandosi a un passo dai playout. Un disastro, dopo tanti discorsi estivi e tante promesse ed illusioni. In difesa Mister Gorgone, incrociando le dita viste le ultime prestazioni del reparto, si affida al trio Fazzi-Frison-Cartano; Visconti si mette a centrocampo per sopperire all'assenza forzata di Welbeck, in attacco fiducia a Magnaghi, a segno contro il Legnago. L'avvio è decisamente prudente per i rossoneri (oggi con la maglia color crema): il primo tentativo è al 4' con Loiacono che conclude fuori. Al 7' la replica con Antoni un cross allontanato con difficoltà in angolo, sugli sviluppi del quale Catanese viene stoppato al momento della conclusione. L'equilibro dura poco: al 10' Cicerelli si inventa un gol con una traiettoria imprendibile, la Lucchese deve subito rincorrere.

Frison prova da lontano ma non impensierisce Vannucchi. E' semmai al 19' che la squadra di Gorgone con una bella combinazione mette Saporiti davanti al portiere, ma il giocatore si fa recuperare da un difensore. La sensazione è che la squadra sia dentro la partita e lo conferma al 25' quando Magnaghi impegna Vannucchi. Tre minuti e Saporiti ciabatta il pallone da buona posizione. Più Lucchese che Ternana, ma il punteggio, ancora una volta, dice il contrario. E al 40' arriva la sentenza: Cartano fa un numero da horror, roba da Mai dire Gol, servendo Cicerelli a due passi dalla porta e non può sbagliare. E' il crac: due minuti dopo Cianci trova un super Coletta che evita il tris. Il sipario, di fatto, è già calato. E la Lucchese non ha gli attori per cambiare lo spartito, è una formazione di una modestia a tratti imbarazzante, vista la quantità di errori individuali.

Ci prova comunque con il carattere, ma è Curcio a chiamare Coletta agli straordinari. E' solo questione di tempo: azione tutta di prima degli umbri e conclusione di Corradini: è' 3-0 al 13'. Tutti a casa. Nonostante il tentativo di Magnaghi poco dopo sventato da Vannucchi. Romeo, da posizione dubbia, va vicino al quarto gol al 25': ci pensa Coletta. Ogni volta che i padroni di casa si spingono in avanti, ed è così quasi dall'inizio dell'anno, sono dolori. Al 36' ecco il poker con una Lucchese allo sbando: Donnarumma si invola, scarta anche Coletta e deposita in rete. Finita? No, spazio e gloria anche per Casasola. L'umiliazione è completa. Il fine gara è da sconforto totale con un lungo confronto tra i tifosi e la squadra. E ora?

Ternana-Lucchese: 5-0

Ternana: Vannucchi, Tito, Corradini (16' st Aloi), Loiacono, De Boer, Cicerelli (26' st Donnarumma), Curcio (26' st Martella), Capuano, Donati (26' st Casasola), Romeo, Cianci (41' st Patanè). A disp. Vitali, Ferrante, Maestrelli, Mattheus, Carboni. All. Abate.

Lucchese: Coletta Frison, Tumbarello, Magnaghi (38' st Costantino), Fazzi, Quirini (38' st Dumbravanu), Visconti, Cartano (16' st Sabbione), Antoni (16' st Gemignani), Catanese, Saporiti. A disp. Allegrucci, Gasbarro, Djibril, Selvini, Ndiaye, Sasanelli, Botrini, Leone. All. Gorgone.

Arbitro: Pezzopane de L'Aquila.

Reti: 10' e 40' pt Cicerelli, 13' st Corradini, 36' st Donnarumma, 44' st Casasola

Note. Ammoniti: Corradini, Saporiti, Frison. Angoli 4-3.