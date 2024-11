Matches



Ancora una sconfitta in trasferta

sabato, 30 novembre 2024, 17:50

Il vento gelido dell'Est, che ha spirato per tutta la partita, fa da cornice all'ennesima sconfitta della Lucchese che esce battuta anche da Pesaro dopo essersi illusa grazie al gol iniziale di Magnaghi. Non è bastato e la squadra ancora una volta ha mostrato limiti disarmanti in difesa, incapace di difendere per nemmeno dieci minuti il vantaggio. E ora la classifica si fa dura.

Mister Gorgone conferma l'undici tornato alla vittoria contro il Pontedera con l'eccezione di Frison al posto di Sabbione che ha dato forfait nei giorni scorsi, Gucher convocato ma nemmeno in panchina. L'inizio è abbastanza guardingo da parte di entrambe le formazioni. La prima fiammata è di Cannavò al 10': un suo traversone passa tutta l'area piccola senza trovare nessun compagno. Poi il break: i marchigiani perdono un pallone sanguinante, Quirini imbecca benissimo Magnaghi che fulmina appena dentro l'area Vukovic: è il 12'. Dura poco al 20' Cannavò impegna Coletta, che respinge, sulla ribattuta fdi Orellana, fallo di mano di Gasbarro e rigore. Dal dischetto fa centro Molina. Catanese fa a zuccate fortuite con Paganini ed ha la peggio: deve uscire al 34', al suo posto Djibril. A tempo scaduto Coletta salva, in mezzo a un nugolo di gambe, una conclusione velenosa di Tavernaro.

Nella ripresa, con un vento che affetta l'aria, la Lucchese si chiude sotto la spinta dei padroni di casa. All'8' Antoni scivola, Peixoto impegna Coletta che riesce a deviare sulla traversa ma da due passi Molina fa il bis. E poco dopo sempre Coletta impedisce due volte il raddoppio in una mischia furiosa in area. Ma la sensazione è che la Lucchese sia andata in barca. Orellana sfiora l'incrocio dei pali, la difesa, come sempre, è la banda del buco. Gorgone prova a mettere Ndiaye e Cartano, togliendo Gasbarro ammonito e Antoni spento come non mai. Al 23' Quirini prende bene la mira ma trova la rtesta di un difensore, con la palla che sembrava destinata nel sacco. Di Paola, appena entrato, fa la barba al palo al 29'. Un minuto dopo Gorgone gioca le ultime carte: dentro Selvini e Costantino, ma in attacco non ci sono guizzi. C'è l'impegno, ma non basta certo. Arriva un'altra sconfitta e poco conta che la gara sia rimasta in bilico sino alla fine.

Vis Pesaro-Lucchese: 2-1

Vis Pesaro: Vukovic, Zoia, Tonucci, Pucciarelli, Molina (24' st Okoro), Paganini, Coppola, Orellana (36' st Ceccacci), Cannavò, Tavernaro (27' st Di Paola), Peixoto. A disp. Munari, Zocchi, Bove, Palomba, Nina, Nicastro, Rabbini, D'Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, La Rosa. All. Stellone.

Lucchese: Coletta, Frison, Gasbarro (12' st Cartano), Tumbarello (30' st Selvini), Magnaghi (30' st Costantino), Fazzi, Quirini, Antoni (12' st Ndiaye), Gemignani, Catanese (34' pt Djibril, Saporiti. A disp. Allegrucci, Palmisani, Dumbravanu, Sasanelli, Visconti, Botrini, Leone. All. Gorgone.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Reti: 12' pt Magnaghi, 21' pt e 8' st Molina (r)

Note Ammoniti: Gasbarro, Fazzi, Tumbarello, Magnaghi, Zoia, Quirini, Cannavò. Angoli: 3-4. Spettatori 1495 di cui una settantina da Lucca.