Sempre più giù

lunedì, 9 dicembre 2024, 23:00

In una cornice di pubblico modesta, la Lucchese perde in casa per 0-1 contro l'Arezzo. Ottava sconfitta in campionato per i rossoneri per sprofondano nei bassi fondi nella classifica. La grande novità è il cambio di modulo, con il passaggio al 4-4-2. Tre i cambi rispetto a Pesaro, con i rientri di Palmisani e Sabbione. In mezzo al campo, c'è Gucher, titolare 141 giorni dopo l'ultima volta. Rossoneri subito pericolosi dopo due minuti, con Tumbarello che serve in profondità Antoni il quale però calcia centrale. Inizio dai ritmi bassi, con la Lucchese che lascia il pallino del gioco all'Arezzo, cercando di colpire più in ripartenza. Al 9', proteste del pubblico del Porta Elisa per un contatto tra Magnaghi e Del Fabro all'interno dell'area di rigore dell'Arezzo, con l'arbitro che lascia però giocare. Al 10', palla sanguinosa persa dagli amaranto, ne approfitta Saporiti che cerca di colpire sul primo palo Trombini, reattivo a deviare in angolo. Approccio timido della squadra di Troise che lascia tanti spazi alla Lucchese, che non ne approfitta. Al 18', fuga centrale di Saporiti, servizio per Quirini che all'altezza del vertice destro dell'area di rigore calcia a lato. Tre minuti più tardi, arriva l'episodio che cambia la partita: azione sulla sinistra degli ospiti con Guccione che impegna Palmisani, da pochi passi Tavernelli cerca il tap-in vincente ma Sabbione con la mano salva sulla linea. L'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore agli amaranto con annessa espulsione ai danni del difensore rossonero. Sul dischetto, Guccione spiazza Palmisani e porta in vantaggio l'Arezzo. Anche in inferiorità numerica, la Pantera non smette di giocare e sette minuti più tardi getta al vento un' opportunità ghiotta per pareggiare: sprint sulla sinistra di Antoni, servizio millimetrico per Quirini che da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. Altro svarione della squadra di Troise, perdonata dalla poca precisione e cattiveria sottoporta degli uomini di Gorgone. Nel finale di primo tempo, arriva un'altra beffa per la Lucchese che perde per un infortunio alla caviglia, uno degli uomini più in forma, ovvero Simone Magnaghi.

All'intervallo arriva il forfait del numero 9, che lascia il posto a Selvini. Al 47', primo tentativo dell'Arezzo con Guccione calcia alto. Un minuto più tardi arriva la replica dall'altra parte di Antoni che calcia debolmente sul corpo di Trombini. Al 51', brutta palla persa da Visconti e break dell'Arezzo con Guccione che però non inquadra lo specchio della porta. Gara che, complice qualche decisione al limite dell'arbitro, si innervosisce: al 55', espulso per proteste mister Gorgone. Possesso palla sterile degli amaranto che cercano di gestire il vantaggio senza affondare il colpo per il raddoppio. Al 68', contatto dubbio all'interno dell'area di rigore della Lucchese, con Guccione che finisce a terra. Anche in questo caso, il direttore di gara lascia proseguire. Tre minuti più tardi, rossoneri che si fanno vedere in avanti con Saporiti che da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. Al 74', Pantera pericolosa su sviluppi di corner con Gasbarro che da pochi passi viene murato da Trombini che con il corpo nega il pareggio. Due minuti più tardi, fuga a campo aperto di Pattarello, palla filtrante per Guccione che però viene murato da Palmisani. Una giornata non semplice anche dal punto di vista degli infortuni: al 80', arriva il forfait anche per Visconti, costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Nel finale, Arezzo che sfiora il raddoppio con Palmisani che devia in angolo il tiro di Gucci. Momento da incubo per la Lucchese che si avvicina a grandi passi alla zona playout

Lucchese 0-1 Arezzo

Marcatori: 23' Guccione (A)

Lucchese: Palmisani; Gasbarro, Sabbione, Gemignani (90' Djibril), Visconti; Antoni (72' Catanese), Tumbarello (90' Cartano) Gucher, Quirini; Saporiti, Magnaghi (45'Selvini). A disp: Coletta; Frison, Djibril, Mozzillo, Sasanelli, Botrini, Cartano, Leone, Costantino All: Gorgone.

Arezzo: Trombini; Del Fabro, Gigli, Coccia (45' Righetti), Montini; Renzi, Damiani (45' Shaka Mawuli), Santoro; Tavernelli (64' Pattarello), Ogunseye (58' Gucci), Guccione (dal 85' Gaddini). A disp: Galli; Borra, Settembrini, Gaddini, Fiore, Lazzerini,Masetti, Bigi, Barboni. All: Troise.

Arbitro: sig. Marotta sez. Sapri

Note. Ammoniti: Ogunseye (A), Tumbarello (L), Renzi (A) Angoli: 4-4. Spettatori: 2036 Espulsi: Sabbione (L).