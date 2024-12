Matches



Nemmeno Babbo Natale porta la vittoria ai rossoneri

venerdì, 20 dicembre 2024, 23:18

Succede di tutto al Porta Elisa, ma la Lucchese non riesce a vincere nemmeno in vantaggio di due gol all'intervallo. Il pari per 3-3 contro il Pineto suona come una sconfitta con la squadra che rimane in zona playout e conferma, ancora una volta, tutti i suoi limiti. Caratteriali come tecnici. E ora ci sarà da capire cosa succede con la pausa invernale, mentre i tifosi non ne possono più di nessuno. Dell'allenatore come dei giocatori e come della società invitata a tutta voce a cedere il club. L'ambiente è ormai al disfacimento.

Il duo Gorgone-Testini in attacco opta, a sorpresa per Selvini: evidentemente le precarie condizioni fisiche di Costantino e lo stato altrettanto balbettante di Sasanelli hanno consigliato di provare la carta della rapidità dell'ex primavera del Frosinone. A centrocampo, ecco Gucher che finalmente ha risolto la questione del suo contratto, in difesa i quattro di Sassari. In panchina ricompare Fedato. La gara, in uno stadio deserto (un sentito grazie anche al duo Lega Pro-Nowtv per la collocazione oraria e giornaliera del match, avanti così), è di quelle che si possono ritenere un esame vero e proprio: la classifica è a dir poco precaria e la stessa panchina di Gorgone, nonostante le rassicurazioni societarie, non è stabile. Sembra passata una vita da quando, era agosto, i rossoneri colsero un punto sul campo degli abruzzesi con qualche rimpianto ma coltivando speranze di un campionato almeno senza tribolazioni. A Natale la classifica dice: Lucchese ai playout. Ecco l'importanza dei tre punti per provare a rimettersi in carreggiata. In campo, però, la partita stenta a decollare: i rossoneri sono timidi e imprecisi, gli ospiti guardinghi. Il tutto condito da ritmi non elevati. Al 10' Selvini prova la conclusione da posizione defilata, palla alta.

Al 14' con l'ennesima dimostrazione di quanto sia di burro la difesa rossonera, il Pineto con due passaggi trova Bruzzaniti che fulmina Palmisani (con la deviazione di un difensore). La frittata è già servita, ma, quando iniziano a volteggiare gli spettri, la Lucchese con una bellissima azione tutta di prima trova il pari con un tocco di Antoni: è 1-1 al 22'. Mica è finita: due minuti dopo è un altro lucchese, Quirini, a andare in gol con un tiro angolato. Al 27' ancora i rossoneri in gol, stavolta con Saporiti. In cinque minuti, tre gol. Roba da non crederci. Anche per il Pineto che infatti appare stordito, quasi al tappeto. Poi, con il passare dei minuti, gli abruzzesi recuperano le misure. E al 41' ci prova Chakir dalla lunga distanza, palla non lontana dal palo destro. Al 44' Saporiti spara invece sul portiere in uscita, poteva mettere la ceralacca sulla partita. Per la prima frazione di gara, basta così.

La ripresa parte con un triplo cambio degli ospiti che provano a accelerare per riaprire la gara. E Fabrizi ha la palla buona al 6', ma spara alto. Un minuto dopo Selvini va giù in area, per l'arbitro è tutto regolare. Pochi istanti dopo Saporiti, ben imbeccato da Antoni, si invola ma trova la difesa ospite attenta. All'11' Selvini, servito da Saporiti, incrocia, ma il suo tiro si perde di poco sul fondo. Bruzzaniti impegna Palmisani, la gara è senza sosta e proprio Bruzzaniti la riapre al 17' con la gentile collaborazione di Palmisani. E sul Porta Elisa torna il gelo oltre quello stagionale. In campo invece fa caldo e fioccano i cartellini. Gli ospiti collezionano angoli, i rossoneri accusano il colpo. Catanese rileva Selvini nel tentativo di irrobustire la linea mediana. Il Pineto ci crede e attacca con continuità, e quindici minuti più il recupero sono infinità. Saporiti, stremato, lascia il posto a Sasanelli. Al 33', ancora Bruzzaniti va in gol con un tiro che sbatte sulla traversa e si infila, Palmisani fa lo spettatore. Ma l'occasione incredibile avviene in pieno recupero: Sasanelli si invola solissimo verso la porta ma spara sul portiere. Roba senza parole. E ora cosa succederà?



Lucchese-Pineto: 3-3

Lucchese: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello, Selvini (28' st Catanese), Fazzi, Quirini, Visconti, Gucher, Antoni, Gemignani, Saporiti (35' st Sasanelli). A disp. Coletta, Allegrucci, Frison, Djibril, Mozzillo, Fedato, Botrini, Cartano, Sabbione, Leone, Moschella, Costantino. All. Testini.

Pineto: Tonti, Schirone (14' st Pellegrino), Germinario (41' st Amadio), Gambale, Bruzzaniti, Borsoi, De Santis, Lombardi, Chakir (1' st Del Sole), Villa, Hadziosmanovic (1' st Fabrizi). A disp. Marone, Barretta, Ienco, Dutu, Giovannini, Marafini, Marrancone, Ingrosso, Nebuloso. All. Tisci.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Reti: 14' pt, 17' e 33' st Bruzzaniti, 22' pt Antoni, 24' pt Quirini, 27' pt Saporiti.

Note. Ammoniti: Selvini, Germinario, Gasbarro. Angoli: 1-3. Spettatori 1500 circa.