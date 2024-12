Matches



Un punto di sostanza

domenica, 15 dicembre 2024, 17:03

Punto d'oro per la Lucchese che esce indenne da Sassari, campo notoriamente poco favorevole per i rossoneri che non vincono da queste parti da 50 anni. La squadra di mister Gorgone, squalificato e con Testini a comandare le operazioni in panchina, ha sofferto il giusto, considerando il non eccelso momento di forma dei sardi e i clamorosi limiti difensivi della squadra che, però, con la difesa a quattro pare aver trovato qualche certezza in più. Poco in avanti, con il solo Saporiti che è in grado di pungere, ma il pari dà una boccata di ossigeno a una classifica davvero anemica e che da stasera vede i rossoneri, complice la vittoria del Pontedera, in zona play out.

Rossoneri che ritrovano Fazzi in difesa e Costantino in attacco (con Magnaghi ai box per qualche settimana), mentre Gucher, dopo la convincente prova contro l'Arezzo, è di nuovo perno di centrocampo dal primo minuto. Partita che comincia con i padroni di casa subito in avanti, e i rossoneri, oggi in divisa color beige, ranicchiati a guardia della propria metà, sia pure con equilibrio. Il primo squillo è di Varela all'8, ma non trova lo specchio della porta. Non miglior fortuna la trova un tentativo di Saporiti quattro minuti dopo. Molto più pericoloso è Fischnaller al 15': tiro secco che si stampa nel palo. E primo brivido della gara. Costantino prova a replicare di testa al 23': palla che va sul fondo. Al 27' altra occasione per i padroni di casa, con un pallone che sfila davanti alla porta prima di essere messo provvidenzialmente in angolo. Lucchese che mantiene ordine dietro, ma non riesce a incunearsi in alcuni spazi che i sardi, complici alcuni errori di impostazione, lasciano. Al 39', un errore davvero evitabile di Quirini offre un pallone d'oro a Brentan, ma Gasbarro si immola e respinge con il corpo. Scotto ci prova di testa nel recupero, ma la palla fischia solo vicino ai legni: è 0-0 al duplice fischio.

La ripresa inizia con i soliti ventidue in campo. E anche la trama della gara è identica: Torres che ci prova, ma non è in stato di grazia, Lucchese che cerca di evitare rischi. Non è, onestamente, una bella gara, ma l'estetica lascia il posto alla contingenza. Al 15' svarione di Fazzi, buon per lui e per la Lucchese che Varela si incarta da solo quando ha un'autostrada davanti. Fuori Gucher e Costantino, dentro Catanese e Sasanelli. Al 20' Saporiti si costruisce la punizione e sfiora l'incrocio con un tiro dei suoi. Il tutto mentre la Torres pare spegnersi progressivamente, accentuando gli errori di misura. Saporiti ci prova ancora, Zaccagno risponde con i pugni. C'è più Lucchese che Torres in campo. La conferma arriva al 34': Antoni scodella un pallone ma non trova il compagno per il colpo del ko. Che a momenti arriva per i sardi con Mercadante che colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione: Palmisani è attento. Fischnaller prova un numero a due minuti dal termine, ma non trova la coordinazione giusta. Gli ultimi minuti passano tra qualche amnesia difensiva e il terrore della beffa finale, ma alla fine lo 0-0 regge. Ed è specchio di quanto si è visto in campo. La strada per la salvezza è ancora lunga.

Torres-Lucchese: 0-0

Torres: Zaccagno, Idda (36' st Dametto), Antonelli, Mercadante, Zecca (16' st Zambataro), Giorico, Brentan, Guiebre, Varela (16' st Nanni), Scotto (36' st Liviero), Fischnaller. A disp. Petriccione, Petricciuolo, Fabriani, Coccolo, Casini, Diakite. All. Greco.

Lucchese: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello, Fazzi, Quirini, Visconti, Gucher (19' st Catanese), Antoni, Gemignani, Saporiti (44' st Frison), Costantino (19' st Sasanelli). A disp. Coletta, Allegreucci, Djibril, Selvini, Botrini, Cartano, Leone. All. Testini.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Note. Ammoniti. Visconti, Giorico, Fazzi. Angoli: 8-4.