La Lucchese torna alla vittoria al Porta Elisa

venerdì, 24 gennaio 2025, 22:59

di gianluca andreuccetti

Dopo due mesi esatti, la Lucchese ritrova la vittoria in campionato e lo fa imponendosi per 2-1 contro l’Ascoli. Un successo non semplice quello dei rossoneri, sia per la classifica sia per le vicende extra campo. Una sola novità di formazione per Gorgone, che conferma come modulo il 3-5-2 visto contro il Rimini. L’unica novità è in difesa, con Sabbione che prende il posto di Quirini, ceduto in settimana al Milan B. Da segnalare il rientro tra i convocati di Costantino dopo un mese e mezzo. In tribuna, presenti il presidente Longo e il direttore generale Veli.

Buon approccio della Lucchese, che nei primissimi minuti crea subito due occasioni dal gol. Al 4’, disimpegno di Saporiti che impegna Livieri, da pochissimi passi Catanese non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Due minuti più tardi, rossoneri pericolosi su palla inattiva ancora con l’ex Pontedera, che di testa però colpisce sul fondo. Al 10’, primo squillo degli ospiti con Alagna che mette in mezzo per Corazza anticipato da una buona uscita di Palmisani . Decisione e intensità, questi i segreti della Pantera che al 13’ passa in vantaggio. Ottimo contropiede innescato da Magnaghi che serve in profondità Saporiti, il quale con un tiro diagonale trafigge Liviero. Quinta rete in stagione per il classe 2001, che esulta sotto la Curva Ovest. Tre minuti più tardi, contrasto tra un difensore bianconero e Saporiti che finisce a terra. Direttore di gara che fischia punizione invece che calcio di rigore, scatenando così le proteste del Porta Elisa. Diverse le difficoltà avute dalla squadra di Di Carlo, che però prova ad alzare il baricentro. Al 31’, tiro cross tentato da parte di Alagna, raccoglie senza problemi Palmisani. Leggero calo della Pantera che lascia l’iniziativa maggiormente alla formazione ospite. Al 35’, iniziativa sulla destra dell’Ascoli che porta al colpo di testa debole e centrale di Gagliolo. Primo tempo però nel complesso giocato a buoni livelli da parte della Lucchese, che corre pochi rischi, cerca di sfruttare gli spazi lasciati dai propri avversari e si affida ai colpi di Saporiti.

Nessun cambio all’intervallo per Gorgone, che scende in campo con gli stessi undici della prima parte di gara. Approccio all’apparenza soddisfacente della Lucchese, che però al 51’ subisce il pareggio con Tremolada, che da distanza notevole coglie di sorpresa Palmisani. Errore di valutazione da parte dell’ex Frosinone, poco attento a coprire il primo palo. Reazione di carattere dei rossoneri, che si rigettano subito in avanti. Dopo solo sei minuti, la Pantera ritrova meritatamente il vantaggio su sviluppi di palla inattiva. Dopo il tentativo murato di Gucher, Sabbione mette in mezzo per Gemignani che da pochissimi passi batte Livieri. Seconda rete in campionato per il difensore, bravo a leggere l’azione e a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Poco dopo, si accendono gli animi con un intervento pericoloso di Gagliolo su Magnaghi, con l’arbitro che non estrae nemmeno il cartellino. Qualche protesta di troppo da parte di mister Gorgone che rimedia anche l’ammonizione. Lucchese che dà l’impressione di voler amministrare il vantaggio, commettendo però a tratti qualche errore difensivo: al 75’, palla gol nitida per i bianconeri con Corazza che in spaccata davan calcia alto. Dieci minuti più tardi, ancora pericoloso l’ex Cesena che viene murato in angolo da Palmisani. Tre punti fondamentali per la Lucchese, che sale momentaneamente ad un punto di distanza dalla zona salvezza.

Lucchese 2-1 Ascoli

Marcatori: 13’ Saporiti (L), 51’ Tremolada (A), 57’ Gemignani (L)

Lucchese: Palmisani; Gasbarro, Tumbarello, Magnaghi (73’ Selvini), Visconti, Gucher, Antoni (73’ Fedato), Gemignani, Catanese, Sabbione, Saporiti (dal 87’ Cartano). A disp: Coletta, Allegrucci, Fazzi, Sasanelli, Cartano, Moschella, Giacchino, Costantino. All: Gorgone

Ascoli: Livieri; Maurizii, Carpani (74’ Gagliardi), Silipo (60’ Adjapong), Varone, Marsura (46’ Tirelli), Piermarini (46’ Curado), Corazza, Alagna, Gagliolo (66’ Ciabuschi), Tremolada. A disp: Scammarella, Raffaelli, Bertini, D’Uffizi, Menna, Bando, Maiga, Cozzoli, Toma. All: Di Carlo

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata