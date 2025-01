Matches



Anno nuovo, soliti giganteschi limiti

sabato, 4 gennaio 2025, 18:02

In una giornata di sole, su un campo generalmente avaro di soddisfazioni per la Lucchese, la squadra di mister Gorgone incappa nell'ennesima sconfitta stagionale. Ormai non fa più notizia, così come non fa notizia una società assente e una squadra che, nonostante il solito impegno confusionario, precipita di giornata in giornata, regalando agli ospiti di turno nuovi record. Quest'anno, tanto per dire, il Gubbio non aveva mai realizzato tre gol. Oggi c'è riuscito e per i rossoneri la caduta sembra senza fine, mentre la situazione societaria non è chiara e i rinforzi per ora latitano.

Undici di partenza che vede Selvini confermato in attacco, con Catanese torna titolare a centrocampo, a finire in panca è Visconti. L'avvio è per i padroni di casa che provano subito a proiettarsi nella difesa ospite anche se la prima minaccia la sferra senza esito Tumbarello. Al 7' è già black out: Tommasini solissimo in area insacca di testa: difesa ancora una volta imbarazzante, prima palla scaraventata dentro e subito gol.

La Lucchese prova a non scomporsi, aiutata dal fatto che gli umbri iniziano a giocare di rimessa, probabilmente contando sulla nota penetrabilità della difesa. Fazzi al 16' fa gol di tacco ma Gasbarro è in fuorigioco. E' l'antipasto del pari: Saporiti imbecca Selvini che con grande freddezza supera Venturi: è il 17'. Gara di nuovo in equilibrio con i rossoneri che continuano a condurre il gioco e il Gubbio che si smarrisce. Niente di particolare, ma la sensazione è che siano gli ospiti a poter far male e al 44' Selvini scivola al momento del tiro. Poi, nel minuto di recupero, l'ennesima amnesia con i rossoneri che perdono il pallone, Corsinelli che si fa 30 metri stile rugbista e infila in rete il pallone. La Lucchese affonda nei propri limiti, una volta di più.

In avvio di ripresa, con i rossoneri che paiono il solito pugile suonato che attacca senza fare male, va giù in area Rosaia ma l'arbitro lascia correre. Al 12' Saporiti non è fortunato e prende il palo con il pallone sporcato dalla deviazione di un difensore, un minuto dopo Selvini spreca un pallone d'oro. Fa persino peggio Tommasini sottoporta poco dopo. Saporiti colpisce l'esterno della rete. Tutto davvero in una manciata di minuti. Tocca a Magnaghi, al rientro dopo l'infortunio alla caviglia, provare a dare una sveglia. E' però D'Ursi a involarsi verso Palmisani, la sua conclusione al 21' viene parata senza troppa difficoltà. Due minuti dopo arriva la sentenza: difesa a presepe e Tommasini, a due metri dalla porta, fa centro ancora di testa. Saporiti centra un altro palo quando siamo ormai alla mezzora, ma sono solo i nervi a tenere in piedi i rossoneri. In piedi, si fa per dire, visto che la classifica e la deriva presa sono desolanti.

Gubbio-Lucchese: 3-1

Gubbio: Venturi, D'Avino, D'Ursi (46' st Stramaccioni), Rosaia, Tommasini (37' st Rovaglia), Signorini, Corsinelli, Zallu, Maisto (18' st Testardini), Rocchi, Iaccarino. A disp. Bolletta, Tentarini, David, Pirrello, Conti, Mancini. All. Rubicini.

Lucchese: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello, Selvini (18' t Magnaghi), Fazzi, Quirini, Gucher (27' st Visconti), Antoni, Gemignani (27' st Cartano), Catanese (33' st Giacchino), Saporiti. A disp. Coletta, Allegrucci, Sasanelli, Fedato, Sabbione, Leone. All. Gorgone.

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Reti: 7' pt e 23' st Tommasini, 17' pt Selvini. 46' pt Corsinelli.

Note. Ammoniti: Palmisani, Saporiti, Cartano. Angoli 0-3. Spettatori 985 di cui una settantina da Lucca.