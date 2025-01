Matches



Punto più che meritato, anche se la classifica rimane preoccupante

sabato, 18 gennaio 2025, 19:33

di gianluca andreuccetti

Al termine di una settimana turbolenta, la Lucchese pareggia per 0-0 in trasferta contro il Rimini. Punto che serve a poco per i rossoneri, che rimangono inchiodati al diciassettesimo posto in classifica. Continua l'astinenza di vittorie per la Pantera, con l'ultima datata 25 novembre. La grande novità è dettata dal ritorno al 3-5-2, con Gucher arretrato nel ruolo di difensore centrale. Al suo fianco, spazio a Gasbarro e Sabbione, che prende il posto di Fazzi. Rientra in mezzo al campo Catanese, a fianco di Tumbarello. Alza il proprio baricentro invece Quirini, schierato come esterno offensivo a destra.

Inizia subito forte il Rimini con Longobardi, che, lasciato solo dalla difesa ospite, non riesce ad impensierire Palmisani. Due minuti più tardi arriva la risposta di Saporiti, che però su punizione non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Atteggiamento timido della Lucchese, che preferisce lasciare l'iniziativa ai propri avversari. Ritmi bassi nella prima parte di gara, con entrambe le squadre che commettono diversi errori tecnici. Pantera che sviluppa il gioco prevalentemente sull'out di destra, con Quirini che è tra i più attivi. Al 27', ottimo scambio proprio tra il classe 2003 e Tumbarello che lancia in profondità Saporiti, l'ex Torres però non riesce ad impattare bene il pallone. Cinque minuti più tardi, altro tentativo dei rossoneri questa volta con Magnaghi che, invece di sfruttare al massimo il tanto spazio a disposizione, decide erroneamente di calciare in porta. Nel finale della prima frazione, la Pantera cresce in fiducia e qualità, sfiorando anche il vantaggio. A cinque minuti dalla fine, colpo di testa perfetto di Magnaghi che però deve fare i conti con una grande parata di Colombi, bravo a togliere il pallone da sotto la traversa. Primo tempo che si conclude con i fischi del pubblico di casa e con qualche rimpianto per la Lucchese.

Nessun cambio all'intervallo per gli ospiti, che scendono in campo con gli stessi undici dei primi quarantacinque minuti. Pronti via e la Lucchese dopo un minuto va vicino ancora al vantaggio. Ottimo movimento alle spalle dei difensori romagnoli da parte Saporiti che però si fa ipnotizzare per due volte di fila da Colombi. Il classe 2001 non è riuscito ad alzare la traiettoria del suo tiro, dovendo fare i conti con l'estremo difensore di casa. Al 50', risposta immediata del Rimini: cross tagliato di Semeraro per Parigi che di testa non riesce a battere Palmisani. Errore di posizionamento sia di Sabbione che di Gucher, che si sono persi la marcatura dell'attaccante aretino. Match sicuramente più avvincente rispetto alla prima frazione, con entrambe le compagini che giocano a viso aperto. Al 63', avanza pericolosamente Magnaghi che all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore fa partire una conclusione che colpisce in pieno il palo. Quattro minuti più tardi, Rimini pericoloso su sviluppi di corner, con l'uscita poco convinta di Palmisani che favorisce Garetto. Salvataggio sulla linea di Catanese che spazza ed evita così il gol. Episodio che sembra dare più fiducia alla formazione di Buscè, che prova a schiacciare all'indietro i propri avversari. Al 78', mancino velenoso di Gagliano che da posizione defilata colpisce l'esterno della rete. Cinque minuti più tardi, Lucchese ancora pericolosa su palla inattiva: cross a rientrare di Saporiti per Quirini che, completamente solo, non riesce a colpire di testa. Pantera che avrebbe anche la possibilità di imbastire un contropiede finale, con Gemignani che però non serve nel migliore dei modi Fedato. Primo punto del 2025 per la Lucchese, che rimane in piena zona playout.

Rimini-Lucchese: 0-0

Rimini: Colombi; Bellodi, Semeraro (76' Gagliano), Malagrida (45' Conti), Piccoli, Megelaitis, Longobardi, De Vitis (86' Cinquegrano), Langella, Garetto, Parigi. A disp: Vitali, Ferretti, Fiorini, Chiarella, Lombardi, Ubaldi. All: Buscè

Lucchese: Palmisani; Gasbarro, Tumbarello, Magnaghi, Quirini, Visconti, Gucher, Gemignani, Catanese, Sabbione, Saporiti (84' Fedato). A disp: Coletta, Allegrucci, Selvini (71' Selvini), Fazzi, Sasanelli, Cartano, Antoni, Leone, Giacchino. All: Testini

Arbitro: sig. Migliorini sez. Verona

Note. Ammoniti: Megelaitis. Angoli: 5-3 Spettatori: 2443 di cui un centinaio da Lucca.