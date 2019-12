Mondo Pantera



I "vecchi" ultras del Bar Duilo tutti insieme a cena

sabato, 21 dicembre 2019, 09:39

Una cena che si ripete puntualmente tutti gli anni in occasione delle feste natalizie per scambiarsi gli auguri: è la cena a cui partecipano tutti i fondatori e non del gruppo Lucca ultras che aveva la sede e punto di ritrovo al mitico Bar Duilio in via San Giorgio nel centro storico di Lucca. Quest'anno si è tenuta presso "l line cafè food" di San Filippo, in via Francesconi.

Oltre ai “Vecchi “ ultras alla cena tutti gli anni partecipano calciatori o persone vicine alle società che si sono alternate, quest’anno il gruppo di tifosi ha avuto l’onore di ospitare l’indimenticabile Bomber Francesco Durso ormai Lucchese d’adozione, visto che abita a Lucca dai tempi che giocava con i rossoneri. Immancabile tutti gli anni, anche il proprietario del Bar Duilio, Dal Poggetto Luigi detto Gigi figlio del tifosissimo Duilio e della moglie Elsa. "Una cena conviviale che serve anche per non dimenticare i tifosi ultras a noi cari che purtroppo ci hanno lasciato e non sono pochi", spiegano gli organizzatori.